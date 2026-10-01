南アフリカ共和国で女性の遺体が相次いで見つかり、女性の安全に対する懸念が高まる中、大統領は女性や子どもが被害に遭った未解決事件の全件調査と捜査再開を指示した。

30日（現地時間）、メール・アンド・ガーディアンなどの現地メディアによると、シリル・ラマポーザ大統領は前日の国民向け演説で、「南アフリカの女性たちに加えられた暴力は、深い苦痛をもたらすものであり、国家の恥だ」と述べ、こうした対策を発表した。

ラマポーザ大統領は、政府のこれまでのジェンダーに基づく暴力や女性殺害への対応は「十分ではなかった」とし、警察と検察に対し、女性や子どもが被害に遭った殺人や性的暴行など、ジェンダーに基づく暴力に関する未解決事件を60日以内に全件調査し、90日以内に各事件の優先順位を定めて捜査再開計画を策定するよう指示した。

また、これらの未解決事件の処理を進めるため、人員の増強や装備の充実などに向けた財政支援計画も60日以内に策定するよう求めた。

全国の地方政府には、女性の安全に関する実態調査を指示した。調査には、街灯が故障している場所、放置された建物、防犯対策が手薄な公園や墓地などの危険な場所の把握も含まれる。

ラマポーザ大統領はまた、「酒はジェンダーに基づく暴力を正当化する理由にはならず、有害な飲酒は対人暴力を悪化させる大きな要因だ」とし、無許可の酒類販売店の取り締まりなど、酒類関連法の執行を強化するよう指示した。

◇この2カ月で女性の遺体が相次いで見つかる…女性を狙った連続殺人への恐怖

南アフリカでは、最大都市ヨハネスブルクに隣接するエクルレニで、ここ2カ月の間に女性の遺体が相次いで見つかり、女性を狙った連続殺人への恐怖が広がっている。

7月末から8月初めにかけて半径7キロ以内で女性3人の遺体が相次いで見つかったのに続き、先月初めにも、わずか10日間で6人の遺体が見つかった。さらに、先月26～27日に女性2人の遺体が見つかり、これまでに確認された犠牲者は少なくとも11人となった。

警察によると、犠牲者11人は全員が20代または30代の女性だった。多くは全裸、あるいは衣服の一部を脱がされた状態で、主要道路近くの空き地に遺棄されていた。暴行を受けた痕跡も見つかった。

このうち3件に関連して容疑者4人が逮捕され、ほかの事件でも警察が一部の容疑者を特定したとされる。

ただ、警察は、一部の殺人事件で犯行手口などに共通点を確認したものの、同一犯または同一グループによる犯行であることを示す決定的な証拠は、まだ確保できていないと明らかにした。

現地警察の統計によると、今年4～6月の3カ月間に南アフリカで発生した殺人事件は計5427件に上った。1日平均で約60人が殺害された計算で、殺人率は世界最高水準を記録した。しかし、殺人事件のうち、解決するのは10件に1件程度にすぎないという。