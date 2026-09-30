舘ひろし×西野七瀬のドタバタコメディ「免許返納!?」配信中 ダンディ像覆す“情けない姿”＆台本になかったアクション秘話も
【モデルプレス＝2026/09/30】俳優の舘ひろしが主演を務める映画「免許返納!?」が、Prime Videoにて配信中。本記事では作品の魅力とともに、出演者が明かした撮影秘話を振り返る。
【写真】76歳ダンディ俳優、元乃木坂女優をエスコート
自他ともに認める映画スター・南条弘（舘）は、70歳にして人生最大のピンチを迎える。若き日の大ヒット映画「ハーレーライダー」で共演したライバル俳優・尾崎誠（宇崎竜童）がバイク事故を起こし、南条が発表したコメントが思わぬ形で拡大解釈。「スター俳優・南条弘、免許を自主返納へ」と報じられてしまう。
愛車のフェラーリに乗れなくなる上、念願のアクション映画への出演にも影響が出かねない。しかし、所属事務所社長の三宅篤（吉田鋼太郎）とマネージャーの川奈舞（西野七瀬）は、この機会に南条へ免許を返納させようと画策する。そんな中、政府広報の免許返納CMとハリウッド映画という正反対のオファーが舞い込み、騒動はさらに加速。南条は、尾崎の息子・亮（黒川想矢）を捜すため東北へ向かい、その先で最愛の妻と交わした約束を果たそうとする。
「あぶない刑事」シリーズをはじめ、ダンディで渋い役柄を数多く演じてきた舘が、本作ではこれまでのパブリックイメージを覆すスター俳優役に挑戦。免許返納を巡って逃走し、行く先々で騒動を巻き起こす南条の姿を、笑いと人情を交えて描くノンストップドライブコメディである。
西野が演じる川奈は、南条をどこか冷たい目で見つめ、遠慮なく意見をぶつける“塩対応”のマネージャー。舘と西野は、映画「帰ってきた あぶない刑事」（2024）以来2度目の共演となる。前作では距離のある役柄だったが、今回は俳優とマネージャーという近しい関係で再びタッグを組んだ。
プレミアイベントで西野は、前回の共演では知ることのできなかった舘の新たな一面を多く見られたと回顧。ダンディで格好良いイメージを崩した姿にも触れ、「私の川奈という役がズバズバ言っていける役なんですけど、（舘の）情けない姿とかも引き出せたかなと思っております」と手応えを明かした。
一方の舘も「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていたんです」と告白。序盤に撮影したシーンでは、西野へ「すごく冷たく、僕を見下しているように言ってくれ」とリクエストしたという。その言葉によって、西野も川奈が南条へ遠慮なく接する方向性を固めたと振り返っている。舘が持つ大人の余裕と、西野の淡々とした鋭いツッコミ。2人の絶妙な距離感が、スター俳優とマネージャーという関係にテンポの良い笑いを生み出している。
免許返納を拒み、川奈の目を盗んで旅へ出た南条は、道中で半グレ集団に追われる事態に。一方、南条を追いかける川奈も乱闘騒ぎへ巻き込まれていく。この場面で西野が披露するアクションは、当初の台本にはなかったという。
西野によると、撮影中に舘から「西野くん、ちょっとアクション参加してもらってもいいか？」と提案され、「全然いいですよ！」と快諾。突然の提案に西野だけでなくスタッフも驚いたというが、完成した場面について「結果的にすごく面白くブラッシュアップされた内容になったので、見どころの1つになっています」と語った。
さらに、劇中には川奈がフェラーリで南条の乗るタクシーを追いかけるインパクト抜群の場面も。西野は、南条に向かって激しい言葉をぶつけたことを明かし、舘も川奈が最後に叫ぶ「馬鹿野郎！」が印象的だったと振り返っている。南条を容赦なく追い詰める川奈の勢いと、西野が見せる振り切った芝居が、物語のスピード感を加速させる。
本作を彩る豪華キャストにも注目したい。南条との出会いによって人生が大きく動き始める少年・来宮亮を黒川、所属事務所社長の三宅篤を吉田、南条とともに一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠を宇崎が演じる。
さらに、尾崎の元妻たちとして大地真央、真矢ミキ、MEGUMIが出演。南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟を南野陽子と八嶋智人が演じるほか、内藤剛志、中山忍、西岡德馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈ら実力派が脇を固める。
