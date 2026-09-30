『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』サカナクションの主題歌入りファイナル予告解禁
大泉洋主演の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』より、サカナクションの主題歌「グッドバイ」入りファイナル予告が解禁された。
【動画】サカナクションの主題歌「グッドバイ」が入った最新予告
本作は、札幌在住のハードボイルド作家・東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を原作とし、札幌の歓楽街ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田龍平演じる相棒「高田」が毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた「探偵はBARにいる」シリーズの最新作。ヒロインであり、探偵が“かつて愛した女性”の純子役を鈴木京香、事件のカギを握るもうひとりのヒロイン・アケミを蒔田彩珠が演じる。
このたび解禁されたのは、サカナクションの名曲にして本作主題歌に決定した「グッドバイ」が流れるファイナル予告映像。
「俺は知っている。時計の針は戻らないと」と、ある“後悔”を口にする探偵（大泉）の表情から始まり、「グッドバイ」の温もりあふれるイントロが札幌の情景を包み込むように流れ出す。続いて、純子（鈴木）からの依頼で動き出す探偵の物語と、ひょんなことから知り合いの姪っ子・アケミ（蒔田）を連れ戻すことになった相棒の高田（松田）の物語が次第に交差していく。
探偵と高田が、徐々に黒い陰謀の影に飲み込まれていく様子と共に、「探偵と相棒への依頼が導くのは、黒い陰謀と…探偵の秘密」というナレーションが響き、この物語に探偵の過去が大きく関わっていることを示唆する。
そして、「グッドバイ」のサビが流れると、街を駆ける探偵、涙をこぼすアケミ、遠くから見守る高田、覚悟を決めたようにゆっくり目を閉じる純子、「そして来る、別れの時」という意味深なテロップが映し出される。それぞれの抱える“切なすぎる思い”の断片が次々にあふれ出し、すべての終わりをも匂わせる、エモーショナルな予告となっている。
常に音楽シーンのトップで活躍し、国内外問わず愛され続けているサカナクション。本作の主題歌に決定した「グッドバイ」は、シンプルかつエモーショナルな曲調と、切なさの中に決意を感じさせる歌詞で、サカナクションの楽曲の中でも長きにわたり愛され続けてきた。
ボーカルの山口一郎は、「『グッドバイ』は、ミュージシャンとして今後どのようにあるべきなのかという大きな壁にぶつかり、心身ともにとても苦しい時期に生まれた楽曲です。その当時の率直な気持ちがそのまま言葉とメロディーとして出てきた楽曲で、今から振り返ってみるとこの曲があったからこそ自分はミュージシャンを続けていられると思えるとても大切な楽曲です」とコメント。
そして「大泉洋さんや白石監督、スタッフの皆さんなど北海道出身の方がこの映画には数多く携わっていらっしゃるとお話は伺っております。そんな皆さんから映画にとって非常に重要なパートである主題歌に『グッドバイ』を使用したいとお話をいただいたときは、とても嬉しかったです。メンバー一同、皆さんと同じく北海道出身ということもあって大切な作品になると思います」と喜びを語った。
本作の企画・プロデュースを務め、古沢良太と共同で脚本も担当した東映の須藤泰司は、実はシリーズ第一作『探偵はBARにいる』の制作準備が行き詰まっていた2009年の夏、サカナクションの1stアルバム「GO TO THE FUTURE」（※北海道・札幌でレコーディングやMV制作などのすべてが行われ、2007年5月9日にリリースされた）に背中を押されていたそう。
「探偵はBARにいる」シリーズは、原作者の東が北海道出身であることから、小説も映画も北海道が舞台であるが、主演の大泉も、第一作目からプロデュースと脚本を務める須藤も、今回の「BYE BYE LOVE」で初めて本シリーズのメガホンをとることになった白石監督も、それぞれ北海道の生まれ。そして満を持して主題歌担当に決定したサカナクションも、メンバー全員が北海道出身ということで、オール北海道布陣の最後の1ピースとしてハマることとなった。
