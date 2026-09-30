45歳の“美人すぎる気象予報士”、タイトなニット姿に「スタイル抜群」「完璧」「横からのショットすごい」の声
気象予報士の吉井明子が、28日までにInstagramを更新。タイトなニット姿を公開し、「美しすぎる」と反響が寄せられている。
【写真】45歳の“美人すぎる気象予報士”が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（全10枚）
慶應義塾大学卒業後、NHKのテレビ・ラジオ番組で気象情報を担当し、分かりやすい解説で親しまれている吉井。
この日は「しばらく外に出なかったら季節が進んでいました。彼岸花と綺麗な空にうっとり。秋だなぁ。」と秋の訪れを感じたことを報告。ピンクブラウンのタイトなニットワンピースを着用した吉井は、「皆さんは、秋見つけましたか？」と呼びかけるとともに、凛とした表情を浮かべている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「曲線美がすごい」「横からのショットすごい」といった声が寄せられていた。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）
【写真】45歳の“美人すぎる気象予報士”が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（全10枚）
慶應義塾大学卒業後、NHKのテレビ・ラジオ番組で気象情報を担当し、分かりやすい解説で親しまれている吉井。
この日は「しばらく外に出なかったら季節が進んでいました。彼岸花と綺麗な空にうっとり。秋だなぁ。」と秋の訪れを感じたことを報告。ピンクブラウンのタイトなニットワンピースを着用した吉井は、「皆さんは、秋見つけましたか？」と呼びかけるとともに、凛とした表情を浮かべている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「曲線美がすごい」「横からのショットすごい」といった声が寄せられていた。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）