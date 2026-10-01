換毛期だけに、なぜか名俳優にそっくりになる秋田犬がSNSで話題になっている。



【写真】柄本明さんにソックリですね秋田犬の星ちゃん

味わい深い細めた目元に、何かを達観したかのような哀愁が漂う表情。口元をきゅっと結んで、こちらをじっと見つめるのは、秋田犬の星ちゃん。ぬいぐるみのような可愛らしさの中に、なぜかベテラン実力派俳優のような圧倒的な渋さを漂わせている。





Threadsで見る





飼い主さんが「誰かに似てると思ったら、柄本明さん」とSNSに投稿すると、そっくりだ！と話題になり、投稿は6.5万いいねを獲得。一躍、犬界の名俳優となった「渋かわ秋田犬」について、飼い主さんに話を聞いた。



--「誰かに似ている」と思い始めたきっかけは。



飼い主：換毛期のなかでも多めに毛が抜ける「スーパー換毛期」の時期。顔をじっと見ているうちに、ふと「絶対に誰かに似ている！」と思い始めたんです。でも、どうしてもお名前をド忘れしてしまって（笑）。インターネットで検索したところ、柄本明さんの写真が出てきて「あ！この人だ！」と大発見しました。



--柄本明さんに似ていると気づいた後の飼い主さんの気持ちの変化は。



飼い主：改めて「やっぱりこの子は、お笑いや表現力に恵まれてる犬だなー！」と、ますます愛おしさと面白さが増しました。



--「モフモフ期」になると変化は。



飼い主：毛が生え揃うと、飼い主としては「全く似てないな」と思っていますが、SNSに写真を投稿すると、フォロワーの皆さんから「あ、ちょこちょこ師匠（柄本さん）が出てるね！」と突っ込まれます（笑）。モフモフになって隠れたはずの渋いエッセンスが、ふとした表情の瞬間に漏れ出ているみたいですね。



◇ ◇



投稿には「うちの犬は坂田敏夫さんそっくり」「うちはメスなのに、いかりや長介さんにそっくり」「うちの愛犬は堺正章先生！星３つ！」など、有名人にそっくりな犬たちの画像が大集合した。ペットを飼っている人は、似ている有名人を見付けてみてはいかがだろうか。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）