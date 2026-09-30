『イカゲーム』ホ・ソンテ映画初主演！ 『インフォーマー／情報提供者』11.20公開＆予告解禁
『イカゲーム』のホ・ソンテが映画初主演を果たした韓国クライム・アクション映画『The Informant』が、邦題を『インフォーマー／情報提供者』として、11月20日に日本公開されることが決定した。併せてキービジュアル、予告映像、場面写真が解禁された。
【動画】崖っぷち刑事と情報屋、命懸けの“一発逆転”が始まる！ 『インフォーマー／情報提供者』本予告
本作は、裏切りと欲望が入り乱れる、予測不能のクライム・アクション。一発逆転を狙う崖っぷち刑事と、失った大金を取り戻したい情報屋。義理も、信頼もない二人が、それぞれの目的のために手を組んだとき、事態は命懸けの犯罪事件へと転がり始める-。
捜査の失敗で左遷され、すっかりやる気を失った刑事オ・ナミョクは、密輸組織に潜入させた情報屋チョ・テボンを利用して大金を手に入れようと企む。ところが、テボンが潜入する組織への突入を試みたナミョクは、巨大犯罪組織のボス、ファンが「犯罪組織の秘密が記された極秘帳簿」のありかを知る女性を監禁していた隣室に誤って侵入。思わぬ形で事件の核心に触れ、ファンの組織から命を狙われることになってしまう。
さらに、本庁への出世を狙いファンと裏でつながるカン署長の思惑も絡み、事態は予測不能な展開へ。果たしてナミョクとテボンは、巨大犯罪組織と腐敗した警察の追撃をかわし、事件を解決して人生の一発逆転を果たすことができるのか？
主演を務めるのは、Netflixシリーズ『イカゲーム』で、凶悪なギャング、チャン・ドクスを演じ、一躍世界にその名を轟かせたホ・ソンテ。『密偵』、『ハント』など数々の話題作で強烈な存在感を放ってきた名バイプレイヤーが、俳優生活14年にして映画初主演を飾る。これまで数多く演じてきた冷酷な悪役のイメージから一転、本作では一発逆転を夢見る崖っぷちの刑事オ・ナミョクを人間味たっぷりに熱演している。
そんな彼と凸凹コンビを組むのは、『ムービング』や『犯罪の女王』など映画・ドラマで幅広く活躍する実力派チョ・ボクレ。密輸組織に潜り込む抜け目のない情報屋チョ・テボンを演じ、ホ・ソンテと息の合った掛け合いを繰り広げる。
メガホンを取ったのは、本作で長編監督デビューを飾るキム・ソク。記念すべき長編デビュー作ながら、第24回ニューヨーク・アジアン映画祭のオープニング作品に抜てきされ、ワールドプレミアを飾った。
キービジュアルは、コピーにもあるように命がけの捜査にタッグを組んで挑む二人が躍動する姿が目を引くデザインとなっている。過去のとある出来事から崖っぷちに立たされた刑事ナミョクと、私利私欲のためだけに働く情報屋テボン。決して相容れるはずのなかった二人が、どうして協力し合う関係になるのか、また、劇中でどんな掛け合いを見せるのか期待が高まる。
本予告映像は、「密輸組織を一緒に捕まえよう」とナミョクに持ち掛けるテボンの姿から幕を開ける。しかし、テボンはあっさりナミョクを裏切り、窮地に陥ると、今度はさらに“ヤバい”相手の情報を提供。ところが、次に狙った相手が悪かった-。二人が足を踏み入れてしまったのは、警察上層部とも繋がる巨大犯罪組織。事態は瞬く間にエスカレートし、気づけば二人は犯罪組織のみならず、警察からも追われる羽目に。「俺たちは何に巻き込まれたんだ？」というナミョクの言葉通り、当の本人たちさえ事態を把握できないまま、逃げ場を失っていく。
なぜ、犯罪組織と警察は二人を執拗に追うのか。そして、彼らを抹殺してまで隠そうとする“秘密”とは？ 後半では、ナミョクと追手たちが激しくぶつかり合う怒とうのアクションが次々と展開。予測不能な騒動の裏に潜む謎と手に汗握る攻防の行方、その両方に期待が高まる予告編となっている。
映画『インフォーマー／情報提供者』は、11月20日日本公開。
【動画】崖っぷち刑事と情報屋、命懸けの“一発逆転”が始まる！ 『インフォーマー／情報提供者』本予告
本作は、裏切りと欲望が入り乱れる、予測不能のクライム・アクション。一発逆転を狙う崖っぷち刑事と、失った大金を取り戻したい情報屋。義理も、信頼もない二人が、それぞれの目的のために手を組んだとき、事態は命懸けの犯罪事件へと転がり始める-。
さらに、本庁への出世を狙いファンと裏でつながるカン署長の思惑も絡み、事態は予測不能な展開へ。果たしてナミョクとテボンは、巨大犯罪組織と腐敗した警察の追撃をかわし、事件を解決して人生の一発逆転を果たすことができるのか？
主演を務めるのは、Netflixシリーズ『イカゲーム』で、凶悪なギャング、チャン・ドクスを演じ、一躍世界にその名を轟かせたホ・ソンテ。『密偵』、『ハント』など数々の話題作で強烈な存在感を放ってきた名バイプレイヤーが、俳優生活14年にして映画初主演を飾る。これまで数多く演じてきた冷酷な悪役のイメージから一転、本作では一発逆転を夢見る崖っぷちの刑事オ・ナミョクを人間味たっぷりに熱演している。
そんな彼と凸凹コンビを組むのは、『ムービング』や『犯罪の女王』など映画・ドラマで幅広く活躍する実力派チョ・ボクレ。密輸組織に潜り込む抜け目のない情報屋チョ・テボンを演じ、ホ・ソンテと息の合った掛け合いを繰り広げる。
メガホンを取ったのは、本作で長編監督デビューを飾るキム・ソク。記念すべき長編デビュー作ながら、第24回ニューヨーク・アジアン映画祭のオープニング作品に抜てきされ、ワールドプレミアを飾った。
キービジュアルは、コピーにもあるように命がけの捜査にタッグを組んで挑む二人が躍動する姿が目を引くデザインとなっている。過去のとある出来事から崖っぷちに立たされた刑事ナミョクと、私利私欲のためだけに働く情報屋テボン。決して相容れるはずのなかった二人が、どうして協力し合う関係になるのか、また、劇中でどんな掛け合いを見せるのか期待が高まる。
本予告映像は、「密輸組織を一緒に捕まえよう」とナミョクに持ち掛けるテボンの姿から幕を開ける。しかし、テボンはあっさりナミョクを裏切り、窮地に陥ると、今度はさらに“ヤバい”相手の情報を提供。ところが、次に狙った相手が悪かった-。二人が足を踏み入れてしまったのは、警察上層部とも繋がる巨大犯罪組織。事態は瞬く間にエスカレートし、気づけば二人は犯罪組織のみならず、警察からも追われる羽目に。「俺たちは何に巻き込まれたんだ？」というナミョクの言葉通り、当の本人たちさえ事態を把握できないまま、逃げ場を失っていく。
なぜ、犯罪組織と警察は二人を執拗に追うのか。そして、彼らを抹殺してまで隠そうとする“秘密”とは？ 後半では、ナミョクと追手たちが激しくぶつかり合う怒とうのアクションが次々と展開。予測不能な騒動の裏に潜む謎と手に汗握る攻防の行方、その両方に期待が高まる予告編となっている。
映画『インフォーマー／情報提供者』は、11月20日日本公開。