主演の大泉は、先月の主題歌発表時、「まるでこの映画のために作った曲のようにハマっている。物悲しくて、切なくて、改めて素晴らしい曲だ」と絶賛。「これでこの映画は、原作者、監督、プロデューサー、主演俳優、物語の舞台、そして主題歌まで北海道の人間で作られたことになる。どこを切っても北海道。本当に誇らしく、嬉しい限りだ」と喜びつつ、「ただ一つ悔しいのは、こんな素晴らしい曲を作ったのが、あの小憎らしい男だということだ（笑）」と、ボーカル・山口との独特かつ親密な関係性を“大泉節”を交えて表現した。
また今回、本作のムビチケ前売券が、10月2日より発売されることが決定。メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STORE、アニメイト（通販・一部店舗）にて販売する（※劇場窓口での販売は無し）。
映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』は、12月25日より全国公開。
※須藤泰司のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■須藤泰司（企画・プロデュース）
17年前の夏、私は『探偵はBAR にいる』の制作準備が完全にスタックしては八方塞がり、クソッ、どうにでもなりやがれ……そんなやさぐれ気分に喝を入れてくれたのがサカナクションのアルバム「GO TO THE FUTURE」。その楽曲に背中を押され、私は再び「歩き始める決意」をしました。
そしてこの度、「グッドバイ」の許諾を頂き小躍りしていたら、ANNに大泉さんが出演した際、山口さんがまさかの「許可してない」発言！！冗談とは思いながらも深夜に慌ててメールを確認したりして（笑）。
「グッドバイ」で紡がれる言葉、それはこの世界の心象風景を立ち上げて鮮やか。不確かな未来、それでも漕ぎ出す人がいる。そんな大きな物語の隙間を埋めるのは無数のありふれた「幸せ」と「別れ」……今回、映画のテーマは「あったかも知れない人生」。それはまさに、ありふれた「幸せ」と「別れ」についての物語。だから「グッドバイ」は探偵とヒロインの心情に寄り添って深い余韻を残す……けれど、既に多くの人がこの曲から受け取った豊饒なイメージは、かくの如き私のコメントなど野暮な蛇足にしてしまう事でしょう。
【動画】サカナクションの主題歌「グッドバイ」が入った最新予告
本作は、札幌在住のハードボイルド作家・東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を原作とし、札幌の歓楽街ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋「探偵」と、松田龍平演じる相棒「高田」が毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた「探偵はBARにいる」シリーズの最新作。ヒロインであり、探偵が“かつて愛した女性”の純子役を鈴木京香、事件のカギを握るもうひとりのヒロイン・アケミを蒔田彩珠が演じる。
「俺は知っている。時計の針は戻らないと」と、ある“後悔”を口にする探偵（大泉）の表情から始まり、「グッドバイ」の温もりあふれるイントロが札幌の情景を包み込むように流れ出す。続いて、純子（鈴木）からの依頼で動き出す探偵の物語と、ひょんなことから知り合いの姪っ子・アケミ（蒔田）を連れ戻すことになった相棒の高田（松田）の物語が次第に交差していく。
探偵と高田が、徐々に黒い陰謀の影に飲み込まれていく様子と共に、「探偵と相棒への依頼が導くのは、黒い陰謀と…探偵の秘密」というナレーションが響き、この物語に探偵の過去が大きく関わっていることを示唆する。
そして、「グッドバイ」のサビが流れると、街を駆ける探偵、涙をこぼすアケミ、遠くから見守る高田、覚悟を決めたようにゆっくり目を閉じる純子、「そして来る、別れの時」という意味深なテロップが映し出される。それぞれの抱える“切なすぎる思い”の断片が次々にあふれ出し、すべての終わりをも匂わせる、エモーショナルな予告となっている。
