『VIVANT』ゲルン＆チョッキー、仲良しすぎてファンメロメロ！ 「新庄嫉妬しちゃうよ！」「かわいすぎ」
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）にてゲルンを演じるパッタラポン・カンタポジが、30日までにInstagramを更新。本作で共演する“チョッキー”との仲良しな姿が「かわいすぎる」と話題を集めている。
【写真】「新庄嫉妬しちゃうよ！」 大量の寿司を満喫、笑顔を浮かべるゲルン＆チョッキー（全8枚）
第12話に“謎のタトゥー男”として登場したゲルン。その後、丸菱商事の専務で別班員だった長野利彦（小日向文世）のエージェントだったことが判明すると、新庄浩太郎（竜星涼）のサポートや、意外な手裏剣術を披露するなど、その高い能力で視聴者を魅了している。
そんなゲルンを演じるタラポン・カンタポジは、Instagramで『VIVANT』の撮影裏側を公開。この日は、去年の仕事の休みの際、タイの実業家でテントのモニター、チョッキ-を演じるオーム・タナパックが誕生日を祝ってくれた時の様子を振り返った。
投稿によると、2人は「スシロー」を訪れたようで、「その時、彼がどれほどサーモン好きかを知りました。あの体格からは想像もつかないほど、ものすごい勢いで大量のサーモンを平らげてしまうんです」とコメント。「彼にとって甘い醤油は欠かせないものですが、コーヒーを飲む時に絶対外せないのが、たっぷりのシロップです。甘党の彼には本当に脱帽ですね」とつづった。
また、「まさに『シロップの神』であり『サーモンの神』でもある、そんな人なんです。チョッキー、たくさんの幸せが訪れますように」とユーモアを交えて祝福。2人の親しい関係がうかがえる投稿となった。
この投稿にファンからは「かわいすぎる」「タイのイケメンコンビ舞台裏で仲良くてほっこりする」「チョッキー！新庄が嫉妬しちゃうよ」「二人とも作中で幸せな結末を迎えてほしい」「てかサーモンの神笑う チョッキーとゲルンが仲良しのまま最終回迎えてほしい」などの声が寄せられている。
いよいよ放送が再開される『VIVANT』。2人がどのような活躍を見せるのか目を離せない。
引用：「タラポン・カンタポジ」Instagram（＠dew_pattarapol）
【写真】「新庄嫉妬しちゃうよ！」 大量の寿司を満喫、笑顔を浮かべるゲルン＆チョッキー（全8枚）
第12話に“謎のタトゥー男”として登場したゲルン。その後、丸菱商事の専務で別班員だった長野利彦（小日向文世）のエージェントだったことが判明すると、新庄浩太郎（竜星涼）のサポートや、意外な手裏剣術を披露するなど、その高い能力で視聴者を魅了している。
投稿によると、2人は「スシロー」を訪れたようで、「その時、彼がどれほどサーモン好きかを知りました。あの体格からは想像もつかないほど、ものすごい勢いで大量のサーモンを平らげてしまうんです」とコメント。「彼にとって甘い醤油は欠かせないものですが、コーヒーを飲む時に絶対外せないのが、たっぷりのシロップです。甘党の彼には本当に脱帽ですね」とつづった。
また、「まさに『シロップの神』であり『サーモンの神』でもある、そんな人なんです。チョッキー、たくさんの幸せが訪れますように」とユーモアを交えて祝福。2人の親しい関係がうかがえる投稿となった。
この投稿にファンからは「かわいすぎる」「タイのイケメンコンビ舞台裏で仲良くてほっこりする」「チョッキー！新庄が嫉妬しちゃうよ」「二人とも作中で幸せな結末を迎えてほしい」「てかサーモンの神笑う チョッキーとゲルンが仲良しのまま最終回迎えてほしい」などの声が寄せられている。
いよいよ放送が再開される『VIVANT』。2人がどのような活躍を見せるのか目を離せない。
引用：「タラポン・カンタポジ」Instagram（＠dew_pattarapol）