永瀬廉1st写真集は『Ljubav』＆エッセイ本は『日日恋廉』 タイトル決定＆通常版表紙解禁
King ＆ Princeの永瀬廉が、自身初のソロ写真集とエッセイ本を、28歳の誕生日である2027年1月23日に集英社より同時発売。このたび写真集のタイトルが『Ljubav』（リュバブ）に、エッセイ本は『日日恋廉』（にちにちれんれん）に決定した。併せて、それぞれの通常版表紙が解禁された。
【写真】永瀬廉「2万字インタビューにも挑戦しました」 白Tシャツが映える！エッセイ本『日日恋廉』通常版表紙
全編クロアチアで撮影した写真集のタイトルは、永瀬さ本人の発案により、クロアチア語で“恋”を意味する「Ljubav」（リュバブ）に。写真集の表紙カットには、艶やかな中にどこか儚さが匂う、ドラマチックな表情が印象的な一枚を採用。クロアチアの夜のホテルで“パーティーの後”をテーマに撮影したこのカットは、永瀬が撮影時から「表紙候補にしてほしい」と熱望していた自信作だ。
また、雑誌「Myojo」で約6年半掲載していた永瀬さんのソロ連載「日日恋廉」をまとめ、新たな撮り下ろしカットと2万字インタビューを加えたエッセイ本のタイトルは、連載と同タイトルの『日日恋廉』に決定。エッセイ本の表紙カットは、クロアチアの都市・ザグレブの街中でトラムを待っている際の何気ない瞬間を切りとったもの。写真集とはガラッと印象の異なる、旅感にフィーチャーした一枚となっている。
永瀬は「写真集のタイトルを決めるときに“写真集だからこそ見せる僕の色々な表情に恋してほしい”という想いと、“同時発売するエッセイ本『日日恋廉』とリンクさせたタイトルにしたい”というふたつの想いがありました。そのふたつをつなぐキーワードである“恋”をクロアチア語で調べてもらって出てきたのが、“Ljubav”という言葉。口に出したときの“リュバブ”という語感もかわいかったので、タイトルにつけさせていただきました」とコメント。
『Ljubav』については「“写真集の表紙はかっこいい写真がいい”とずっと言っていたのですが、今回解禁された写真集の表紙カットは、夜のホテルというロケーションに加え、“ほどよい脱力感、でも決まっている”という塩梅がとてもいいなと思っています。ブラックスーツにファーという衣装のゴージャス感も好きです。写真集『Ljubav』には、もはや“全俺”と言えるほどのいろんな表情や、リアルな肌感をそのまま生かした“生俺（なまおれ）”がつまっています（笑）。今の時代に、この“人間すぎる永瀬廉”は多分この写真集以外では見られないので、そこを存分に感じてほしいです」と話す。
「そして、エッセイ本『日日恋廉』の表紙カットは、写真集とはまったく違った雰囲気で、ラフに旅をしているようなナチュラル感が気に入っています。このエッセイ本でしか読めない2万字インタビューにも挑戦しましたので、ぜひ手にとって楽しんでいただきたいです！」とエッセイ本についてもメッセージを寄せた。
なお、今回解禁になった表紙は、同日発売の『プレミアムBOX』（初回限定版）仕様の表紙とは異なる、通常版限定の表紙となる。写真集『Ljubav』（通常版）には旅のオフショット集＆本人による手書きコメントが、エッセイ本『日日恋廉』(通常版)には旅期間中の全衣装での自撮りショット＆本人による手書きコメントが、通常版限定コンテンツとして収録される。
永瀬廉 ファースト写真集『Ljubav』、エッセイ本『日日恋廉』は、集英社よりともに2027年1月23日発売。
＜書誌情報＞
2027年1月23日発売
集英社刊
■永瀬廉 ファースト写真集『Ljubav』通常版
予価：3960円（税込）
［通常版写真集限定収録内容］
・旅のオフショット集など
・本人による手書きコメント
■永瀬廉 エッセイ本『日日恋廉』 通常版
著者：永瀬廉
予価：2530円（税込）
［通常版エッセイ本限定収録内容］
・旅期間中の自撮りショットなど
・本人による手書きコメント
■『永瀬廉 プレミアムBOX【初回限定版】』 完全受注生産
予約受付終了
予価：8800円（税込）
