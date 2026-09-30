ACEes作間龍斗、制作陣から演技絶賛される「絶妙なバランス」 アイドル経験を撮影でも発揮
俳優の原菜乃華とACEesの作間龍斗がダブル主演を務める、映画『ないものねだりの君に光の花束を』（11月20日公開）の撮影秘話と新カットが解禁された。
【場面写真】アンニュイな雰囲気で机に伏せる真昼（作間龍斗）
原作は、小説家・汐見夏衛氏の同名小説。原は、すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子、作間は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者の真昼を演じる。すべてにおいて特別である真昼に対して別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だが、一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。まるで正反対のようにも見える2人が、恋よりももっと深く尊い関係性を築いていく、かけがえのない物語が描かれる。
真昼役を託すにあたり制作陣が惹（ひ）かれたのが、これまで作間が作品ごとに見せてきた多彩な表情だったという。オファーの理由について、プロデューサーは「作品ごとにガラッと魅力が変わるのが素晴らしく、俳優としての実力と、アイドルとしての煌めきのバランスが、真昼役にぴったりだと思いました」と振り返る。
劇中では、真昼がステージに立つ姿も登場。撮影では、作間自身が普段からステージに立っているからこその視点が活かされた場面もあったという。プロデューサーは「ステージのシーンを撮影する際に、見え方についてスタッフ陣にさまざまな提案をしてくださいました」と明かし、「“客席からどう見えるか”まで意識して動く部分など、さすがでした」と、その役への向き合い方を称えている。
また、安藤尋監督は作間との現場でのやりとりについて、「原さん同様に作間さんとも『リアル路線のお芝居で行こう』と早い段階で意思疎通が取れていたので、撮影中にああだこうだと多くの言葉を交わした記憶はありません。世界観や各々のキャラクターをしっかり把握してくださったからこそ、スムーズに撮影を進めることができました」と回顧した。
複雑な過去と揺れる心情を抱えた真昼は、物語が進むにつれてその印象を大きく変えていく人物。しかし、「作間さんご自身が多面的な方」と評する安藤監督に不安はなかったという。「真昼をトータルで1人の人物として感じられるように、作間さんが絶妙なバランスで演じてくださいました。1人の人間の中にはさまざまな顔や過去があり、笑顔の裏には涙があるかもしれないということを、ご本人がとてもよくわかっているからこそだと思います」と、その演技を絶賛した。
【場面写真】アンニュイな雰囲気で机に伏せる真昼（作間龍斗）
原作は、小説家・汐見夏衛氏の同名小説。原は、すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子、作間は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者の真昼を演じる。すべてにおいて特別である真昼に対して別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だが、一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。まるで正反対のようにも見える2人が、恋よりももっと深く尊い関係性を築いていく、かけがえのない物語が描かれる。
劇中では、真昼がステージに立つ姿も登場。撮影では、作間自身が普段からステージに立っているからこその視点が活かされた場面もあったという。プロデューサーは「ステージのシーンを撮影する際に、見え方についてスタッフ陣にさまざまな提案をしてくださいました」と明かし、「“客席からどう見えるか”まで意識して動く部分など、さすがでした」と、その役への向き合い方を称えている。
また、安藤尋監督は作間との現場でのやりとりについて、「原さん同様に作間さんとも『リアル路線のお芝居で行こう』と早い段階で意思疎通が取れていたので、撮影中にああだこうだと多くの言葉を交わした記憶はありません。世界観や各々のキャラクターをしっかり把握してくださったからこそ、スムーズに撮影を進めることができました」と回顧した。
複雑な過去と揺れる心情を抱えた真昼は、物語が進むにつれてその印象を大きく変えていく人物。しかし、「作間さんご自身が多面的な方」と評する安藤監督に不安はなかったという。「真昼をトータルで1人の人物として感じられるように、作間さんが絶妙なバランスで演じてくださいました。1人の人間の中にはさまざまな顔や過去があり、笑顔の裏には涙があるかもしれないということを、ご本人がとてもよくわかっているからこそだと思います」と、その演技を絶賛した。