常に音楽シーンのトップで活躍し、国内外問わず愛され続けているサカナクション。本作の主題歌に決定した「グッドバイ」は、シンプルかつエモーショナルな曲調と、切なさの中に決意を感じさせる歌詞で、サカナクションの楽曲の中でも長きにわたり愛され続けてきた。
ボーカルの山口一郎は、「『グッドバイ』は、ミュージシャンとして今後どのようにあるべきなのかという大きな壁にぶつかり、心身ともにとても苦しい時期に生まれた楽曲です。その当時の率直な気持ちがそのまま言葉とメロディーとして出てきた楽曲で、今から振り返ってみるとこの曲があったからこそ自分はミュージシャンを続けていられると思えるとても大切な楽曲です」とコメント。
そして「大泉洋さんや白石監督、スタッフの皆さんなど北海道出身の方がこの映画には数多く携わっていらっしゃるとお話は伺っております。そんな皆さんから映画にとって非常に重要なパートである主題歌に『グッドバイ』を使用したいとお話をいただいたときは、とても嬉しかったです。メンバー一同、皆さんと同じく北海道出身ということもあって大切な作品になると思います」と喜びを語った。
本作の企画・プロデュースを務め、古沢良太と共同で脚本も担当した東映の須藤泰司は、実はシリーズ第一作『探偵はBARにいる』の制作準備が行き詰まっていた2009年の夏、サカナクションの1stアルバム「GO TO THE FUTURE」（※北海道・札幌でレコーディングやMV制作などのすべてが行われ、2007年5月9日にリリースされた）に背中を押されていたそう。
「探偵はBARにいる」シリーズは、原作者の東が北海道出身であることから、小説も映画も北海道が舞台であるが、主演の大泉も、第一作目からプロデュースと脚本を務める須藤も、今回の「BYE BYE LOVE」で初めて本シリーズのメガホンをとることになった白石監督も、それぞれ北海道の生まれ。そして満を持して主題歌担当に決定したサカナクションも、メンバー全員が北海道出身ということで、オール北海道布陣の最後の1ピースとしてハマることとなった。
主演の大泉は、先月の主題歌発表時、「まるでこの映画のために作った曲のようにハマっている。物悲しくて、切なくて、改めて素晴らしい曲だ」と絶賛。「これでこの映画は、原作者、監督、プロデューサー、主演俳優、物語の舞台、そして主題歌まで北海道の人間で作られたことになる。どこを切っても北海道。本当に誇らしく、嬉しい限りだ」と喜びつつ、「ただ一つ悔しいのは、こんな素晴らしい曲を作ったのが、あの小憎らしい男だということだ（笑）」と、ボーカル・山口との独特かつ親密な関係性を“大泉節”を交えて表現した。
また今回、本作のムビチケ前売券が、10月2日より発売されることが決定。メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STORE、アニメイト（通販・一部店舗）にて販売する（※劇場窓口での販売は無し）。
映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』は、12月25日より全国公開。
※須藤泰司のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■須藤泰司（企画・プロデュース）
17年前の夏、私は『探偵はBAR にいる』の制作準備が完全にスタックしては八方塞がり、クソッ、どうにでもなりやがれ……そんなやさぐれ気分に喝を入れてくれたのがサカナクションのアルバム「GO TO THE FUTURE」。その楽曲に背中を押され、私は再び「歩き始める決意」をしました。
そしてこの度、「グッドバイ」の許諾を頂き小躍りしていたら、ANNに大泉さんが出演した際、山口さんがまさかの「許可してない」発言！！冗談とは思いながらも深夜に慌ててメールを確認したりして（笑）。
「グッドバイ」で紡がれる言葉、それはこの世界の心象風景を立ち上げて鮮やか。不確かな未来、それでも漕ぎ出す人がいる。そんな大きな物語の隙間を埋めるのは無数のありふれた「幸せ」と「別れ」……今回、映画のテーマは「あったかも知れない人生」。それはまさに、ありふれた「幸せ」と「別れ」についての物語。だから「グッドバイ」は探偵とヒロインの心情に寄り添って深い余韻を残す……けれど、既に多くの人がこの曲から受け取った豊饒なイメージは、かくの如き私のコメントなど野暮な蛇足にしてしまう事でしょう。