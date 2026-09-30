【PrimeVideo】2026年10月の新着作品：『８番出口』、『薬屋のひとりごと』第3期、『ラブ トランジット 35+』などが配信開始
動画配信サービス「Prime Video」の10月配信ラインアップが発表された。大ヒットゲームを実写化した『８番出口』や『マインクラフト／ザ・ムービー』、
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TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期、人気恋愛リアリティーの大人版『ラブ トランジット 35+』などが配信開始となる。プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要。
■映画（日本）
10月1日（木）
『スパイの妻』
『ひとよ』
『やがて海へと届く』
『ロストケア』
10月2日（金）
『８番出口』 ＊見放題独占配信
10月7日（水）
『廃用身』 ＊独占配信
10月13日（火）
『スオミの話をしよう』
10月23日（金）
『てんてん ずっと独身でいるつもり？』 ＊独占配信
10月28日（水）
『アギトー超能力戦争ー』 ＊見放題最速配信
10月30日（金）
『SAKAMOTO DAYS』 ＊独占配信
■映画（海外）
10月1日（木）
『007／ドクター・ノオ』
『007／ロシアより愛をこめて』
『007／ゴールドフィンガー』
『007／サンダーボール作戦』
『007／カジノ・ロワイヤル（1967）』
『007は二度死ぬ』
『女王陛下の007』
『007／ダイヤモンドは永遠に』
『007／死ぬのは奴らだ』
『007／黄金銃を持つ男』
『007／私を愛したスパイ』
『007／ムーンレイカー』
『007／ユア・アイズ・オンリー』
『007／オクトパシー』
『007／美しき獲物たち』
『007／リビング・デイライツ』
『007／消されたライセンス』
『007／ゴールデンアイ』
『007／トゥモロー・ネバー・ダイ』
『007／ワールド・イズ・ノット・イナフ』
『007／ダイ・アナザー・デイ』
『007／カジノ・ロワイヤル（2006）』
『007／慰めの報酬』
『007 スカイフォール』
『007 スペクター』
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』
『アナベル 死霊館の人形』
『アナベル 死霊人形の誕生』
『アナベル 死霊博物館』
『マインクラフト／ザ・ムービー』
『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』
『イット・カムズ・アット・ナイト』
『ウォッチメン』
『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』
『クリード チャンプを継ぐ男』
『クリード 炎の宿敵』
『クリード 過去の逆襲』
『シカゴ』
『シャザム！』
『ジャッカス・ザ・ムービー』
『ジャッカス／クソジジイのアメリカ横断チン道中』
『スーパーエイト』
『スター・トレックVII ジェネレーションズ』
『ダブル・ジョパディー』
『ドミノ』
『ネバーセイ・ネバーアゲイン』
『ビートルジュース』
『ファースト・ワイフ・クラブ』
『フライト』
『ホビット 思いがけない冒険』
『ホビット 竜に奪われた王国』
『ホビット 決戦のゆくえ』
『メガロポリス』
『ラグラッツ ムービー』
『ラ・ヨローナ ～泣く女～』
『レッド・オクトーバーを追え！』
『ロッキー』
『ロッキー2』
『ロッキー3』
『ロッキー4／炎の友情』
『ロッキー5／最後のドラマ』
『ロッキー・ザ・ファイナル』
『最終絶叫計画』
『最'新'絶叫計画』
『最'狂'絶叫計画』
『死霊館』
『死霊館 エンフィールド事件』
『死霊館のシスター』
『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』
『生きてこそ』
『48時間Part 2/帰ってきたふたり』
10月2日（金）
『マテリアリスト 結婚の条件』 ＊独占配信
10月3日（土）
『アクアマン／失われた王国』
『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』
10月5日（月）
『ウェポンズ』
10月8日（木）
『おさるのベン』
『罪人たち』
10月14日（水）
Prime Original『生涯の愛』（Love Of Your Life／アメリカ） ＊独占配信
10月15日（木）
『スーパーマン』
10月16日（金）
Prime Original『マスタープラン』（Masterplan／アメリカ） ＊独占配信
10月17日（土）
『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』 ＊見放題最速配信
10月23日（金）
『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』
10月25日（日）
『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』
10月26日（月）
『ロード・オブ・ザ・リング』
『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』
『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還』
10月28日（水）
Prime Original『ドライブ ー偽りの関係ー』（Drive - The Pretenders／ドイツ） ＊独占配信
