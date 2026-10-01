鈴木奈々「今の車を下取りに出して買うか迷ってます！」 気になっている中古車が「カッコよすぎ」「デカい」
タレントでモデルの鈴木奈々が、1日までにInstagramを更新。気になっている中古車を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】鈴木奈々、気になっている中古車が「カッコよすぎ」「デカい」とネット衝撃
昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。SNSでは、自宅や美スタイル際立つショットなどを度々投稿し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「茨城県の車屋さんに行ってきました！ ジムニーノマドが気になってて試乗してきた！ めちゃめちゃカッコいい 惚れた 今の車を下取りに出して買うか迷ってます！ 中古車なのですぐ納車できるらしい！ 買いたい！」とつづり、試乗姿を披露。ファンからは「カッコよすぎ」「デカい」「似合ってます」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
【写真】鈴木奈々、気になっている中古車が「カッコよすぎ」「デカい」とネット衝撃
昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。SNSでは、自宅や美スタイル際立つショットなどを度々投稿し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「茨城県の車屋さんに行ってきました！ ジムニーノマドが気になってて試乗してきた！ めちゃめちゃカッコいい 惚れた 今の車を下取りに出して買うか迷ってます！ 中古車なのですぐ納車できるらしい！ 買いたい！」とつづり、試乗姿を披露。ファンからは「カッコよすぎ」「デカい」「似合ってます」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）