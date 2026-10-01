アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』2027年放送！ 35年ぶり新作で神代知衣が茶魔役を続投
アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』が、2027年にテレビ朝日系で放送されることが決定。あわせて、ティザービジュアルとティザーPVが解禁された。
【動画】35年ぶりにカメバック！ アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』ティザーPV
1986年から「月刊コロコロコミック」で連載がスタートし、日本中を笑いの渦に巻き込んだ、昭和・平成を代表する伝説のギャグ漫画『おぼっちゃまくん』。瞬く間に子どもたちの心をわしづかみにすると、1989年にはテレビ朝日系でアニメ放送がスタート。知らない人はいないほどの国民的人気作となり、社会現象とも呼べる爆発的ヒットを記録した。
主人公が話す特有の言語「茶魔語」は子どもたちの間で熱狂的なブームとなり、「おはヨーグルト」「そんなバナナ」といったフレーズを、学校の教室や街角で子どもたちがこぞってまねする光景が日常的に見られた。作品としても第34回小学館漫画賞（児童向け部門）を受賞するなど、時代を象徴する作品となった。
物語は、世界的大富豪「御坊財閥」の跡取り息子である主人公・御坊茶魔（おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん）が、一般常識をはるかに超越した規格外の財力と破天荒なギャグで周囲を巻き込んでいくドタバタコメディー。家族やクラスメイトなど強烈な個性を持つキャラクターたちとの交流を通じ、単なるギャグにとどまらない友情や人情味あふれるエピソードの数々が描かれ、世代を超えて多くの人々に愛され続けている。
今回、そんな『おぼっちゃまくん』が『おぼっちゃまくん REBORN』となって、令和の時代によみがえる。1992年の放送終了以来となる待望の新作が、2027年に全編完全新作アニメとして放送されることが決定した。昭和と平成を席巻した伝説の作品が、35年の時を経てついに動き出す。
これまでアニメ化されていない原作の名エピソードに加え、原作者・小林よしのりの全面監修によるオリジナルストーリーも多数登場。時代を超えて新たに紡ぎ出される、唯一無二の世界が描かれる。
主人公・御坊茶魔の声を務めるのは、1989年の放送開始以来、茶魔に命を吹き込み続けてきた、“茶魔の魂”そのものとも言える声優・神代知衣（こうじろ・ちえ）。本作でも続投することが決定した。
神代は本作のオファーに際し、あの頃の声もテンションも「まだまだガンガンにいける！ やりたい！」と快諾。「当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わることができ一緒に創ってる！って収録現場は愛おしいほどに楽しかった！」と収録を振り返った。最後に、「ぽっくん帰ってきたぶぁい！ みんなで見てクリクリ！」と作品をアピールした。
また、本作での神代の声について、原作者の小林は「声のパワーが普通じゃない。声優さんってやっぱりすごい。あれほど声が明確なアニメってない。茶魔の声は強烈すぎる。それを今も同じ声でやれるってすごいことですよね」と語った。
あわせて、ティザービジュアルも解禁された。ファンにとってはすでにおなじみの光景だが、本編では、主人公の茶魔（ちゃま）が、乗亀隊（じょうがめたい）という亀の隊員に乗って移動するのも見どころのひとつ。ティザービジュアルでも亀に乗って登場している。ステージに登場した茶魔はエネルギーあふれる表情を見せ、周囲にはお金や小判が降り注ぐ。その横には「カメバック」のコピーが添えられ、昭和から平成を駆け抜けた伝説の「彼」が令和によみがえったことを伝える、印象的なビジュアルとなっている。
またティザーPVでは、ヘリコプターがとある島に到着し、ジャングルを抜けて洞窟を探索する様子が映し出される。その後、茶魔の目に炎が宿ると、お屋敷の扉が開き、そこには…。あの頃と変わらない茶魔の姿が現れる。「ごぶさタンゴ」と早速“茶魔語”であいさつし、相変わらずの奇想天外な行動を披露。最後は「おはヨーグルト」と、“茶魔語”を連発する映像となっている。
本作の発表を前に取材に応じた小林は、放送決定に大きな喜びを見せ、令和の子どもたちに向けて「どんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみ」と語った。
また、「今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います」と述べ、現代において放送される意義のみならず、次世代のギャグ漫画家の誕生への期待ものぞかせた。
最後に、「REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています！」と締めくくった。
アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』は、テレビ朝日系にて2027年放送。
