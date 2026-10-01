C・ロナウドの「黒いマニキュア」に隠された意外な理由とは？ 41歳でも衰えない肉体管理
クリスティアーノ・ロナウドの足の爪が黒く塗られている理由に注目が集まっている。『SPORTbible』が報じている。
ロナウドは試合前の準備として着用した脚の圧迫ブーツの写真を自身のインスタグラムに投稿。その写真に写った黒い爪が話題となった。41歳となった現在もポルトガル代表の一員としてプレイする同選手は、日々のトレーニングだけでなく、試合以外での身体のケアにも力を注いでいる。
黒い爪は、実際には黒いマニキュアを塗ったものだという。『The Athletic』によれば、その目的は爪を細菌などから守ることにある。日常的にトレーニングを行い、長時間にわたって汗をかいた状態でスパイクを履くロナウドにとって、足の衛生管理は重要な課題となる。マニキュアによる保護については、小規模な研究でも一定の効果が示されたとされている。黒いマニキュアは、ボクシングや総合格闘技の選手にも見られる習慣であり、マイク・タイソン氏やイスラエル・アデサニヤらも爪を塗っていたことで知られる。
細部まで身体の管理を徹底するロナウドが、前人未到の記録にどのように近づくのかにも注目が集まる。