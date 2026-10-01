ホロライブ・さくらみこ、後輩『アソビ★まわり隊！』と最速コラボ!?「仕事が早い」「完成度高いな」
「ホロライブ」所属VTuber・さくらみこさんが、1日までにチャンネルを更新。対戦格闘ゲーム『ソウルキャリバー 6』を実況すると、意外な形で新人とのコラボが実現し反響が集まった。
【動画】『アソビ★まわり隊！』メンバー？と対戦するみこさん（1：07：56ごろ）
『ソウルキャリバー 6』にはプレイヤーが自由にキャラクターを作成できる「クリエイション」というモードがあり、みこさんは定期的にファンとオリキャラ対戦を行っている。
今回の配信も『BLEACH』藍染惣右介や『名探偵プリキュア！』アゲセーヌなどを再現した様々なキャラクターが登場したが、中でもリスナーを驚かせたのは、9月24日にデビューしたばかりのホロライブ新人ユニット『アソビ★まわり隊！』メンバー・熱千めらさんを真似たキャラの登場シーン。これにはみこさんも「新人コラボきた！再現度ちゃんと高いじゃん！」と興奮していた。
コメント欄でもリスナーから「仕事が早い」「完成度高いな」「初コラボ!?」「きちゃー！めらちゃんだ！」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】『アソビ★まわり隊！』メンバー？と対戦するみこさん（1：07：56ごろ）
『ソウルキャリバー 6』にはプレイヤーが自由にキャラクターを作成できる「クリエイション」というモードがあり、みこさんは定期的にファンとオリキャラ対戦を行っている。
今回の配信も『BLEACH』藍染惣右介や『名探偵プリキュア！』アゲセーヌなどを再現した様々なキャラクターが登場したが、中でもリスナーを驚かせたのは、9月24日にデビューしたばかりのホロライブ新人ユニット『アソビ★まわり隊！』メンバー・熱千めらさんを真似たキャラの登場シーン。これにはみこさんも「新人コラボきた！再現度ちゃんと高いじゃん！」と興奮していた。
コメント欄でもリスナーから「仕事が早い」「完成度高いな」「初コラボ!?」「きちゃー！めらちゃんだ！」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」