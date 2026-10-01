ミルクをめぐって、仲良し兄妹の間に火花が…？お腹ペコペコな子猫たちによるミルク争奪戦が、微笑ましすぎると反響を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で35万回再生を記録しており、「なにこの天使たち♡」「落ち着いてくださいーw」「一生懸命で可愛いな！」といったコメントが寄せられました。

【動画：早くミルクが飲みたい子猫と『絶対に譲りたくない子猫』…可愛すぎる『攻防戦』】

ミルクちょうだい！

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、保護子猫の「ぜんまい」くんと「わらび」ちゃん兄妹の生後18日目の様子。よちよちと寝床から出てくると、ミルクがほしいとアピールしてきたそうです。

まずはぜんまいくんが飲み始めますが、待ちきれないわらびちゃんが「早くちょうだ～い！」とばかりに突撃！ママさんの制止も何のその、何度もグイグイとアタックをしてきたといいます。

激しい(?)ミルク争奪戦

良い飲みっぷりを見せるぜんまいくんもまた、絶対に譲る気がないご様子。取られてしまうと思った瞬間には、なんと哺乳瓶に吸いついたまま立っち！たとえ兄妹であってもミルクだけは譲れないようで、お互い必死になっての可愛らしい攻防に思わず笑みがこぼれてしまいますね。

争いながらの方が良く飲んでくれるとのことで、きっとこれもふたりの成長や生きる力をつけることに繋がるのでしょう。ついに自分の番がきたわらびちゃんも、ゴクゴクと見ていて気持ちの良い飲みっぷり。口元からポタポタと垂らしつつ、一心不乱に飲んでいたといいます。

食後は仲良くのんびりと

満足したふたりは先ほどまでの大騒ぎから一転、ぽんぽこりんのお腹でまったり。食後のおしっこタイムもママさんに身を任せ、とろんとした表情でユラユラと眠気と闘う姿も見られたそうです。

寝床へ向かったぜんまいくんがすぐに戻ってきたことからもわかる通り、お互いが大好きでとっても仲良しなふたり。毛づくろいをしながらじゃれ合い、仰向けになれば一緒にコロコロ。どの仕草もたまらなく愛くるしい、ぜんまいくんとわらびちゃんなのでした。

投稿には「美味しそうに飲んでるなー♡」「ミルクに対して貪欲な感じが可愛くて仕方ないですね」「子猫達の生命力は絶大ですね！ミルクの飲みっぷりを見ているだけでも元気をもらえます」「わらびちゃんゆっくり飲んでいいんだよ！w」「ミルクたぁ～くさん飲んで、2匹とも大きくな～れ♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。保護当初からずっとのお家に巣立つまで、ぜんまいくんとわらびちゃん兄妹の成長記録も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。