10月29日（木）
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
10月30日（金）
Prime Original『アポカリプスZ：新しい世界』（Apocalipsis Z: Nuevo Mundo／スペイン） ＊独占配信
■映画（韓国）
10月1日（木）
『THE WITCH／魔女 -増殖-』
■アニメ映画（日本）
10月1日（木）
『劇場版 メイドインアビス 深き魂の黎明』
『劇場版総集編メイドインアビス 【前編】旅立ちの夜明け』
『劇場版総集編メイドインアビス 【後編】放浪する黄昏』
■テレビドラマ（日本）
10月1日（木）
朝ドラ『あんぱん』特別編
大河ドラマ『龍馬伝』
大河ドラマ『西郷どん』
『愛してたって、秘密はある。』
『東京タラレバ娘』
『東京タラレバ娘2020』
『DOCTOR PRICE』
10月2日（金）
『初恋DOGs』
10月3日（土）
『おいしいのつくりかた』 ＊独占配信
『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』
『ダウト－15年目の復讐－』
10月4日（日）
『孤独のグルメ Season11』
『もうパパ！』
10月5日（月）
『DOPE 麻薬取締部特捜課』
10月13日（火）
『十六夜膳房』
10月14日（水）
『19番目のカルテ』
10月16日（金）
『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』
10月17日（土）
『緊急取調室（2025）』
10月25日（日）
『同期のサクラ』
『35歳の高校生』
『掟上今日子の備忘録』
■テレビドラマ（海外）
10月1日（木）
『美男＜イケメン＞宮廷～麗しき四人の皇子たち～』（中国）
『星漢燦爛＜せいかんさんらん＞』（中国）
『トキメキ☆翡翠ロマンス』（中国）
『マリアージュ・ブラン ～嘘つき弁護士の愛の法則～』（中国）
10月2日（金）
Prime Original『アイ・ウッド・ラザー・ダイ ～死んだほうがマシだ！～』（Prefiero La Muerte／メキシコ）シーズン1 ＊独占配信
10月7日（水）
『緋聞王妃 ～龍珠が繋ぐ真実の愛～』（中国）
Prime Original『キャリー』（Carrie／アメリカ）シーズン1 ＊独占配信
10月14日（水）
『雪恋歌～悲劇に揺れる宮廷の愛～』（中国）
10月16日（金）
Prime Original『セックス・アンド・ゲーム～友達との火遊び～』（Friends Sex And Games／ドイツ）シーズン1 ＊独占配信
10月21日（水）
Prime Original『ターミナル・リスト』（The Terminal List／アメリカ）シーズン2 ＊独占配信
『シンデレラ・トラップ～壊れた愛の果てに～』（中国）
10月28日（水）
『寧芸＜ニンユン＞伝～愛と謀反と憎しみと～』（中国）
■テレビドラマ（韓国）
10月1日（木）
『愛よ、お願い』
『秋の童話』
『A-TEEN』
『A-TEEN 2』
『完璧な恋人に出会う方法』
『ゲームの女王』
『朱蒙』
『取引』
『ブラボー 私の人生』
『私の名前はキム・サムスン』
10月19日（月）
『罪深いあなた』 ＊独占配信
10月22日（木）
『風の国』
■テレビアニメ（日本）
9月27日（日）
『テムパル～アイテムの力～』 ＊地上波先行配信
10月1日（木）
『アオアシ』
『アポカリプスホテル』
『メイドインアビス』
『メイドインアビス 烈日の黄金郷』
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』
『東京リベンジャーズ』
『魔法少女育成計画』
10月2日（金）
『えほんライトアニメシリーズ』
『オタクに優しいギャルはいない!?』
『小学館絵本アニメ劇場』
10月3日（土）
TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期
TVアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』
『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』
『幻想水滸伝』
『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』 ＊地上波先行配信
10月4日（日）
『アオのハコ Season2』
『戦車椅子 -TANK CHAIR-』 ＊見放題最速配信
『マジカル★エクスプローラー』
『魔法の姉妹ルルットリリィ 第2クール』
『マロニエ王国の七人の騎士』 ＊独占配信
10月5日（月）
『PSYREN -サイレン-』
『パンどろぼう』
『ホテル・インヒューマンズ』
『ホテル・インヒューマンズ 第2期』
『転生ゴブリンだけど質問ある？』 ＊地上波先行配信
10月6日（火）
『Battle Spirits [Re＝絶界の空]』
『FX戦士くるみちゃん』
『生徒会にも穴はある！【TV放送版】』
『超巡！超条先輩』
10月7日（水）
『佐々木とピーちゃんSeason2』 ＊見放題最速配信
10月8日（木）
『アオアシ Season2』
『ブラッククローバー 2nd Season』
『魔法騎士レイアース』
10月9日（金）
『#ゾンビさがしてます』
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』
『氷の城壁 第2クール』
『魔法少女育成計画 restart』
『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』
10月10日（土）
『千歳くんはラムネ瓶のなか 第2クール』
