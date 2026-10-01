2人でコスプレを楽しむ夫婦が、『美少女戦士セーラームーン』のコスプレに挑戦し、夫はセーラーウラヌスに扮しました。妻がサプライズで用意したセーラー服を前に、ウラヌス役の夫は「嘘だろ……？」と頭を抱えましたが、着替えとメイクを終えた夫の姿は、妻が驚くほどの仕上がりだったといいます。夫婦のツーショットはXで218万回以上表示され、「アニメから出てきた！？」「え！？似合いすぎてません？ 最高です！」などの声が寄せられています。



【動画6秒】夫婦で「セーラー戦士」に変身しました！

投稿したのは、夫婦でコスプレを楽しんでいる、らんちぱっく提督さん（@m_konox）です。今回は夫がセーラーウラヌス（天王はるか）、妻がセーラーネプチューン（海王みちる）に扮し、アニメ『美少女戦士セーラームーン』に登場する2人のペアコスプレを披露しました。写真には、金髪ショートヘアのウィッグに黄色のリボンを合わせたセーラー服姿の夫と、青緑色のロングヘアのウィッグをかぶった妻が、鏡越しに寄り添う姿が写っています。



夫婦そろって『美少女戦士セーラームーン』が好きだといい、「2人でできるコスプレってなんだろう？と考えたときに、思いついたのがこのペアでした」と、キャラクター選定の理由を語ります。衣装は、妻がサプライズで用意したものでした。渡されたセーラー服を前に、夫は「嘘だろ……？」と頭を抱えていたそうです。



衣装を渡された当初、夫は渋っていたものの、着替えとメイクを終えると想像以上の仕上がりを見せ、妻はとにかく驚いたそうです。



「とにかく脚がきれい！そして顔面の再現度も高く、さすがだなぁと思いました」



夫婦それぞれ、衣装やウィッグに加えて、メイクにもこだわりました。ウラヌスに扮した夫は、体型作りに取り組んだうえで、メイクを濃くしすぎず、シャープさと存在感が伝わるようバランスを調整したそうです。一方、ネプチューンに扮した妻は、ウィッグのシルエットと華やかさを出すためのつけまつげのバランスにこだわったといいます。



コスプレ中、妻は夫の姿を写真に収めることに夢中になっていたのだとか。「このコスをしているだけで十分楽しいのですが、気づいたら私が撮影会を始めていました。夫があまりに“いい被写体”だったので、つい夢中になってしまって…」と明かします。



コスプレ写真を投稿した当初は、かなりドキドキしていたという妻。投稿には「アニメから出てきた！？」「え！？似合いすぎてません？ 最高です！」「両方美しすぎて旦那どっちか分からない現象ですね」などのコメントが寄せられました。温かい反応を受け、「思わずニコニコしちゃいました」と話します。夫のコスプレ姿が多くの人から褒められたことについては、「素直にうれしい気持ちと、『そうなの！うちの旦那きれいなの！！』という気持ちが強かったです」と振り返りました。



「いつも応援ありがとうございます！これからもコスプレの楽しさを広められる活動を、夫婦で続けていきたいと思います！」