子どもの進学や就職、結婚による独立で子育てが一段落し、「これからは夫婦ふたりの時間を楽しもう」と夫は期待していた。しかしそんな矢先、急に妻の態度が冷たくなり、離婚や別居を切り出されてしまう。このようなトラブルに見舞われる夫婦は少なくない。



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今まで通り接していたつもりの夫は突然の豹変に困惑し、「なぜ今さら」「修復は不可能なのか」と絶望する。夫から見れば「急に冷たくなった」と感じる妻の態度だが、その裏には長年蓄積された心理的背景が存在する。冷え切った関係を修復することはできるのだろうか。夫婦関係修復カウンセリング専門行政書士の木下雅子さんに話を聞いた。



ー子どもの独立後、急に妻の態度が冷たくなった心理的理由は？



夫にとっては「突然の豹変」に見えても、妻側からすれば「とっくに見限っていた」というケースが少なくありません。子育て期間中、夫に対する不満や失望があっても「子どものために」とひたすら我慢を重ねてきたのです。



子どもが独立したことで我慢し続ける理由がなくなり、「これからは自分のために好きに生きていく」という意思表示として冷たい態度や離婚の申し出につながります。夫が仕事にかまけて家庭を放置してきたツケが、子離れのタイミングで表面化したと言えます。



ー「子育てが終わったから離婚したい」という妻の決意をひっくり返すことはできる？



子どもの独立を目標に見据え、仕事や住居の確保、自分の実家との調整など着々と準備を進めてきた場合、その決意を覆すことはほぼ不可能です。一方で、生活基盤の準備がまだ整っておらず、「私の苦しみを分かってほしい」という SOS のサインとして伝えている段階であれば、話し合いの余地が残されている可能性もあります。



しかし、準備万端で告げられた宣告であれば、妻の意思を変えるのは極めて困難であり、手遅れに近い状況だと認識すべきでしょう。



ー機嫌を取ろうとプレゼントを買ったり歩み寄ったりするのは効果的？



むしろ逆効果になる可能性が高いです。妻が望んでもいないのに、花や美味しいものを買って帰ったところで「無駄遣いしないで」と一蹴されるのが落ちです。また、「子どもが手離れしたから、今度は僕の面倒を見てくれるよね」などと期待する態度は厳禁です。



子育てから解放された妻に更なる負担を求めようとする甘い考えは、激しい不快感と拒絶を生むだけになります。都合の良いアプローチで気を引こうとする行動は、かえって溝を深めます。



ー冷え切った関係から、どうしてもやり直したい場合に夫ができることは？



相手を変えようとする働きかけを一切やめ、夫自身が「妻のために、自分にできることを探す」しかありません。よほどの覚悟を持って己の考え方や行動を改め、人として成熟していく姿を態度で示し続けることが唯一の道です。



それを見て妻が「本当に変わってくれた」と感じてくれる瞬間があるかもしれませんが、それはあくまで結果論に過ぎません。単純なテクニックで修復できる段階ではないため、基本的には望みが薄いという覚悟を持った上で、自らの変容に集中することが求められます。



◆木下雅子（きのした・まさこ） 行政書士/心理カウンセラー

大阪府高槻市を拠点に「夫婦関係修復カウンセリング」を主業務として活動。「法」と「心」の両面から、お客様を支えている。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）