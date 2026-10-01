福士蒼汰主演『ハイド＆シーク』ザ・たっちが考察アンバサダー就任！ 双子ならではの視点で謎に迫る
福士蒼汰が主演を務める10月4日スタートのドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、お笑いコンビのザ・たっち（たくや＆かずや）がドラマ考察アンバサダーを務めることが発表された。
【写真】福士蒼汰の“二面性”を感じさせる『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』ビジュアル
ミステリー作家・今村昌弘が書き下ろした原作を実写化する本作は、愛とうそが交錯する極限チェイスラブミステリー。主演の福士をはじめとする豪華キャスト陣や、マルシィが手掛ける主題歌など、放送前から注目を集める中、ザ・たっちがドラマ考察アンバサダーに就任した。
本作の物語をひもとく重要なキーワードは、登場人物たちが抱える「二面性」。一卵性双生児として“そっくり”でありながら、それぞれ異なる個性を持つザ・たっちの2人が、まさに本作のテーマを体現する存在として、公式SNSやウェブ企画を中心にドラマを盛り上げていく。
アンバサダーとしての活動内容は多岐にわたる。放送直後から目まぐるしく変化していく複雑な人間関係や、回を追うごとに浮かび上がる疑惑をホワイトボードにまとめる「『ハイド＆シーク』ガチ考察にザ・たっちが挑戦！」の動画が、10月5日より公開予定。さらに、各話の見どころや注目ポイントを独自の推理とともに紹介する「ちょっと！ちょっと、ちょっと!!『ハイド＆シーク』ダイジェスト」も、第1話終了後からTVerや日テレドラマ公式YouTubeなどで毎週配信される。
物語が進むにつれて、誰が味方で誰が敵なのか、登場人物たちの“表”と“裏”は次々と変化していく。ザ・たっちの2人は、そんな一歩先も読めない展開を視聴者と同じ目線で追いかけながら、伏線や怪しい言動、気になる人物関係を分かりやすく整理。ミステリーとしての考察の面白さはもちろん、怒濤のチェイスとラブストーリーが交錯する本作をより深く楽しめるコンテンツを、続々と発信していく。
日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』は、日本テレビ系にて10月より毎週日曜22時30分放送。
※ザ・たっちのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ザ・たっち
このたび、『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』のアンバサダーに立候補させていただき、就任することが決まりました！
このドラマのテーマが二面性ということで、たくやとかずやの二面性でやらせていただきたいと思います。（いや、俺たちは双子だよ！）
このドラマは謎に次ぐ謎、そしてスピード感のある展開。ハラハラドキドキする内容となっていますので、ぜひ考察しながら見ていただけると面白いと思います。皆さんとともに盛り上げていけたらと思います。
皆さんも見てくれないと、ちょっと！ ちょっと、ちょっと!! ザ・たっちでした。
【写真】福士蒼汰の“二面性”を感じさせる『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』ビジュアル
ミステリー作家・今村昌弘が書き下ろした原作を実写化する本作は、愛とうそが交錯する極限チェイスラブミステリー。主演の福士をはじめとする豪華キャスト陣や、マルシィが手掛ける主題歌など、放送前から注目を集める中、ザ・たっちがドラマ考察アンバサダーに就任した。
アンバサダーとしての活動内容は多岐にわたる。放送直後から目まぐるしく変化していく複雑な人間関係や、回を追うごとに浮かび上がる疑惑をホワイトボードにまとめる「『ハイド＆シーク』ガチ考察にザ・たっちが挑戦！」の動画が、10月5日より公開予定。さらに、各話の見どころや注目ポイントを独自の推理とともに紹介する「ちょっと！ちょっと、ちょっと!!『ハイド＆シーク』ダイジェスト」も、第1話終了後からTVerや日テレドラマ公式YouTubeなどで毎週配信される。
物語が進むにつれて、誰が味方で誰が敵なのか、登場人物たちの“表”と“裏”は次々と変化していく。ザ・たっちの2人は、そんな一歩先も読めない展開を視聴者と同じ目線で追いかけながら、伏線や怪しい言動、気になる人物関係を分かりやすく整理。ミステリーとしての考察の面白さはもちろん、怒濤のチェイスとラブストーリーが交錯する本作をより深く楽しめるコンテンツを、続々と発信していく。
日曜ドラマ『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』は、日本テレビ系にて10月より毎週日曜22時30分放送。
※ザ・たっちのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ザ・たっち
このたび、『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』のアンバサダーに立候補させていただき、就任することが決まりました！
このドラマのテーマが二面性ということで、たくやとかずやの二面性でやらせていただきたいと思います。（いや、俺たちは双子だよ！）
このドラマは謎に次ぐ謎、そしてスピード感のある展開。ハラハラドキドキする内容となっていますので、ぜひ考察しながら見ていただけると面白いと思います。皆さんとともに盛り上げていけたらと思います。
皆さんも見てくれないと、ちょっと！ ちょっと、ちょっと!! ザ・たっちでした。