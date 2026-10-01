「あれだけ騒がれた3人が全員退団か」高校BIG3がわずか5年で…DeNA小園も戦力外、2021年高卒投手が示す“ドラフトの難しさ”
小園が戦力外に。DeNAでの通算成績は1勝1敗、防御率9.39だった。写真は2025年のもの(C)産経新聞社
DeNAは9月29日、10選手と来季の契約を結ばないと発表した。昨年7月に日本球界電撃復帰となった藤浪晋太郎らとともに、ファンを驚かせた名前が2021年ドラフト1位で入団した小園健太だった。
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小園は阪神との2球団競合の末に、当時指揮官だった三浦大輔監督の背番号18を継承する異例の待遇で市立和歌山高から入団。1年目の春季キャンプは1軍帯同という英才教育を施された。
だが、1軍登板は3年目の2024年に1試合、2025年に1試合にとどまった。今季の1軍登板はなく、通算2試合で1勝1敗、防御率9.39という成績に終わった。
ネット上では「あれだけ騒がれた3人が全員退団か」とため息にも似た声が漏れた。
競合した小園を外した阪神は、外れ1位として高知高の森木大智を指名した。そしてこの2人とともに高校球界で「BIG3」と高い評価を得ていたのが、ノースアジア大明桜高の風間球打。こちらはソフトバンクが1位で単独指名した。
だが、森木と風間の2人は昨年オフに戦力外通告を受けた。風間はすでに現役を引退。森木は海の向こうに新天地を求め、パドレスとマイナー契約を結んだ。傘下1Aレークエルシノアで30試合に登板したが、0勝2敗、防御率7.63と振るわず。シーズン終盤には傘下ルーキー級へと降格になった。
2021年ドラフト会議で指名された他の高卒投手で、奮闘しているのが日本ハムの達孝太だ。天理高から単独指名で入団。「2021年のドラフトで注目された高校生投手が達以外もうクビになるなんて」「この年は高校生投手が大豊作って言われていた気がするが」とわずか5年でBIG3が総崩れの状況。一方で達は日本ハムの先発ローテーションの一角で存在感を強めてきている。表舞台から3投手は去ることとなったが、残る選手たちの活躍に期待を込める声も多く聞かれた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]