明日の『ブラッサム』“珠”村上蘭、書き上げた作文を発表 教室に“清治”渡部篤郎が姿を見せる
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第4回）が10月1日に放送される。
【写真】教室の片隅で腕組みする清治（渡部篤郎）『ブラッサム』第4回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第4回あらすじ
宿題であった「父について」の作文をようやく書き上げた珠（村上蘭）。しかし、尋常小学校の先生の提案で、その作文を父親の前で発表することになってしまう。珠はリョウ（国仲涼子）に相談し、そのことを清治（渡部篤郎）に伝える。しかし、清治はあまり興味を示さない。
発表の日、まばらに参観する父親の中に清治の姿はなかったが、いよいよ珠の発表が回ってきた時、清治が教室にやってくる…。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】教室の片隅で腕組みする清治（渡部篤郎）『ブラッサム』第4回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
宿題であった「父について」の作文をようやく書き上げた珠（村上蘭）。しかし、尋常小学校の先生の提案で、その作文を父親の前で発表することになってしまう。珠はリョウ（国仲涼子）に相談し、そのことを清治（渡部篤郎）に伝える。しかし、清治はあまり興味を示さない。
発表の日、まばらに参観する父親の中に清治の姿はなかったが、いよいよ珠の発表が回ってきた時、清治が教室にやってくる…。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。