大泉洋主演『探偵はBARにいる』サカナクション「グッドバイ」が彩る最新予告に別れの気配
俳優の大泉洋と松田龍平が共演する映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）から、サカナクションの楽曲「グッドバイ」を使用したファイナル予告映像が解禁された。「高田、ありがとうね」 「さよなら、探偵さん」--探偵と相棒の高田に舞い込む2つの依頼が交差し、探偵の過去にまつわる秘密と、それぞれに訪れる別れを予感させる内容となっている。
【動画】主題歌サカナクション「グッドバイ」入りファイナル予告映像
アジア最北の歓楽街、札幌・ススキノを舞台に、便利屋の〈探偵〉（大泉）と相棒の〈高田〉（松田）が厄介な事件に巻き込まれる姿を描く「探偵はBARにいる」シリーズ。東直己の「ススキノ探偵シリーズ」を原作に、これまで3本の映画が製作された。最新作では白石和彌が初めてシリーズの監督を務め、脚本は古沢良太と、企画・プロデュースも担当する須藤泰司が手がける。
今回、探偵に依頼を持ち込むのは、かつて愛した女性・純子（鈴木京香）。一方、高田は知り合いの姪・アケミ（蒔田彩珠）を連れ戻すことになる。別々に動き始めた2人の物語は次第に交差し、陰謀へとつながっていく。
映像は、探偵がある後悔を口にする場面から始まる。「グッドバイ」のイントロとともに札幌の街並みが映し出され、やがて「探偵の秘密」という文字が映し出され、この物語に探偵の過去が大きく関わっていることを示唆する。サビに合わせて街を駆ける探偵、遠くから見守る高田、静かに目を閉じる純子、涙を流すアケミの姿が続き、「そして来る、別れの時」という言葉が重なる。「高田、ありがとうね」「さよなら、探偵さん」というせりふも、それぞれの関係の行方を気にさせる。
本作の主題歌に起用された「グッドバイ」について、サカナクションの山口一郎は「ミュージシャンとして今後どのようにあるべきなのかという大きな壁にぶつかり、心身ともにとても苦しい時期に生まれた楽曲」と説明。「今から振り返ってみるとこの曲があったからこそ自分はミュージシャンを続けていられると思えるとても大切な楽曲です」と深い思い入れをにじませる。
主題歌への起用には「とてもうれしかった」と喜びを表し、大泉や白石監督ら北海道出身の関係者が多いことにも言及。「メンバー一同、皆さんと同じく北海道出身ということもあって大切な作品になると思います」と期待を寄せている。
須藤プロデューサーは、シリーズ第1作の制作準備が行き詰まっていた2009年夏、サカナクションのファーストアルバム『GO TO THE FUTURE』に背中を押されていたという。今回の映画のテーマを「あったかも知れない人生」と明かし、「『グッドバイ』は探偵とヒロインの心情に寄り添って深い余韻を残す」と選曲の理由を語っている。
大泉も、先日の主題歌発表時に「まるでこの映画のために作った曲のようにハマっている。物悲しくて、切なくて、改めて素晴らしい曲だ」とコメント。原作者から監督、プロデューサー、主演、舞台、主題歌まで北海道に縁があることを「どこを切っても北海道。本当に誇らしく、うれしい限りだ」とコメントしていた。
共演は山本耕史、音尾琢真、中村倫也、堀内敬子、尾美としのり、田口浩正、野中隆光、水澤紳吾ら。映倫区分は年齢を問わず鑑賞できる「G」に決定した。ムビチケ前売券は10月2日から、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STORE、アニメイトの通販と一部店舗で販売される。
■主題歌：山口一郎（サカナクション・ボーカル）のコメント
「グッドバイ」は、ミュージシャンとして今後どのようにあるべきなのかという大きな壁にぶつかり、心身ともにとても苦しい時期に生まれた楽曲です。その当時の率直な気持ちがそのまま言葉とメロディーとして出てきた楽曲で、今から振り返ってみるとこの曲があったからこそ自分はミュージシャンを続けていられると思えるとても大切な楽曲です。
大泉洋さんや白石監督、スタッフの皆さんなど北海道出身の方がこの映画には数多く携わっていらっしゃるとお話は伺っております。そんな皆さんから映画にとって非常に重要なパートである主題歌に「グッドバイ」を使用したいとお話をいただいたときは、とても嬉しかったです。メンバー一同、皆さんと同じく北海道出身ということもあって大切な作品になると思います。
■企画・プロデュース（古沢良太と共同脚本も担当）：須藤泰司のコメント
17年前の夏、私は『探偵はBARにいる』の制作準備が完全にスタックして八方塞がり、クソッ、どうにでもなりやがれ……そんなやさぐれ気分に喝を入れてくれたのがサカナクションのアルバム『GO TO THE FUTURE』。その楽曲に背中を押され、私は再び「歩き始める決意」をしました。そしてこの度、「グッドバイ」の許諾をいただき小躍りしていたら、ANNに大泉さんが出演した際、山口さんがまさかの「許可してない」発言!!冗談とは思いながらも深夜に慌ててメールを確認したりして。（笑）