『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』
『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』
『バーテックスフォース』
『ホタルの嫁入り』
『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』
『朱色の仮面』
『紫禁・御猫房～紫禁城猫警備室～』
10月11日（日）
『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』
『帰還者の魔法は特別です』
『帰還者の魔法は特別です 第2期』
『獣王武神ダンデヴァイン』
10月12日（月）
『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』
『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』
『探偵はもう、死んでいる。』
『探偵はもう、死んでいる。Season2』
『ドラゴンボール超 ビルス』 ＊最速見放題配信
10月14日（水）
『冰剣の魔術師が世界を統べる』
『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』
10月16日（金）
『ダイヤのA actII -Second Season- 第2クール』
『夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール』
10月17日（土）
『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』
10月18日（日）
『ヘタリア World★Stars』
10月25日（日）
『わたしの幸せな結婚』
『わたしの幸せな結婚 第二期』
『わたしの幸せな結婚 第十三話』
■テレビアニメ（海外）
10月8日（木）
『百妖譜』（日本語吹替版）
『百妖譜 第2期』（日本語吹替版）
『百妖譜 第3期京師篇』（日本語吹替版）
10月10日（土）
『紫禁・御猫房～紫禁城猫警備室～』
10月14日（水）
Prime Original『ヘルヴァ・ボス』（Helluva Boss／アメリカ）シーズン3 ＊独占配信
■キッズ（日本）
10月1日（木）
『リッスン♪リッスン Hello English !』
■ドキュメンタリー（日本）
10月22日（木）
『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』 ＊独占配信
■恋愛リアリティー（日本）
10月22日（木）
Prime Original『ラブ トランジット 35+』 ＊独占配信
■音楽
10月15日（木）
『ARASHI BLAST in Hawaii』
『ARASHI BLAST in Miyagi』
『ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN』
『なにわ男子 5th Anniversary LIVE COLLECTION』
■スポーツ
10月23日（金）
『MLB NEXT PITCH』第6回
【画像】この記事で紹介している作品の個別写真
TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期、人気恋愛リアリティーの大人版『ラブ トランジット 35+』などが配信開始となる。プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要。
■映画（日本）
10月1日（木）
『スパイの妻』
『ひとよ』
『やがて海へと届く』
『ロストケア』
『８番出口』 ＊見放題独占配信
10月7日（水）
『廃用身』 ＊独占配信
10月13日（火）
『スオミの話をしよう』
10月23日（金）
『てんてん ずっと独身でいるつもり？』 ＊独占配信
10月28日（水）
『アギトー超能力戦争ー』 ＊見放題最速配信
10月30日（金）
『SAKAMOTO DAYS』 ＊独占配信
■映画（海外）
10月1日（木）
『007／ドクター・ノオ』
『007／ロシアより愛をこめて』
『007／ゴールドフィンガー』
『007／サンダーボール作戦』
『007／カジノ・ロワイヤル（1967）』
『007は二度死ぬ』
『女王陛下の007』
『007／ダイヤモンドは永遠に』
『007／死ぬのは奴らだ』
『007／黄金銃を持つ男』
『007／私を愛したスパイ』
『007／ムーンレイカー』
『007／ユア・アイズ・オンリー』
『007／オクトパシー』
『007／美しき獲物たち』
『007／リビング・デイライツ』
『007／消されたライセンス』
『007／ゴールデンアイ』
『007／トゥモロー・ネバー・ダイ』
『007／ワールド・イズ・ノット・イナフ』
『007／ダイ・アナザー・デイ』
『007／カジノ・ロワイヤル（2006）』
『007／慰めの報酬』
『007 スカイフォール』
『007 スペクター』
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』
『アナベル 死霊館の人形』
『アナベル 死霊人形の誕生』
『アナベル 死霊博物館』
『マインクラフト／ザ・ムービー』
『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』
『イット・カムズ・アット・ナイト』
『ウォッチメン』
『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』
『クリード チャンプを継ぐ男』
『クリード 炎の宿敵』
『クリード 過去の逆襲』
『シカゴ』
『シャザム！』
『ジャッカス・ザ・ムービー』
『ジャッカス／クソジジイのアメリカ横断チン道中』
