ホロライブ・尾丸ポルカ、26万円超の折りたたみスマホを購入「いい買い物だった」
「ホロライブ」所属VTuber・尾丸ポルカさんが、30日までにチャンネルを更新。26万円以上する高級折りたたみスマホ購入を報告し、使い心地などを話した。
【動画】高級折りたたみスマホの購入を報告するポルカさん（1：24：29ごろ）
9月26日～27日に有明アリーナで行われたイベント『ねぽっくす！ ～ねぽらぼ×秘密結社holoX～』を振り返った雑談配信にて、ポルカさんは「折りたたみスマホ買っちゃってさ」と切り出し「Galaxy Z Fold8」の購入を報告。
この機種は折りたたみスマホでありながら201グラムと軽量で、メインディスプレイが7.1型以上の横折り型スマホとしては世界最軽量をうたっている。
そんな新機種の使い心地を彼女は「画面デカくてホロドリやると気持ちいい」「普通に触ってても『折り目なんてあります？』って感じる」「漫画めっちゃ読みやすい」と語っており、「いい買い物だったのでは？」と満足気だった。
しかし、同じ折りたたみスマホの「iPhone Duo」も気になっているようで、購入を宣言している兎田ぺこらのレビュー動画に「人柱としてぺこちゃんが買うって切り抜きが流れてきたから任せるとしますか」と期待を寄せていた。
引用：YouTubeチャンネル「Polka Ch. 尾丸ポルカ」
【動画】高級折りたたみスマホの購入を報告するポルカさん（1：24：29ごろ）
9月26日～27日に有明アリーナで行われたイベント『ねぽっくす！ ～ねぽらぼ×秘密結社holoX～』を振り返った雑談配信にて、ポルカさんは「折りたたみスマホ買っちゃってさ」と切り出し「Galaxy Z Fold8」の購入を報告。
そんな新機種の使い心地を彼女は「画面デカくてホロドリやると気持ちいい」「普通に触ってても『折り目なんてあります？』って感じる」「漫画めっちゃ読みやすい」と語っており、「いい買い物だったのでは？」と満足気だった。
しかし、同じ折りたたみスマホの「iPhone Duo」も気になっているようで、購入を宣言している兎田ぺこらのレビュー動画に「人柱としてぺこちゃんが買うって切り抜きが流れてきたから任せるとしますか」と期待を寄せていた。
引用：YouTubeチャンネル「Polka Ch. 尾丸ポルカ」