『殺人の門』松下洸平の妻役に森田望智 堀未央奈が謎めいた女に＆結木滉星は若き刑事役
山崎賢人と松下洸平がダブル主演する映画『殺人の門』より、森田望智、堀未央奈、結木滉星の新キャスト3名が発表された。それぞれのコメントと場面写真も到着した。
【写真】堀未央奈、田島（松下洸平）を翻弄する謎めいた女性に
東野圭吾の同名小説を映画化する本作は、友情と殺意が絡み合うミステリー。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下）。約30年に及ぶゆがんだ友情がたどる衝撃の結末とは-。
テレビドラマで親友役を演じたことをきっかけに、プライベートでも親交を深めてきた山崎と松下。本作では互いのイメージを覆す役柄で、歪な関係性の“親友”同士を演じる。
この度、新キャストが発表され、それぞれのコメントと場面写真も到着。
倉持との縁から田島と出会い、やがて田島の妻となる関口美晴役を演じるのは森田望智。田島との距離を縮めていく美晴だが、彼女にもまた、ある秘密が隠されていて--。森田は「最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました。観終わったあと、美晴という人物を皆さんがどう感じるのか、私自身も楽しみにしています」とコメント。複雑な役柄への手応えと劇場公開への期待を明かした。
そして、美晴との関係が少しずつ変化していく中で、田島に近づくミステリアスな女性・寺岡理栄子役には堀未央奈。田島を翻弄する謎めいた女性を演じ、物語に新たな波乱を呼び込む。堀は「東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあったので、今回参加することができてとても嬉しかったです」と、念願の東野作品出演への喜びを語った。
さらに、江口のりこ演じるベテラン刑事・門田楓とともに事件の真相を追う若き刑事・広瀬一輝役を、結木滉星が演じる。作品の持つ底知れぬミステリー性について、結木は「なにが真実でどこからが嘘なのか、それとも全てが真実で全てが嘘なのか。是非劇場で確かめてほしいなと思っています」と力強く呼びかけた。
倉持と田島、二人の切っても切れない関係にそれぞれの立場から関わり、物語を大きく揺さぶっていく新たな登場人物たち。倉持との出会いをきっかけに狂い始めた田島の人生は、3人との出会いによってさらに思いもよらぬ方向へ--。果たして、田島を待ち受ける運命とは？
映画『殺人の門』は、2027年2月19日より公開。
※森田、堀、結木のコメント全文は以下の通り。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文＞
■森田望智（関口美晴役）
私が演じた美晴は、とてもエネルギーにあふれ、さまざまな表情を見せる女性です。最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました。感情を激しくぶつけるシーンも多かったのですが、それを表面的に見せるのではなく、どうすれば彼女の内面まで伝えられるのかを考えながら向き合いました。
松下さん演じる田島とのお芝居では、実際に向き合うことで生まれた感情にもたくさん助けていただきました。観終わったあと、美晴という人物を皆さんがどう感じるのか、私自身も楽しみにしています。
■堀未央奈（寺岡理栄子役）
東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあったので、今回参加することができてとても嬉しかったです。脚本を読んだときも、観る人それぞれがいろいろな思いを抱く、考えさせられる物語だと感じました。
私が演じる理栄子は、あることをきっかけに松下さん演じる田島に近づき、物語を少しずつ動かしていく、魅惑的な女性です。完成した作品を皆さんがどんな思いで観てくださるのか、私自身も楽しみにしています。
■結木滉星（広瀬一輝役）
倉持と田島、それぞれの視点で全く別の物語が展開されていくストーリーに惹き込まれてあっという間に脚本を読ませていただきました。今回は田島を取り調べる刑事の役で参加させていただいたんですが、とにかく松下さんと江口さんの掛け合いを一番近くで感じることが出来て凄く貴重な時間でした。
なにが真実でどこからが嘘なのか、それとも全てが真実で全てが嘘なのか。是非劇場で確かめてほしいなと思っています。
【写真】堀未央奈、田島（松下洸平）を翻弄する謎めいた女性に
東野圭吾の同名小説を映画化する本作は、友情と殺意が絡み合うミステリー。“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（松下）。約30年に及ぶゆがんだ友情がたどる衝撃の結末とは-。
この度、新キャストが発表され、それぞれのコメントと場面写真も到着。
倉持との縁から田島と出会い、やがて田島の妻となる関口美晴役を演じるのは森田望智。田島との距離を縮めていく美晴だが、彼女にもまた、ある秘密が隠されていて--。森田は「最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました。観終わったあと、美晴という人物を皆さんがどう感じるのか、私自身も楽しみにしています」とコメント。複雑な役柄への手応えと劇場公開への期待を明かした。
そして、美晴との関係が少しずつ変化していく中で、田島に近づくミステリアスな女性・寺岡理栄子役には堀未央奈。田島を翻弄する謎めいた女性を演じ、物語に新たな波乱を呼び込む。堀は「東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあったので、今回参加することができてとても嬉しかったです」と、念願の東野作品出演への喜びを語った。
さらに、江口のりこ演じるベテラン刑事・門田楓とともに事件の真相を追う若き刑事・広瀬一輝役を、結木滉星が演じる。作品の持つ底知れぬミステリー性について、結木は「なにが真実でどこからが嘘なのか、それとも全てが真実で全てが嘘なのか。是非劇場で確かめてほしいなと思っています」と力強く呼びかけた。
倉持と田島、二人の切っても切れない関係にそれぞれの立場から関わり、物語を大きく揺さぶっていく新たな登場人物たち。倉持との出会いをきっかけに狂い始めた田島の人生は、3人との出会いによってさらに思いもよらぬ方向へ--。果たして、田島を待ち受ける運命とは？
映画『殺人の門』は、2027年2月19日より公開。
※森田、堀、結木のコメント全文は以下の通り。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文＞
■森田望智（関口美晴役）
私が演じた美晴は、とてもエネルギーにあふれ、さまざまな表情を見せる女性です。最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました。感情を激しくぶつけるシーンも多かったのですが、それを表面的に見せるのではなく、どうすれば彼女の内面まで伝えられるのかを考えながら向き合いました。
松下さん演じる田島とのお芝居では、実際に向き合うことで生まれた感情にもたくさん助けていただきました。観終わったあと、美晴という人物を皆さんがどう感じるのか、私自身も楽しみにしています。
■堀未央奈（寺岡理栄子役）
東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあったので、今回参加することができてとても嬉しかったです。脚本を読んだときも、観る人それぞれがいろいろな思いを抱く、考えさせられる物語だと感じました。
私が演じる理栄子は、あることをきっかけに松下さん演じる田島に近づき、物語を少しずつ動かしていく、魅惑的な女性です。完成した作品を皆さんがどんな思いで観てくださるのか、私自身も楽しみにしています。
■結木滉星（広瀬一輝役）
倉持と田島、それぞれの視点で全く別の物語が展開されていくストーリーに惹き込まれてあっという間に脚本を読ませていただきました。今回は田島を取り調べる刑事の役で参加させていただいたんですが、とにかく松下さんと江口さんの掛け合いを一番近くで感じることが出来て凄く貴重な時間でした。
なにが真実でどこからが嘘なのか、それとも全てが真実で全てが嘘なのか。是非劇場で確かめてほしいなと思っています。