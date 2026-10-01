トランプ大統領が主催した習近平主席の国賓歓待「晩餐会」の「出席者リスト」を見てわかること

透けて見えるトランプ氏の意図

ドナルド・トランプ米大統領は9月24日夜（現地時間）、ホワイトハウス（WH）で中国の習近平国家主席を歓迎する国賓晩餐会を開催した。

主催者のトランプ大統領夫妻以下、出席者は習近平国家主席と彭麗媛夫人、J・D・バンス副大統領夫妻のほか、米中両国の政府関係者や米テクノロジー、金融、国防・宇宙業界ら民間企業トップ130人余。

筆者の手元に、同晩餐会の出席者リストがある。この米側出席者をつぶさにチェックすると、実に興味深い事実（ファクト）に気づく。さらに出席者の人選を自ら行ったトランプ氏の意図も透けて見える。

先ず、招待された主要企業トップから（括弧内は企業名）。

テクノロジー業界：ジェンスン・フアンと配偶者（エヌビディア）、マーク・ザッカーバーグ（メタ）、ティム・クック（アップル）、サム・アルトマン（オープンAI）、セルゲイ・ブリンとパートナー（グーグル）、リサ・スーと配偶者（AMD）

金融業界：ジョン・ロジャース（ゴールド・マン・サックス）、ラリー・フィンク（ブラックロック）、スティーブン・シュワルツマン（ブラックストーン）、ジェイミー・ダイモン（JPモルガン・チェース）、ジェーン・フレイザー（シティ・グループ）

防衛・宇宙業界：イーロン・マスク（スペースX）、ケリー・オルトバーグ（ボーイング）、ジム・タイクレット（ロッキード・マーティン）、ラリー・カルプ（GEエアロスペース）

その他業界：ジェフ・ベゾスと配偶者（アマゾン）、ダレン・ウッズと配偶者（エクソンモービル）、メアリー・バーラと配偶者（GM）、デービッド・エリソンと配偶者（パラマウント・スカイダンス）、ベルナール・アルノーと息子（LVMH）、ミリアム・アデルソン（ラスベガス・サンズ）

この企業・トップ名に目を通して直ぐに気づいた。

柔軟姿勢にシフト

今夏以降、人工知能（AI）業界のけん引役であり、かつ最先端AIの開発を減速するべきと呼びかけるアンソロピック創業者のダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）の名前が無かったのだ。筆者は瞬時、やはりトランプ氏の機嫌を損ねたからと受け止めた。

ところが、米ニュースサイト「アクシオス」は3日後の27日午前11時過ぎ、当日夜にアモデイ氏がトランプ氏に招かれてWHで夕食を共にするとスクープ配信した。

同サイトによると、マイク・ジョンソン下院議長がAI開発規制に強く反発する大統領を説得して実現したという。さすがのトランプ氏も米中AI開発競争の真只中に同業界との諍いは得策ではないと、柔軟姿勢にシフトしたようだ。

晩餐会出席者リストで目に留まったのは、〈米政府関係者・その他〉に記載された名前である。スコット・ベッセント財務長官に続く〈ベッセント氏配偶者のジョン・フリーマン氏〉の記述だ。

ベッセント氏が同性婚者であることを隠さないことは承知していた。だが、大統領主催の公式晩餐会に同伴するとは意外だった。ちなみに米国務省で辣腕外交官として名高い、ジェイコブ・ヘルバーグ国務次官（経済・エネルギー担当）も同性婚者。

トランプ氏を支える「MAGA（米国を再び偉大に）派」と聖書を絶対視するキリスト教「福音派」は、言わば共闘関係にある。その白人福音派の過半がトランプ氏やMAGA運動の熱狂的な支持者であり、伝統的な家族観や中絶反対など保守的な政策で深く結びついている。言うまでもなく、「同性愛」「同性婚」を認めない。

しかしトランプ氏は、自分にとって必要であると判断すれば、それこそ「戒律」より「能力」を優先するのである。

そんななか、トランプ大統領から「米中同盟」の過去について言及があった。その真意とは。後編記事【「米中同盟」に言及…トランプ発言に見た「ジャパン・パッシング」再来の可能性】に続く。

【つづきを読む】「米中同盟」に言及…トランプ発言に見た「ジャパン・パッシング」再来の可能性