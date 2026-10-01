眠っている大型犬の子犬を、台風の夜にそっと見守っていた馬。まるで本当の母親のような優しさが感じられる光景に、癒される人が続出したようです。

話題となった投稿は記事執筆時点で4万再生を突破。「幸せで微笑ましい」「心が温まる」などのコメントが寄せられています。

【動画：台風の夜、大型犬が寝ていると『大丈夫かな？』と馬が心配して…種族の壁を超えた『本当の母のような光景』】

TikTokアカウント「luna_since.2018」に登場するのは、白馬のルナちゃんとロットワイラーの子犬・ノアちゃん。この日、台風の夜をルナちゃんと一緒に過ごしていたノアちゃんは、クッションの上で仰向けになり、無防備な姿で横になっていたそうです。

そんなノアちゃんのもとへ、ルナちゃんがゆっくりと顔を近づけたといいます。優しく目を細めるように見つめながら、鼻先を顔や首元、前足へ。そっと触れたり舐めたりする仕草からは、ノアちゃんを気遣っているような優しさが感じられます。

まるで本当の母親のような優しい眼差し

ルナちゃんがそばにいても、ノアちゃんはお腹を見せたまま。前足を軽く動かしたり、ルナちゃんの鼻先へ口元を寄せたりしながら、その触れ合いを自然に受け入れていたそう。大きなルナちゃんを前にしてもくつろぐ姿に、ふたりの距離の近さが伝わってきます。

飼い主さんによると、ルナちゃんは普段、神経質で気分屋なところがあり、ポニーたちのお世話も少し不器用なのだとか。そんなルナちゃんが小さなノアちゃんへ向けた表情は、飼い主さんも初めて見るものだったそう。まるで母親のような穏やかなお顔に、胸がじんわり温かくなるのでした♡

赤ちゃんの頃から馬のお姉ちゃんたちと一緒

別の投稿では、ノアちゃんが生まれたばかりの頃から、生後4ヶ月になるまでの成長も紹介されています。6頭兄弟として誕生し、生後2ヶ月で現在のお家へやってきたというノアちゃん。初めて馬たちと対面した頃から、鼻先を寄せ合うなど自然に交流していたそうです。

小さかったノアちゃんは、よく眠り、たくさん食べて遊びながらすくすく成長。馬のお姉ちゃんと一緒に、じゃれたり走ったりすることもあったといいます。幼い頃から自然に馬たちと触れ合ってきたノアちゃん。ルナちゃんの優しい眼差しと、安心して身を委ねるノアちゃんの姿は、まるで本当の親子を思わせるほど尊いものだったのでした。

話題となった投稿には「なんだろ笑顔になるというか癒されて温かくなる」「ルナちゃんの優しい眼差しにキュンです♡」「幸せってこういうことだよね」「母性って種を越えるんですよね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「luna_since.2018」では、馬との温かなコミュニケーションを大切にしながら暮らす日々が投稿されています。ルナちゃんやノアちゃんをはじめ、動物たちの優しい交流に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「luna_since.2018」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。