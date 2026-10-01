落としたスマホのレンズに放射線状のヒビが……。撮影できないかなと思いながらも猫さんを撮影してみたところ、あまりにも神々しい姿に！その姿がSNSに投稿されると、記事執筆時点で78万回以上も閲覧され、「猫の姿を、脱ぎ捨てようとしている？！」「猫がビーム弾いてる…」といった声が寄せられました！

【写真：レンズが割れたスマホで『ネコを撮影』した結果…漫画のワンシーンのような『驚きの光景』】

️割れたスマホで猫を撮影すると…

Xアカウント「ぼぜ ‍⬛@猫と日常 (@azukuronek73983)」さまに投稿されたのは、思わぬハプニングによって捉えた偶然の産物です。

ある日、スマホを落としてレンズを割ってしまったという投稿者さま。放射線状にヒビが入ってしまい、「これはもう撮影できないかな？」と思いつつも、近くでのんびり過ごしていた猫さんにカメラを向けたところ……

なんだかアクション系マンガのワンシーンのような写真に仕上がったというのです！

まるで撃たれたビームを跳ね返し、受け手の猫さんがビームを周囲に散らしているような神々しい写真が完成。

️ビームを弾き返している！？

さらに、少しだけ角度を変えて、もう1枚撮影してみると……

なんと入ってきた日差しを吸収し、猫さんが光線を発射しているような写真に！

この写真がXに投稿されると、リプライ欄は大喜利状態に！

「し、召喚？」「猫の姿を、脱ぎ捨てようとしている？！」「セーラーにゃーんに変身しそうです」「猫ちゃん可愛すぎる！」といった声が寄せられました。

ちなみに、別日に撮影したところ、やっぱり同じように漫画チックな写真が出来上がってしまったため、ガラスフィルムを買い替えることにしたのだそう。

そんな猫さんたちの賑やかな日常は、Xアカウント「ぼぜ ‍⬛@猫と日常 (@azukuronek73983)」さまにて発信されています。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ぼぜ ‍⬛@猫と日常 (@azukuronek73983)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。