免許返納から始まった騒動は、南条と少年の出会い、俳優仲間との友情、最愛の妻と交わした約束へとつながっていく。笑いの中に人生の選択や人との絆を描き、最後には温かな余韻を残す「免許返納!?」。舘が切り開いた新境地と、西野との軽快な掛け合いをPrime Videoで楽しんでほしい。（modelpress編集部）
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◆舘ひろし、“免許返納”騒動に巻き込まれるドライブコメディ
自他ともに認める映画スター・南条弘（舘）は、70歳にして人生最大のピンチを迎える。若き日の大ヒット映画「ハーレーライダー」で共演したライバル俳優・尾崎誠（宇崎竜童）がバイク事故を起こし、南条が発表したコメントが思わぬ形で拡大解釈。「スター俳優・南条弘、免許を自主返納へ」と報じられてしまう。
「あぶない刑事」シリーズをはじめ、ダンディで渋い役柄を数多く演じてきた舘が、本作ではこれまでのパブリックイメージを覆すスター俳優役に挑戦。免許返納を巡って逃走し、行く先々で騒動を巻き起こす南条の姿を、笑いと人情を交えて描くノンストップドライブコメディである。
◆舘ひろし×西野七瀬、2度目の共演で生まれた“塩対応コンビ”
西野が演じる川奈は、南条をどこか冷たい目で見つめ、遠慮なく意見をぶつける“塩対応”のマネージャー。舘と西野は、映画「帰ってきた あぶない刑事」（2024）以来2度目の共演となる。前作では距離のある役柄だったが、今回は俳優とマネージャーという近しい関係で再びタッグを組んだ。
プレミアイベントで西野は、前回の共演では知ることのできなかった舘の新たな一面を多く見られたと回顧。ダンディで格好良いイメージを崩した姿にも触れ、「私の川奈という役がズバズバ言っていける役なんですけど、（舘の）情けない姿とかも引き出せたかなと思っております」と手応えを明かした。
一方の舘も「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていたんです」と告白。序盤に撮影したシーンでは、西野へ「すごく冷たく、僕を見下しているように言ってくれ」とリクエストしたという。その言葉によって、西野も川奈が南条へ遠慮なく接する方向性を固めたと振り返っている。舘が持つ大人の余裕と、西野の淡々とした鋭いツッコミ。2人の絶妙な距離感が、スター俳優とマネージャーという関係にテンポの良い笑いを生み出している。
◆西野七瀬、台本になかったアクションへ 舘ひろしの提案で見せた新境地
免許返納を拒み、川奈の目を盗んで旅へ出た南条は、道中で半グレ集団に追われる事態に。一方、南条を追いかける川奈も乱闘騒ぎへ巻き込まれていく。この場面で西野が披露するアクションは、当初の台本にはなかったという。
西野によると、撮影中に舘から「西野くん、ちょっとアクション参加してもらってもいいか？」と提案され、「全然いいですよ！」と快諾。突然の提案に西野だけでなくスタッフも驚いたというが、完成した場面について「結果的にすごく面白くブラッシュアップされた内容になったので、見どころの1つになっています」と語った。
さらに、劇中には川奈がフェラーリで南条の乗るタクシーを追いかけるインパクト抜群の場面も。西野は、南条に向かって激しい言葉をぶつけたことを明かし、舘も川奈が最後に叫ぶ「馬鹿野郎！」が印象的だったと振り返っている。南条を容赦なく追い詰める川奈の勢いと、西野が見せる振り切った芝居が、物語のスピード感を加速させる。
◆黒川想矢・吉田鋼太郎・宇崎竜童ら実力派キャストが集結
本作を彩る豪華キャストにも注目したい。南条との出会いによって人生が大きく動き始める少年・来宮亮を黒川、所属事務所社長の三宅篤を吉田、南条とともに一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠を宇崎が演じる。
さらに、尾崎の元妻たちとして大地真央、真矢ミキ、MEGUMIが出演。南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟を南野陽子と八嶋智人が演じるほか、内藤剛志、中山忍、西岡德馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈ら実力派が脇を固める。
免許返納から始まった騒動は、南条と少年の出会い、俳優仲間との友情、最愛の妻と交わした約束へとつながっていく。笑いの中に人生の選択や人との絆を描き、最後には温かな余韻を残す「免許返納!?」。舘が切り開いた新境地と、西野との軽快な掛け合いをPrime Videoで楽しんでほしい。（modelpress編集部）
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