明日の『ブラッサム』“珠”村上蘭、継母“リョウ”国仲涼子に思いを伝える
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第5回）が10月2日に放送される。
【写真】珠（村上蘭）を抱きしめるリョウ（国仲涼子）『ブラッサム』第5回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第5回あらすじ
珠（村上蘭）は、リョウ（国仲涼子）が逃がしてしまった清治（渡部篤郎）のカナリアを見つけ出そうと、必死に近所を探し回る。
一方、実家に逃げてきたリョウは両親からも「もう葉野の家に戻ることはない」と説得されるが、家に残してきた珠のことが気がかりでいた。
いくら探せども一向に見つからないカナリア。珠は決心してリョウの実家へと向かう。締め切られた玄関の戸の前で、珠はリョウへの思いを爆発させる。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】珠（村上蘭）を抱きしめるリョウ（国仲涼子）『ブラッサム』第5回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
珠（村上蘭）は、リョウ（国仲涼子）が逃がしてしまった清治（渡部篤郎）のカナリアを見つけ出そうと、必死に近所を探し回る。
一方、実家に逃げてきたリョウは両親からも「もう葉野の家に戻ることはない」と説得されるが、家に残してきた珠のことが気がかりでいた。
いくら探せども一向に見つからないカナリア。珠は決心してリョウの実家へと向かう。締め切られた玄関の戸の前で、珠はリョウへの思いを爆発させる。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。