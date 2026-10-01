「あれだけ騒がれた3人が全員退団か」高校BIG3がわずか5年で…DeNA小園も戦力外、2021年高卒投手が示す“ドラフトの難しさ”

小園が戦力外に。DeNAでの通算成績は1勝1敗、防御率9.39だった。写真は2025年のもの(C)産経新聞社

DeNAは9月29日、10選手と来季の契約を結ばないと発表した。昨年7月に日本球界電撃復帰となった藤浪晋太郎らとともに、ファンを驚かせた名前が2021年ドラフト1位で入団した小園健太だった。

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小園は阪神との2球団競合の末に、当時指揮官だった三浦大輔監督の背番号18を継承する異例の待遇で市立和歌山高から入団。1年目の春季キャンプは1軍帯同という英才教育を施された。

だが、1軍登板は3年目の2024年に1試合、2025年に1試合にとどまった。今季の1軍登板はなく、通算2試合で1勝1敗、防御率9.39という成績に終わった。

ネット上では「あれだけ騒がれた3人が全員退団か」とため息にも似た声が漏れた。

競合した小園を外した阪神は、外れ1位として高知高の森木大智を指名した。そしてこの2人とともに高校球界で「BIG3」と高い評価を得ていたのが、ノースアジア大明桜高の風間球打。こちらはソフトバンクが1位で単独指名した。