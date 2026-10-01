芳根京子×本田響矢『波うららかに、めおと日和』続編、“うぶキュン”あふれる本予告＆場面写真解禁
芳根京子が主演する10月15日スタートのドラマ『波うららかに、めおと日和』続編（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、“うぶキュン”満載の本予告映像と場面写真が解禁。また、原作者・西香はちからコメントが到着した。
【動画】芳根京子×本田響矢の“うぶキュン”満載！ 『波うららかに、めおと日和』（続編）本予告映像
本作は、西香はちによる人気コミックス（講談社「コミックDAYS」連載）を実写化したハートフルな昭和新婚ラブコメの続編。昭和12年を舞台に、主人公・江端なつ美（えばた・なつみ／芳根京子）と、帝国海軍に勤める夫・瀧昌（たきまさ／本田響矢）が、不器用ながらも少しずつ夫婦の絆を深めていく姿を描く。
公開された本予告映像は、昭和12年へと舞台を移し、なつ美と瀧昌のうぶで愛おしい日常から始まる。料理をしながら、祝言を挙げる友人・深見芙美子（生田絵梨花）の花嫁姿を妄想するなつ美や、芙美子の夫・深見龍之介（小関裕太）から「いまや、すっかり愛妻家ですこと」と冷やかされる瀧昌の姿など、コミカルで甘い日常が鮮やかに映し出されている。
さらに、浴衣姿のなつ美が「なんでもします！」と申し出ると、瀧昌が思わず目を丸くしながら「なんでも？」と返す、もどかしくも愛おしい“うぶキュン”シーンも描かれている。
また、本映像には、小関をはじめ、和久井映見、生瀬勝久、紺野まひる、高橋努、森カンナ、咲妃みゆ、戸塚純貴、小川彩（乃木坂46）ら豪華キャスト陣の個性豊かな表情や印象的な姿が凝縮されている。
ラストは、かっぽう着姿のなつ美と白の夏用軍服に身を包んだ瀧昌が、「ただいま戻りました」「おかえりなさい」と晴れやかな笑顔で言葉を交わす姿で締めくくられ、前作と変わらぬ心温まる世界観に、本作への期待が一気に高まる仕上がりとなっている。
場面写真では、二人の愛おしい日常の一端がより鮮明に描き出されている。街中で瀧昌を見つめ、弾けるような満面の笑みを向けるなつ美の可愛らしい姿や、洗濯籠を抱えて何かに目を丸くする愛くるしい表情を捉えたカットが公開された。
一方の瀧昌は、白の軍服に身を包み、船内で手を組みながら真剣なまなざしで物思いにふける凜々（りり）しい横顔を見せる。さらに、幼なじみの坂井嘉治（戸塚）に肩を組まれ、どこか困ったような、もどかしい表情を浮かべる瀧昌の姿も。
そして、浴衣姿のなつ美が瀧昌の肩をけなげにもみほぐす、二人の絶妙な距離感がたまらない“うぶキュン”全開のシーンも収められている。1年の月日を経て、より絆を深めた二人のぬくもりあふれる日常にも注目だ。
いよいよ初回放送を約2週間後に控え、お茶の間への“帰還”に期待が高まる中、原作者の西香より作品愛あふれる最新コメントが到着した。前作への感謝、続編の脚本・監修を通して感じた手応え、そして主演の芳根や本田らキャスト陣へ送られた温かなエールなど、ドラマの放送を心待ちにするファンにとっても胸が熱くなるメッセージとなっている。
西香は、「昭和の日に続編決定が発表され、まだまだ先だろうと思っていたのにもう放送直前で楽しみと若干の緊張とが入り交じっています」と率直な胸中を吐露。「前作の放送終了後は、続編があったらいいなと期待しつつも、ドラマの続編が作られるのは相当レアなケースだから難しいだろうと思う日々を過ごしていました。しかし、皆さまのお声もあり、有り難いことに続編が決まり、そこからはどのエピソードがどう使われるのか妄想する日々の始まりです。正直ずっとソワソワしていました」と、続編決定時の高揚感とファンへの深い感謝を振り返った。
さらに、続編のドラマ制作にあたり、「今回の脚本も原作のエピソードをうまくドラマ用に再構築してあったり、前作で使われなかった原作のセリフをうまく持ってきてあったりと、監修の時間がとても楽しかったです」と、ドラマ版の完成度に手応えをのぞかせた。
そして、「皆さまと楽しい時間をまた共有できることがとても楽しみです!! では最後に、芳根（京子）さんや本田（響矢）さんら二人に“おかえりなさい”を!!」と、温かな愛と期待を込めてエールを送った。
ドラマ『波うららかに、めおと日和』（続編）は、フジテレビ系にて10月15日より毎週木曜22時放送。
※西香はち（原作者）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西香はち（原作者）
昭和の日に続編決定が発表され、まだまだ先だろうと思っていたのにもう放送直前で楽しみと若干の緊張とが入り交じっています。前作の放送終了後は、続編があったらいいなと期待しつつも、ドラマの続編が作られるのは相当レアなケースだから難しいだろうと思う日々を過ごしていました。しかし、皆さまのお声もあり、有り難いことに続編が決まり、そこからはどのエピソードがどう使われるのか妄想する日々の始まりです。正直ずっとソワソワしていました。そして、今回の脚本も原作のエピソードをうまくドラマ用に再構築してあったり、前作で使われなかった原作のセリフをうまく持ってきてあったりと、監修の時間がとても楽しかったです。皆さまと楽しい時間をまた共有できることがとても楽しみです!! では最後に、芳根（京子）さんや本田（響矢）さんら二人に“おかえりなさい”を!!