※神代知衣、小林よしのりほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■御坊茶魔役：神代知衣
どれだけの年月が経っても、『おぼっちゃまくん』はたくさんの人たちの記憶の中に、そして茶魔は私の中でずっと生きていた。あの頃の声もテンションもまだまだガンガンにいける！ やりたい！ 当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わることができ一緒に創ってる！って収録現場は愛おしいほどに楽しかった！ ひたすら放送が待ちどうしか！ 「ぽっくん帰ってきたぶぁい！ みんなで見てクリクリ！」
■原作者：小林よしのり
『おぼっちゃまくん』をよく知る世代は40代、50代くらい。その世代の子どもたちが昔の漫画やアニメを見て、実はもう『おぼっちゃまくん』のファンの子もいるんですよ。ライブ活動とかしていたら、楽屋に親と一緒に子どもが来ることもあるんです。その子どもが『おぼっちゃまくん』のボロボロの文庫本を持ってきていて、それをみるともうかわいくてね。アニメが放送されたら、新作を見られるわけですから。令和の子どもたちがどんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみです。
最近はギャグ漫画家を目指そうという人がいなくなってしまいましたから、今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います。
自分の昔の『おぼっちゃまくん』文庫本を読み返すと、やっぱりめちゃくちゃ笑えるんです。私はやっぱり人を笑わせるのが好きなんですよ。どんなに真面目なイベントに出ても、笑いは必要だと思っています。どういう風に笑いにつなげていくかを考えちゃう。ついつい笑わせにいっている。どんな場面でも『おぼっちゃまくん』の着想を思いついたりします。これが『おぼっちゃまくん』の設定だったらこんなことができるなと、どんどんアイデアが湧いてくるんです。
茶魔が愛される魅力は見た目がかわいいところじゃないかと思っています。目がクリっとしていてかわいいですよね。そして「欲」に対してとても素直に行動する。そういうところも魅力のひとつだと思います。REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています！
■テレビ朝日 国際ビジネス開発部：隅田麻衣子
『おぼっちゃまくん REBORN』は、元々インドから始まりました。
2021年にインドでアニメ『おぼっちゃまくん』を展開したところ、当時コロナ禍で苦しんでいたインドで底抜けに明るいギャグアニメとして爆発的ヒットを記録。続編をどうしても見たい！という声に押されて企画が立ち上がりました。ほどなくしてインドの放送局幹部が、小林よしのり先生に面会するために来日。その熱意にほだされてREBORNの名にふさわしい、オール新作アニメが日印合作で誕生しました！ そして今回、時空と国境を越えて日本に「カメバック」。これまでの『おぼっちゃまくん』ファンにも、REBORNなファンにも楽しんでいただけると幸いです。
【動画】35年ぶりにカメバック！ アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』ティザーPV
1986年から「月刊コロコロコミック」で連載がスタートし、日本中を笑いの渦に巻き込んだ、昭和・平成を代表する伝説のギャグ漫画『おぼっちゃまくん』。瞬く間に子どもたちの心をわしづかみにすると、1989年にはテレビ朝日系でアニメ放送がスタート。知らない人はいないほどの国民的人気作となり、社会現象とも呼べる爆発的ヒットを記録した。
物語は、世界的大富豪「御坊財閥」の跡取り息子である主人公・御坊茶魔（おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん）が、一般常識をはるかに超越した規格外の財力と破天荒なギャグで周囲を巻き込んでいくドタバタコメディー。家族やクラスメイトなど強烈な個性を持つキャラクターたちとの交流を通じ、単なるギャグにとどまらない友情や人情味あふれるエピソードの数々が描かれ、世代を超えて多くの人々に愛され続けている。
今回、そんな『おぼっちゃまくん』が『おぼっちゃまくん REBORN』となって、令和の時代によみがえる。1992年の放送終了以来となる待望の新作が、2027年に全編完全新作アニメとして放送されることが決定した。昭和と平成を席巻した伝説の作品が、35年の時を経てついに動き出す。
これまでアニメ化されていない原作の名エピソードに加え、原作者・小林よしのりの全面監修によるオリジナルストーリーも多数登場。時代を超えて新たに紡ぎ出される、唯一無二の世界が描かれる。
主人公・御坊茶魔の声を務めるのは、1989年の放送開始以来、茶魔に命を吹き込み続けてきた、“茶魔の魂”そのものとも言える声優・神代知衣（こうじろ・ちえ）。本作でも続投することが決定した。
神代は本作のオファーに際し、あの頃の声もテンションも「まだまだガンガンにいける！ やりたい！」と快諾。「当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わることができ一緒に創ってる！って収録現場は愛おしいほどに楽しかった！」と収録を振り返った。最後に、「ぽっくん帰ってきたぶぁい！ みんなで見てクリクリ！」と作品をアピールした。
