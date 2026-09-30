こんな大人っぽくなってたの!? 本田紗来、別人級の激変ぶりにネット衝撃「可愛い」 多数の「いいね！」集まる
タレントでモデル・本田紗来が29日、自身のInstagramを更新し、女性誌の雑誌撮影のオフショットを公開。すっかり大人びた“お姉さん”ショットに、ファンから「大人っぽくなった？素敵すぎる」などと反響が寄せられている。
【写真】透明感がすごい！ すっかり大人になった本田紗来、透明感あふれる最新ショット
今年、明治大学への入学を公表し注目を集めた本田。この日は女性誌「Maquia」（集英社）の仕事だったようで、雑誌名のハッシュタグをそえ「ぴーすぴーす」とダブルピースを作るショットを公開。
メイクもあってか、いつも以上に大人びて見える有名3姉妹の末っ子の姿に、コメント欄には「すごい美人女性ですねぇ」「デコルテが綺麗すぎる」「大人っぽくなった？素敵すぎる」「なんか急に大人ぽくな～い？」「段々大人っぽいなってる」といった声が寄せられている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」Instagram（@sara_honda0404）
【写真】透明感がすごい！ すっかり大人になった本田紗来、透明感あふれる最新ショット
今年、明治大学への入学を公表し注目を集めた本田。この日は女性誌「Maquia」（集英社）の仕事だったようで、雑誌名のハッシュタグをそえ「ぴーすぴーす」とダブルピースを作るショットを公開。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」Instagram（@sara_honda0404）