浅香航大×杢代和人『仮面教師』第1話PRスポット＆場面写真公開 aoen・雅久がゲストキャスト
浅香航大と杢代和人（原因は自分にある。）がダブル主演する10月7日スタートのドラマ『仮面教師～妻を亡くしたその日から』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）の第1話PRスポット映像とあらすじ、場面写真が公開。ゲストキャストとしてaoenの雅久（GAKU）の出演が決定した。
【動画】ドラマ『仮面教師～妻を亡くしたその日から』第1話PRスポット
本作は、最愛の妻の死の真相を追うため学園に潜入した元俳優の教師と、転校生の高校生が出会い、学園に隠された闇に迫っていく物語。演劇ならではの仕掛けを武器に巨大な権力へ挑む、完全オリジナル脚本の劇場型リベンジサスペンスドラマだ。
最愛の妻の死の真相を追うため学園に潜入した元俳優の教師・水戸祐介を演じるのは浅香航大。そして、自分が学園の闇に関係していることも知らず、二面性を持つ水戸先生を疑いながら共に真相を探ることになるもう1人の主人公・遠山拓実役には杢代和人。
雅久は、萬海学院の元生徒・藤田良樹を演じる。水戸と拓実が学園の真相を追う中で出会う人物で、物語後半の重要な鍵を握る存在。さらに、第1話の冒頭約5分がTVerで先行公開。そして、第1話のPRスポット映像、あらすじ、場面写真も公開された。
■第1話あらすじ
「妻が殺されたんだ。この学校で。」3年前、最愛の妻・茜（川島海荷）を失った元俳優・水戸祐介（浅香）。不可解な妻の死の真相を探るため、教師となって名門・萬海学院に潜入していた。そんな学園には異様な空気が漂っていた。校内を監視する無数のカメラ。学園を支配する絶対的権力者、理事長・萬海真美子（観月ありさ）と生徒会長・萬海栄一（荒木飛羽）の存在。
ある日、転校生・遠山拓実（杢代）は、演劇部員・小寺隼人（井内悠陽）の着替えを盗撮する隠しカメラを発見する。仕込んだのは生徒会の四村健（簡秀吉）だ。「この学校じゃ無駄だよ--」何も言えず、ただ受け入れるしかない被害者。脅迫する加害者。学園の闇が不穏にうごめきだす。
水戸は校内で前代未聞の暴露劇を仕掛ける。「芝居を使って、舞台上で四村を告発するんだ。今やり返さないと......じゃないとずっと......」しかしそれは小寺を救うために取った行動ではなかった。水戸には別の思惑が...。3年前に葬られた闇が、動き始める。
水曜プラチナイト『仮面教師～妻を亡くしたその日から』は、中京テレビ・日本テレビ系にて10月7日より毎週水曜24時24分放送。
【動画】ドラマ『仮面教師～妻を亡くしたその日から』第1話PRスポット
本作は、最愛の妻の死の真相を追うため学園に潜入した元俳優の教師と、転校生の高校生が出会い、学園に隠された闇に迫っていく物語。演劇ならではの仕掛けを武器に巨大な権力へ挑む、完全オリジナル脚本の劇場型リベンジサスペンスドラマだ。
最愛の妻の死の真相を追うため学園に潜入した元俳優の教師・水戸祐介を演じるのは浅香航大。そして、自分が学園の闇に関係していることも知らず、二面性を持つ水戸先生を疑いながら共に真相を探ることになるもう1人の主人公・遠山拓実役には杢代和人。
■第1話あらすじ
「妻が殺されたんだ。この学校で。」3年前、最愛の妻・茜（川島海荷）を失った元俳優・水戸祐介（浅香）。不可解な妻の死の真相を探るため、教師となって名門・萬海学院に潜入していた。そんな学園には異様な空気が漂っていた。校内を監視する無数のカメラ。学園を支配する絶対的権力者、理事長・萬海真美子（観月ありさ）と生徒会長・萬海栄一（荒木飛羽）の存在。
ある日、転校生・遠山拓実（杢代）は、演劇部員・小寺隼人（井内悠陽）の着替えを盗撮する隠しカメラを発見する。仕込んだのは生徒会の四村健（簡秀吉）だ。「この学校じゃ無駄だよ--」何も言えず、ただ受け入れるしかない被害者。脅迫する加害者。学園の闇が不穏にうごめきだす。
水戸は校内で前代未聞の暴露劇を仕掛ける。「芝居を使って、舞台上で四村を告発するんだ。今やり返さないと......じゃないとずっと......」しかしそれは小寺を救うために取った行動ではなかった。水戸には別の思惑が...。3年前に葬られた闇が、動き始める。
水曜プラチナイト『仮面教師～妻を亡くしたその日から』は、中京テレビ・日本テレビ系にて10月7日より毎週水曜24時24分放送。