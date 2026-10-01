メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県北名古屋市の教育委員会のトップが任期途中に辞職する意向であることがわかりました。背景には部下などへのハラスメントが。メ～テレの取材に対して暴言を繰り返したことを認め、謝罪しました。

「このぼんくら 実績もなにもないやつが」

「北名古屋の恥だぞ」

「もうおまえ降格しろ。いらんで。少なくと俺がいらんと言ったらいらんでな」

2023年に録音された音声データ。部下への指導中にこれらの暴言を吐いたのは、北名古屋市の松村光洋教育長です。

このほかにも、教育関係者に向けて今年には…

「たわけ。ばかやろう。なめとんのか」

「おまえみたいなアホと違うわ俺」

関係者によりますと今年、北名古屋市などの教員人事について相談に訪れた教育関係者に松村教育長がおよそ1時間にわたって詰問し、暴言を吐いたといいます。

松村教育長は9月30日、メ～テレの取材に応じ、これらの音声について、自らのものだと認めました。

「職務上の優位性を自分が認識していなくて、業務上必要のないようなことを、そのまま引きずってしまった。改めて傷つけてしまった2人に対しておわび申し上げたい気持ちでいっぱいです」（松村光洋教育長）

松村教育長は、こうした発言がハラスメントに当たるのではないかとする指摘を受け、9月29日に辞職願を提出しました。

事態を把握した北名古屋市の教育委員会も、これらの発言の背景などについて今後、詳しく調査する方針です。