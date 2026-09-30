【100均】買うべき神アイテムが集結！毎日のプチストレスを一気に解消するダイソーの便利グッズ5選
YouTubeチャンネル「100均ごま」が、「【100均】コスパ最強✨地味にスゴい名品５選！」と題した動画を公開した。動画では、実際に使ってみて「本当に買って良かった」と感じたダイソーの便利グッズ5点を紹介。毎日のちょっとしたプチストレスを解消してくれる、優秀なアイテムをピックアップしている。
動画の冒頭では、「ひも付ポリ袋」を紹介。ロール式になったことでゴミ箱の底に沈めておきやすく、交換の手間が省けると評価している。内蔵されたヒモを引っ張って軽く結ぶだけで簡単に巾着化できるため、ゴミ袋がパンパンで結べない時や、持ち運びにも便利だと語る。
続いて登場したのは、「ゴミ袋が固定できるダストボックス」（550円）。袋ストッパー付きで外からゴミ袋が見えず、フタ付きのため中身も隠せてニオイ漏れも防げる。シンプルなデザインで「550円には見えない」とそのクオリティを称賛した。
また、「多機能引き出し文具収納ケース」（550円）は、光沢のある高見え素材で作られており、斜めに収納できるスペースがあるためペンの出し入れがしやすいと解説。シリコン素材のスマホケースなら立てかけておくこともでき、上部の隠し収納など細部へのこだわりを評価した。
さらに、リュックサックの余ったヒモをすっきりまとめる「固定バンド」や、ピンチ付きで多用途に使える「折りたたみハンガー」も紹介。ハンガーは広げると43cmになりメンズのLサイズも余裕でかけられる一方、折りたたむと子供服やキャミソール、付属のピンチを使えば靴下まで干せる多機能ぶりを実演。スマホサイズに折りたためるため、旅行やアウトドア、車移動の際にも重宝すると魅力を伝えた。
100円ショップのアイテムは、安価でありながら日常の些細な不便を見事に解消してくれる進化を続けている。動画を参考に自身のライフスタイルに合った便利グッズを取り入れ、毎日の生活の質をアップデートしてみてはいかがだろうか。
動画の冒頭では、「ひも付ポリ袋」を紹介。ロール式になったことでゴミ箱の底に沈めておきやすく、交換の手間が省けると評価している。内蔵されたヒモを引っ張って軽く結ぶだけで簡単に巾着化できるため、ゴミ袋がパンパンで結べない時や、持ち運びにも便利だと語る。
続いて登場したのは、「ゴミ袋が固定できるダストボックス」（550円）。袋ストッパー付きで外からゴミ袋が見えず、フタ付きのため中身も隠せてニオイ漏れも防げる。シンプルなデザインで「550円には見えない」とそのクオリティを称賛した。
また、「多機能引き出し文具収納ケース」（550円）は、光沢のある高見え素材で作られており、斜めに収納できるスペースがあるためペンの出し入れがしやすいと解説。シリコン素材のスマホケースなら立てかけておくこともでき、上部の隠し収納など細部へのこだわりを評価した。
さらに、リュックサックの余ったヒモをすっきりまとめる「固定バンド」や、ピンチ付きで多用途に使える「折りたたみハンガー」も紹介。ハンガーは広げると43cmになりメンズのLサイズも余裕でかけられる一方、折りたたむと子供服やキャミソール、付属のピンチを使えば靴下まで干せる多機能ぶりを実演。スマホサイズに折りたためるため、旅行やアウトドア、車移動の際にも重宝すると魅力を伝えた。
100円ショップのアイテムは、安価でありながら日常の些細な不便を見事に解消してくれる進化を続けている。動画を参考に自身のライフスタイルに合った便利グッズを取り入れ、毎日の生活の質をアップデートしてみてはいかがだろうか。
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