また、本作での神代の声について、原作者の小林は「声のパワーが普通じゃない。声優さんってやっぱりすごい。あれほど声が明確なアニメってない。茶魔の声は強烈すぎる。それを今も同じ声でやれるってすごいことですよね」と語った。
あわせて、ティザービジュアルも解禁された。ファンにとってはすでにおなじみの光景だが、本編では、主人公の茶魔（ちゃま）が、乗亀隊（じょうがめたい）という亀の隊員に乗って移動するのも見どころのひとつ。ティザービジュアルでも亀に乗って登場している。ステージに登場した茶魔はエネルギーあふれる表情を見せ、周囲にはお金や小判が降り注ぐ。その横には「カメバック」のコピーが添えられ、昭和から平成を駆け抜けた伝説の「彼」が令和によみがえったことを伝える、印象的なビジュアルとなっている。
またティザーPVでは、ヘリコプターがとある島に到着し、ジャングルを抜けて洞窟を探索する様子が映し出される。その後、茶魔の目に炎が宿ると、お屋敷の扉が開き、そこには…。あの頃と変わらない茶魔の姿が現れる。「ごぶさタンゴ」と早速“茶魔語”であいさつし、相変わらずの奇想天外な行動を披露。最後は「おはヨーグルト」と、“茶魔語”を連発する映像となっている。
本作の発表を前に取材に応じた小林は、放送決定に大きな喜びを見せ、令和の子どもたちに向けて「どんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみ」と語った。
また、「今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います」と述べ、現代において放送される意義のみならず、次世代のギャグ漫画家の誕生への期待ものぞかせた。
最後に、「REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています！」と締めくくった。
アニメ『おぼっちゃまくん REBORN』は、テレビ朝日系にて2027年放送。
※神代知衣、小林よしのりほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■御坊茶魔役：神代知衣
どれだけの年月が経っても、『おぼっちゃまくん』はたくさんの人たちの記憶の中に、そして茶魔は私の中でずっと生きていた。あの頃の声もテンションもまだまだガンガンにいける！ やりたい！ 当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わることができ一緒に創ってる！って収録現場は愛おしいほどに楽しかった！ ひたすら放送が待ちどうしか！ 「ぽっくん帰ってきたぶぁい！ みんなで見てクリクリ！」
■原作者：小林よしのり
『おぼっちゃまくん』をよく知る世代は40代、50代くらい。その世代の子どもたちが昔の漫画やアニメを見て、実はもう『おぼっちゃまくん』のファンの子もいるんですよ。ライブ活動とかしていたら、楽屋に親と一緒に子どもが来ることもあるんです。その子どもが『おぼっちゃまくん』のボロボロの文庫本を持ってきていて、それをみるともうかわいくてね。アニメが放送されたら、新作を見られるわけですから。令和の子どもたちがどんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみです。
最近はギャグ漫画家を目指そうという人がいなくなってしまいましたから、今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います。
自分の昔の『おぼっちゃまくん』文庫本を読み返すと、やっぱりめちゃくちゃ笑えるんです。私はやっぱり人を笑わせるのが好きなんですよ。どんなに真面目なイベントに出ても、笑いは必要だと思っています。どういう風に笑いにつなげていくかを考えちゃう。ついつい笑わせにいっている。どんな場面でも『おぼっちゃまくん』の着想を思いついたりします。これが『おぼっちゃまくん』の設定だったらこんなことができるなと、どんどんアイデアが湧いてくるんです。
茶魔が愛される魅力は見た目がかわいいところじゃないかと思っています。目がクリっとしていてかわいいですよね。そして「欲」に対してとても素直に行動する。そういうところも魅力のひとつだと思います。REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています！
■テレビ朝日 国際ビジネス開発部：隅田麻衣子
『おぼっちゃまくん REBORN』は、元々インドから始まりました。
2021年にインドでアニメ『おぼっちゃまくん』を展開したところ、当時コロナ禍で苦しんでいたインドで底抜けに明るいギャグアニメとして爆発的ヒットを記録。続編をどうしても見たい！という声に押されて企画が立ち上がりました。ほどなくしてインドの放送局幹部が、小林よしのり先生に面会するために来日。その熱意にほだされてREBORNの名にふさわしい、オール新作アニメが日印合作で誕生しました！ そして今回、時空と国境を越えて日本に「カメバック」。これまでの『おぼっちゃまくん』ファンにも、REBORNなファンにも楽しんでいただけると幸いです。