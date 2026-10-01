第3次・森保ジャパンがウルグアイ、ベネズエラと南米勢を相手に2連勝を飾ったが、大きな代償を払わされた。

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主軸組のDF冨安健洋（27=クリスタルパレス/英プレミア）が代表活動前に離脱。ウルグアイ戦に先発出場した板倉滉（29=ボルシアMG/ドイツ）は、体調不良でベネズエラ戦をスタンドで見守った。代表合流後に腰痛で静養していた安藤智哉（27=ザンクトパウリ/ドイツ2部）は28日に離脱が発表された。さらにベネズエラ戦に3DFの一員として先発した渡辺剛（29=フェイエノールト/オランダ）、鈴木淳之介（23=コペンハーゲン/デンマーク）の2人が、試合後に病院送りとなった。

「DF総崩れの中で2試合続けて先発した瀬古歩夢（26=ルアーブル/フランス）の評価がチーム内で右肩上がりなのです」とサッカー関係者がこう続ける。

「セレッソ（C）大阪の中学生部門でCB以外にボランチやアンカーとしても起用され、前後左右360度からプレッシャーがかかる中、足元の細かい技術と状況判断力が磨かれた。強みがもうひとつ。利き足は右だが、左足でも右足と同レベルのパスを蹴り分けられる。右足だけで左右にボールを散らすCBよりも、状況に応じて左右両足で配球できる分、素早く的確な展開力を発揮できる。今後は3DFのセンターに定着して、守備陣を牽引するレベルの選手となった」

精神面の充実も見逃せない。C大阪の下部組織に入る前から「ヤンチャでケンカっ早くてコーチの言うこともきかない。自分中心でチームを壊しかねない」という風評が流れた。高校生年代のユース時代に日本代表の17歳以下（U17）の森山佳郎監督（当時）から招集の連絡を受けたC大阪のスタッフが「図に乗って手が付けられなくなるので呼ばないでほしい」と返したエピソードがある。

現在は仙台で采配を振る森山氏が、日刊ゲンダイのインタビューに「練習態度が悪くて何度も僕に怒鳴られたが、本人はあっけらかん。強気で物おじしない性格なので大物になる予感はありました」と話していた。

代表の主力を担うFW中村敬斗（26=リヨン/フランス）、FW久保建英（25=Rソシエダード/スペイン）、GK鈴木彩艶（24=アストンビラ/英プレミア）とはU17でチームメート。気心が知れている。ついにDFリーダー瀬古の時代が到来するか──。

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