『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』、『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』（※いずれも判型、ページ数は通常版と同じ）、特典（MINI PHOTO BOOK［A5判／48P］、ステッカーシートをオリジナルデザインのBOXに収納
［プレミアムBOX限定収録内容］
・写真集、エッセイ本ともに通常版と異なる限定カバー
・写真集には限定カット＋手描きメッセージを収録
・エッセイ本には過去の未公開アザーカットを収録
・特典2点（MINI PHOTO BOO［A5判／48P］、ステッカーシート）
【写真】永瀬廉「2万字インタビューにも挑戦しました」 白Tシャツが映える！エッセイ本『日日恋廉』通常版表紙
全編クロアチアで撮影した写真集のタイトルは、永瀬さ本人の発案により、クロアチア語で“恋”を意味する「Ljubav」（リュバブ）に。写真集の表紙カットには、艶やかな中にどこか儚さが匂う、ドラマチックな表情が印象的な一枚を採用。クロアチアの夜のホテルで“パーティーの後”をテーマに撮影したこのカットは、永瀬が撮影時から「表紙候補にしてほしい」と熱望していた自信作だ。
永瀬は「写真集のタイトルを決めるときに“写真集だからこそ見せる僕の色々な表情に恋してほしい”という想いと、“同時発売するエッセイ本『日日恋廉』とリンクさせたタイトルにしたい”というふたつの想いがありました。そのふたつをつなぐキーワードである“恋”をクロアチア語で調べてもらって出てきたのが、“Ljubav”という言葉。口に出したときの“リュバブ”という語感もかわいかったので、タイトルにつけさせていただきました」とコメント。
『Ljubav』については「“写真集の表紙はかっこいい写真がいい”とずっと言っていたのですが、今回解禁された写真集の表紙カットは、夜のホテルというロケーションに加え、“ほどよい脱力感、でも決まっている”という塩梅がとてもいいなと思っています。ブラックスーツにファーという衣装のゴージャス感も好きです。写真集『Ljubav』には、もはや“全俺”と言えるほどのいろんな表情や、リアルな肌感をそのまま生かした“生俺（なまおれ）”がつまっています（笑）。今の時代に、この“人間すぎる永瀬廉”は多分この写真集以外では見られないので、そこを存分に感じてほしいです」と話す。
「そして、エッセイ本『日日恋廉』の表紙カットは、写真集とはまったく違った雰囲気で、ラフに旅をしているようなナチュラル感が気に入っています。このエッセイ本でしか読めない2万字インタビューにも挑戦しましたので、ぜひ手にとって楽しんでいただきたいです！」とエッセイ本についてもメッセージを寄せた。
なお、今回解禁になった表紙は、同日発売の『プレミアムBOX』（初回限定版）仕様の表紙とは異なる、通常版限定の表紙となる。写真集『Ljubav』（通常版）には旅のオフショット集＆本人による手書きコメントが、エッセイ本『日日恋廉』(通常版)には旅期間中の全衣装での自撮りショット＆本人による手書きコメントが、通常版限定コンテンツとして収録される。
永瀬廉 ファースト写真集『Ljubav』、エッセイ本『日日恋廉』は、集英社よりともに2027年1月23日発売。
＜書誌情報＞
2027年1月23日発売
集英社刊
■永瀬廉 ファースト写真集『Ljubav』通常版
予価：3960円（税込）
［通常版写真集限定収録内容］
・旅のオフショット集など
・本人による手書きコメント
■永瀬廉 エッセイ本『日日恋廉』 通常版
著者：永瀬廉
予価：2530円（税込）
［通常版エッセイ本限定収録内容］
・旅期間中の自撮りショットなど
・本人による手書きコメント
■『永瀬廉 プレミアムBOX【初回限定版】』 完全受注生産
予約受付終了
予価：8800円（税込）
『永瀬廉 ファースト写真集（仮）』、『永瀬廉 エッセイ本「日日恋廉」（仮）』（※いずれも判型、ページ数は通常版と同じ）、特典（MINI PHOTO BOOK［A5判／48P］、ステッカーシートをオリジナルデザインのBOXに収納
［プレミアムBOX限定収録内容］
・写真集、エッセイ本ともに通常版と異なる限定カバー
・写真集には限定カット＋手描きメッセージを収録
・エッセイ本には過去の未公開アザーカットを収録
・特典2点（MINI PHOTO BOO［A5判／48P］、ステッカーシート）