『スーパーエイト』
『スター・トレックVII ジェネレーションズ』
『ダブル・ジョパディー』
『ドミノ』
『ネバーセイ・ネバーアゲイン』
『ビートルジュース』
『ファースト・ワイフ・クラブ』
『フライト』
『ホビット 思いがけない冒険』
『ホビット 竜に奪われた王国』
『ホビット 決戦のゆくえ』
『メガロポリス』
『ラグラッツ ムービー』
『ラ・ヨローナ ～泣く女～』
『レッド・オクトーバーを追え！』
『ロッキー』
『ロッキー2』
『ロッキー3』
『ロッキー4／炎の友情』
『ロッキー5／最後のドラマ』
『ロッキー・ザ・ファイナル』
『最終絶叫計画』
『最'新'絶叫計画』
『最'狂'絶叫計画』
『死霊館』
『死霊館 エンフィールド事件』
『死霊館のシスター』
『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』
『生きてこそ』
『48時間Part 2/帰ってきたふたり』
10月2日（金）
『マテリアリスト 結婚の条件』 ＊独占配信
10月3日（土）
『アクアマン／失われた王国』
『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』
10月5日（月）
『ウェポンズ』
10月8日（木）
『おさるのベン』
『罪人たち』
10月14日（水）
Prime Original『生涯の愛』（Love Of Your Life／アメリカ） ＊独占配信
10月15日（木）
『スーパーマン』
10月16日（金）
Prime Original『マスタープラン』（Masterplan／アメリカ） ＊独占配信
10月17日（土）
『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』 ＊見放題最速配信
10月23日（金）
『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』
10月25日（日）
『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』
10月26日（月）
『ロード・オブ・ザ・リング』
『ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔』
『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還』
10月28日（水）
Prime Original『ドライブ ー偽りの関係ー』（Drive - The Pretenders／ドイツ） ＊独占配信
10月29日（木）
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
10月30日（金）
Prime Original『アポカリプスZ：新しい世界』（Apocalipsis Z: Nuevo Mundo／スペイン） ＊独占配信
■映画（韓国）
10月1日（木）
『THE WITCH／魔女 -増殖-』
■アニメ映画（日本）
10月1日（木）
『劇場版 メイドインアビス 深き魂の黎明』
『劇場版総集編メイドインアビス 【前編】旅立ちの夜明け』
『劇場版総集編メイドインアビス 【後編】放浪する黄昏』
■テレビドラマ（日本）
10月1日（木）
朝ドラ『あんぱん』特別編
大河ドラマ『龍馬伝』
大河ドラマ『西郷どん』
『愛してたって、秘密はある。』
『東京タラレバ娘』
『東京タラレバ娘2020』
『DOCTOR PRICE』
10月2日（金）
『初恋DOGs』
10月3日（土）
『おいしいのつくりかた』 ＊独占配信
『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』
『ダウト－15年目の復讐－』
10月4日（日）
『孤独のグルメ Season11』
『もうパパ！』
10月5日（月）
『DOPE 麻薬取締部特捜課』
10月13日（火）
『十六夜膳房』
10月14日（水）
『19番目のカルテ』
10月16日（金）
『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』
10月17日（土）
『緊急取調室（2025）』
10月25日（日）
『同期のサクラ』
『35歳の高校生』
『掟上今日子の備忘録』
■テレビドラマ（海外）
10月1日（木）
『美男＜イケメン＞宮廷～麗しき四人の皇子たち～』（中国）
『星漢燦爛＜せいかんさんらん＞』（中国）
『トキメキ☆翡翠ロマンス』（中国）
『マリアージュ・ブラン ～嘘つき弁護士の愛の法則～』（中国）
10月2日（金）
Prime Original『アイ・ウッド・ラザー・ダイ ～死んだほうがマシだ！～』（Prefiero La Muerte／メキシコ）シーズン1 ＊独占配信
10月7日（水）
『緋聞王妃 ～龍珠が繋ぐ真実の愛～』（中国）
Prime Original『キャリー』（Carrie／アメリカ）シーズン1 ＊独占配信
10月14日（水）
『雪恋歌～悲劇に揺れる宮廷の愛～』（中国）
10月16日（金）
Prime Original『セックス・アンド・ゲーム～友達との火遊び～』（Friends Sex And Games／ドイツ）シーズン1 ＊独占配信
10月21日（水）
Prime Original『ターミナル・リスト』（The Terminal List／アメリカ）シーズン2 ＊独占配信
『シンデレラ・トラップ～壊れた愛の果てに～』（中国）
10月28日（水）
『寧芸＜ニンユン＞伝～愛と謀反と憎しみと～』（中国）
■テレビドラマ（韓国）
10月1日（木）
『愛よ、お願い』
『秋の童話』
『A-TEEN』
『A-TEEN 2』
『完璧な恋人に出会う方法』
『ゲームの女王』
『朱蒙』
『取引』
『ブラボー 私の人生』
『私の名前はキム・サムスン』
10月19日（月）