「グッドバイ」で紡がれる言葉、それはこの世界の心象風景を立ち上げて鮮やか。不確かな未来、それでも漕ぎ出す人がいる。そんな大きな物語の隙間を埋めるのは無数のありふれた「幸せ」と「別れ」……今回、映画のテーマは「あったかも知れない人生」。それはまさに、ありふれた「幸せ」と「別れ」についての物語。だから「グッドバイ」は探偵とヒロインの心情に寄り添って深い余韻を残す……けれど、既に多くの人がこの曲から受け取った豊饒なイメージは、かくの如き私のコメントなど野暮な蛇足にしてしまうことでしょう。
【動画】主題歌サカナクション「グッドバイ」入りファイナル予告映像
アジア最北の歓楽街、札幌・ススキノを舞台に、便利屋の〈探偵〉（大泉）と相棒の〈高田〉（松田）が厄介な事件に巻き込まれる姿を描く「探偵はBARにいる」シリーズ。東直己の「ススキノ探偵シリーズ」を原作に、これまで3本の映画が製作された。最新作では白石和彌が初めてシリーズの監督を務め、脚本は古沢良太と、企画・プロデュースも担当する須藤泰司が手がける。
映像は、探偵がある後悔を口にする場面から始まる。「グッドバイ」のイントロとともに札幌の街並みが映し出され、やがて「探偵の秘密」という文字が映し出され、この物語に探偵の過去が大きく関わっていることを示唆する。サビに合わせて街を駆ける探偵、遠くから見守る高田、静かに目を閉じる純子、涙を流すアケミの姿が続き、「そして来る、別れの時」という言葉が重なる。「高田、ありがとうね」「さよなら、探偵さん」というせりふも、それぞれの関係の行方を気にさせる。
本作の主題歌に起用された「グッドバイ」について、サカナクションの山口一郎は「ミュージシャンとして今後どのようにあるべきなのかという大きな壁にぶつかり、心身ともにとても苦しい時期に生まれた楽曲」と説明。「今から振り返ってみるとこの曲があったからこそ自分はミュージシャンを続けていられると思えるとても大切な楽曲です」と深い思い入れをにじませる。
主題歌への起用には「とてもうれしかった」と喜びを表し、大泉や白石監督ら北海道出身の関係者が多いことにも言及。「メンバー一同、皆さんと同じく北海道出身ということもあって大切な作品になると思います」と期待を寄せている。
須藤プロデューサーは、シリーズ第1作の制作準備が行き詰まっていた2009年夏、サカナクションのファーストアルバム『GO TO THE FUTURE』に背中を押されていたという。今回の映画のテーマを「あったかも知れない人生」と明かし、「『グッドバイ』は探偵とヒロインの心情に寄り添って深い余韻を残す」と選曲の理由を語っている。
大泉も、先日の主題歌発表時に「まるでこの映画のために作った曲のようにハマっている。物悲しくて、切なくて、改めて素晴らしい曲だ」とコメント。原作者から監督、プロデューサー、主演、舞台、主題歌まで北海道に縁があることを「どこを切っても北海道。本当に誇らしく、うれしい限りだ」とコメントしていた。
共演は山本耕史、音尾琢真、中村倫也、堀内敬子、尾美としのり、田口浩正、野中隆光、水澤紳吾ら。映倫区分は年齢を問わず鑑賞できる「G」に決定した。ムビチケ前売券は10月2日から、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STORE、アニメイトの通販と一部店舗で販売される。
■主題歌：山口一郎（サカナクション・ボーカル）のコメント
「グッドバイ」は、ミュージシャンとして今後どのようにあるべきなのかという大きな壁にぶつかり、心身ともにとても苦しい時期に生まれた楽曲です。その当時の率直な気持ちがそのまま言葉とメロディーとして出てきた楽曲で、今から振り返ってみるとこの曲があったからこそ自分はミュージシャンを続けていられると思えるとても大切な楽曲です。
大泉洋さんや白石監督、スタッフの皆さんなど北海道出身の方がこの映画には数多く携わっていらっしゃるとお話は伺っております。そんな皆さんから映画にとって非常に重要なパートである主題歌に「グッドバイ」を使用したいとお話をいただいたときは、とても嬉しかったです。メンバー一同、皆さんと同じく北海道出身ということもあって大切な作品になると思います。
■企画・プロデュース（古沢良太と共同脚本も担当）：須藤泰司のコメント
17年前の夏、私は『探偵はBARにいる』の制作準備が完全にスタックして八方塞がり、クソッ、どうにでもなりやがれ……そんなやさぐれ気分に喝を入れてくれたのがサカナクションのアルバム『GO TO THE FUTURE』。その楽曲に背中を押され、私は再び「歩き始める決意」をしました。そしてこの度、「グッドバイ」の許諾をいただき小躍りしていたら、ANNに大泉さんが出演した際、山口さんがまさかの「許可してない」発言!!冗談とは思いながらも深夜に慌ててメールを確認したりして。（笑）
「グッドバイ」で紡がれる言葉、それはこの世界の心象風景を立ち上げて鮮やか。不確かな未来、それでも漕ぎ出す人がいる。そんな大きな物語の隙間を埋めるのは無数のありふれた「幸せ」と「別れ」……今回、映画のテーマは「あったかも知れない人生」。それはまさに、ありふれた「幸せ」と「別れ」についての物語。だから「グッドバイ」は探偵とヒロインの心情に寄り添って深い余韻を残す……けれど、既に多くの人がこの曲から受け取った豊饒なイメージは、かくの如き私のコメントなど野暮な蛇足にしてしまうことでしょう。