【動画】芳根京子×本田響矢の“うぶキュン”満載！ 『波うららかに、めおと日和』（続編）本予告映像
本作は、西香はちによる人気コミックス（講談社「コミックDAYS」連載）を実写化したハートフルな昭和新婚ラブコメの続編。昭和12年を舞台に、主人公・江端なつ美（えばた・なつみ／芳根京子）と、帝国海軍に勤める夫・瀧昌（たきまさ／本田響矢）が、不器用ながらも少しずつ夫婦の絆を深めていく姿を描く。
さらに、浴衣姿のなつ美が「なんでもします！」と申し出ると、瀧昌が思わず目を丸くしながら「なんでも？」と返す、もどかしくも愛おしい“うぶキュン”シーンも描かれている。
また、本映像には、小関をはじめ、和久井映見、生瀬勝久、紺野まひる、高橋努、森カンナ、咲妃みゆ、戸塚純貴、小川彩（乃木坂46）ら豪華キャスト陣の個性豊かな表情や印象的な姿が凝縮されている。
ラストは、かっぽう着姿のなつ美と白の夏用軍服に身を包んだ瀧昌が、「ただいま戻りました」「おかえりなさい」と晴れやかな笑顔で言葉を交わす姿で締めくくられ、前作と変わらぬ心温まる世界観に、本作への期待が一気に高まる仕上がりとなっている。
場面写真では、二人の愛おしい日常の一端がより鮮明に描き出されている。街中で瀧昌を見つめ、弾けるような満面の笑みを向けるなつ美の可愛らしい姿や、洗濯籠を抱えて何かに目を丸くする愛くるしい表情を捉えたカットが公開された。
一方の瀧昌は、白の軍服に身を包み、船内で手を組みながら真剣なまなざしで物思いにふける凜々（りり）しい横顔を見せる。さらに、幼なじみの坂井嘉治（戸塚）に肩を組まれ、どこか困ったような、もどかしい表情を浮かべる瀧昌の姿も。
そして、浴衣姿のなつ美が瀧昌の肩をけなげにもみほぐす、二人の絶妙な距離感がたまらない“うぶキュン”全開のシーンも収められている。1年の月日を経て、より絆を深めた二人のぬくもりあふれる日常にも注目だ。
いよいよ初回放送を約2週間後に控え、お茶の間への“帰還”に期待が高まる中、原作者の西香より作品愛あふれる最新コメントが到着した。前作への感謝、続編の脚本・監修を通して感じた手応え、そして主演の芳根や本田らキャスト陣へ送られた温かなエールなど、ドラマの放送を心待ちにするファンにとっても胸が熱くなるメッセージとなっている。
西香は、「昭和の日に続編決定が発表され、まだまだ先だろうと思っていたのにもう放送直前で楽しみと若干の緊張とが入り交じっています」と率直な胸中を吐露。「前作の放送終了後は、続編があったらいいなと期待しつつも、ドラマの続編が作られるのは相当レアなケースだから難しいだろうと思う日々を過ごしていました。しかし、皆さまのお声もあり、有り難いことに続編が決まり、そこからはどのエピソードがどう使われるのか妄想する日々の始まりです。正直ずっとソワソワしていました」と、続編決定時の高揚感とファンへの深い感謝を振り返った。
さらに、続編のドラマ制作にあたり、「今回の脚本も原作のエピソードをうまくドラマ用に再構築してあったり、前作で使われなかった原作のセリフをうまく持ってきてあったりと、監修の時間がとても楽しかったです」と、ドラマ版の完成度に手応えをのぞかせた。
そして、「皆さまと楽しい時間をまた共有できることがとても楽しみです!! では最後に、芳根（京子）さんや本田（響矢）さんら二人に“おかえりなさい”を!!」と、温かな愛と期待を込めてエールを送った。
ドラマ『波うららかに、めおと日和』（続編）は、フジテレビ系にて10月15日より毎週木曜22時放送。
※西香はち（原作者）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西香はち（原作者）
昭和の日に続編決定が発表され、まだまだ先だろうと思っていたのにもう放送直前で楽しみと若干の緊張とが入り交じっています。前作の放送終了後は、続編があったらいいなと期待しつつも、ドラマの続編が作られるのは相当レアなケースだから難しいだろうと思う日々を過ごしていました。しかし、皆さまのお声もあり、有り難いことに続編が決まり、そこからはどのエピソードがどう使われるのか妄想する日々の始まりです。正直ずっとソワソワしていました。そして、今回の脚本も原作のエピソードをうまくドラマ用に再構築してあったり、前作で使われなかった原作のセリフをうまく持ってきてあったりと、監修の時間がとても楽しかったです。皆さまと楽しい時間をまた共有できることがとても楽しみです!! では最後に、芳根（京子）さんや本田（響矢）さんら二人に“おかえりなさい”を!!