『罪深いあなた』 ＊独占配信
10月22日（木）
『風の国』
■テレビアニメ（日本）
9月27日（日）
『テムパル～アイテムの力～』 ＊地上波先行配信
10月1日（木）
『アオアシ』
『アポカリプスホテル』
『メイドインアビス』
『メイドインアビス 烈日の黄金郷』
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』
『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』
『東京リベンジャーズ』
『魔法少女育成計画』
10月2日（金）
『えほんライトアニメシリーズ』
『オタクに優しいギャルはいない!?』
『小学館絵本アニメ劇場』
10月3日（土）
TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期
TVアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』
『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』
『幻想水滸伝』
『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』 ＊地上波先行配信
10月4日（日）
『アオのハコ Season2』
『戦車椅子 -TANK CHAIR-』 ＊見放題最速配信
『マジカル★エクスプローラー』
『魔法の姉妹ルルットリリィ 第2クール』
『マロニエ王国の七人の騎士』 ＊独占配信
10月5日（月）
『PSYREN -サイレン-』
『パンどろぼう』
『ホテル・インヒューマンズ』
『ホテル・インヒューマンズ 第2期』
『転生ゴブリンだけど質問ある？』 ＊地上波先行配信
10月6日（火）
『Battle Spirits [Re＝絶界の空]』
『FX戦士くるみちゃん』
『生徒会にも穴はある！【TV放送版】』
『超巡！超条先輩』
10月7日（水）
『佐々木とピーちゃんSeason2』 ＊見放題最速配信
10月8日（木）
『アオアシ Season2』
『ブラッククローバー 2nd Season』
『魔法騎士レイアース』
10月9日（金）
『#ゾンビさがしてます』
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』
『氷の城壁 第2クール』
『魔法少女育成計画 restart』
『目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい』
10月10日（土）
『千歳くんはラムネ瓶のなか 第2クール』
『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』
『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』
『バーテックスフォース』
『ホタルの嫁入り』
『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』
『朱色の仮面』
『紫禁・御猫房～紫禁城猫警備室～』
10月11日（日）
『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』
『帰還者の魔法は特別です』
『帰還者の魔法は特別です 第2期』
『獣王武神ダンデヴァイン』
10月12日（月）
『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』
『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』
『探偵はもう、死んでいる。』
『探偵はもう、死んでいる。Season2』
『ドラゴンボール超 ビルス』 ＊最速見放題配信
10月14日（水）
『冰剣の魔術師が世界を統べる』
『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』
10月16日（金）
『ダイヤのA actII -Second Season- 第2クール』
『夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール』
10月17日（土）
『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』
10月18日（日）
『ヘタリア World★Stars』
10月25日（日）
『わたしの幸せな結婚』
『わたしの幸せな結婚 第二期』
『わたしの幸せな結婚 第十三話』
■テレビアニメ（海外）
10月8日（木）
『百妖譜』（日本語吹替版）
『百妖譜 第2期』（日本語吹替版）
『百妖譜 第3期京師篇』（日本語吹替版）
10月10日（土）
『紫禁・御猫房～紫禁城猫警備室～』
10月14日（水）
Prime Original『ヘルヴァ・ボス』（Helluva Boss／アメリカ）シーズン3 ＊独占配信
■キッズ（日本）
10月1日（木）
『リッスン♪リッスン Hello English !』
■ドキュメンタリー（日本）
10月22日（木）
『natural 2 なにわ男子 新たなるVoyAGE』 ＊独占配信
■恋愛リアリティー（日本）
10月22日（木）
Prime Original『ラブ トランジット 35+』 ＊独占配信
■音楽
10月15日（木）
『ARASHI BLAST in Hawaii』
『ARASHI BLAST in Miyagi』
『ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN』
『なにわ男子 5th Anniversary LIVE COLLECTION』
■スポーツ
10月23日（金）
『MLB NEXT PITCH』第6回