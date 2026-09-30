森田望智、松下洸平の妻役で『殺人の門』出演 堀未央奈、結木滉星も新たに発表
俳優の山﨑賢人と松下洸平がダブル主演を務める映画『殺人の門』（2027年2月19日公開）に、森田望智、堀未央奈、結木滉星が出演することが発表された。3人の場面写真も公開されている。
【動画】映画『殺人の門』特報映像
原作は東野圭吾の同名小説（角川文庫）。倉持（山﨑）と田島（松下）の約30年にわたる関係を、令和に舞台を移して描く。執拗に“親友”の人生を狂わせ続ける男と、その“親友”の悪意の檻からどうしても逃れられない男の約30年におよぶ歪んだ友情は、次第に殺意を伴うものへと変わっていく。
森田が演じるのは、倉持との縁で田島と出会い、後に妻となる関口美晴。田島との距離を縮める一方、美晴自身も秘密を抱えているという。森田は「最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました」と役柄を紹介。感情を激しくぶつける場面では、内面まで伝えることを意識したといい、松下との芝居についても「実際に向き合うことで生まれた感情にもたくさん助けていただきました」と振り返った。
堀は、美晴と田島の関係が変化していく中で、田島に近づく寺岡理栄子を演じる。「東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあった」と出演を喜び、理栄子について「あることをきっかけに松下さん演じる田島に近づき、物語を少しずつ動かしていく、魅惑的な女性です」と語っている。
結木が演じる広瀬一輝は、江口のりこ演じるベテラン刑事・門田楓とともに事件を追う若手刑事。田島を取り調べる場面にも登場し、結木は「松下さんと江口さんの掛け合いを一番近くで感じることができてすごく貴重な時間でした」と撮影を振り返った。「なにが真実でどこからが嘘なのか、それともすべてが真実ですべてが嘘なのか。ぜひ劇場で確かめてほしい」と呼びかけている。
映画公開に先駆け、原作小説の新装版は角川文庫から上下巻で発売されている。
■森田望智（関口美晴役）のコメント
私が演じた美晴は、とてもエネルギーにあふれ、さまざまな表情を見せる女性です。最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました。感情を激しくぶつけるシーンも多かったのですが、それを表面的に見せるのではなく、どうすれば彼女の内面まで伝えられるのかを考えながら向き合いました。松下さん演じる田島とのお芝居では、実際に向き合うことで生まれた感情にもたくさん助けていただきました。観終わったあと、美晴という人物を皆さんがどう感じるのか、私自身も楽しみにしています。
■堀未央奈（寺岡理栄子役）のコメント
東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあったので、今回参加することができてとてもうれしかったです。脚本を読んだときも、観る人それぞれがいろいろな思いを抱く、考えさせられる物語だと感じました。私が演じる理栄子は、あることをきっかけに松下さん演じる田島に近づき、物語を少しずつ動かしていく、魅惑的な女性です。完成した作品を皆さんがどんな思いで観てくださるのか、私自身も楽しみにしています。
■結木滉星（広瀬一輝役）のコメント
倉持と田島、それぞれの視点で全く別の物語が展開されていくストーリーに惹き込まれてあっという間に脚本を読ませていただきました。今回は田島を取り調べる刑事の役で参加させていただいたんですが、とにかく松下さんと江口さんの掛け合いを一番近くで感じることができてすごく貴重な時間でした。なにが真実でどこからが嘘なのか、それともすべてが真実ですべてが嘘なのか。ぜひ劇場で確かめてほしいなと思っています。
【動画】映画『殺人の門』特報映像
原作は東野圭吾の同名小説（角川文庫）。倉持（山﨑）と田島（松下）の約30年にわたる関係を、令和に舞台を移して描く。執拗に“親友”の人生を狂わせ続ける男と、その“親友”の悪意の檻からどうしても逃れられない男の約30年におよぶ歪んだ友情は、次第に殺意を伴うものへと変わっていく。
堀は、美晴と田島の関係が変化していく中で、田島に近づく寺岡理栄子を演じる。「東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあった」と出演を喜び、理栄子について「あることをきっかけに松下さん演じる田島に近づき、物語を少しずつ動かしていく、魅惑的な女性です」と語っている。
結木が演じる広瀬一輝は、江口のりこ演じるベテラン刑事・門田楓とともに事件を追う若手刑事。田島を取り調べる場面にも登場し、結木は「松下さんと江口さんの掛け合いを一番近くで感じることができてすごく貴重な時間でした」と撮影を振り返った。「なにが真実でどこからが嘘なのか、それともすべてが真実ですべてが嘘なのか。ぜひ劇場で確かめてほしい」と呼びかけている。
映画公開に先駆け、原作小説の新装版は角川文庫から上下巻で発売されている。
■森田望智（関口美晴役）のコメント
私が演じた美晴は、とてもエネルギーにあふれ、さまざまな表情を見せる女性です。最初に脚本を読んだときから、とても多面的な人物だと感じ、いかようにも演じられるからこその難しさと面白さがありました。感情を激しくぶつけるシーンも多かったのですが、それを表面的に見せるのではなく、どうすれば彼女の内面まで伝えられるのかを考えながら向き合いました。松下さん演じる田島とのお芝居では、実際に向き合うことで生まれた感情にもたくさん助けていただきました。観終わったあと、美晴という人物を皆さんがどう感じるのか、私自身も楽しみにしています。
■堀未央奈（寺岡理栄子役）のコメント
東野圭吾さん原作の作品に出演することはひとつの夢でもあったので、今回参加することができてとてもうれしかったです。脚本を読んだときも、観る人それぞれがいろいろな思いを抱く、考えさせられる物語だと感じました。私が演じる理栄子は、あることをきっかけに松下さん演じる田島に近づき、物語を少しずつ動かしていく、魅惑的な女性です。完成した作品を皆さんがどんな思いで観てくださるのか、私自身も楽しみにしています。
■結木滉星（広瀬一輝役）のコメント
倉持と田島、それぞれの視点で全く別の物語が展開されていくストーリーに惹き込まれてあっという間に脚本を読ませていただきました。今回は田島を取り調べる刑事の役で参加させていただいたんですが、とにかく松下さんと江口さんの掛け合いを一番近くで感じることができてすごく貴重な時間でした。なにが真実でどこからが嘘なのか、それともすべてが真実ですべてが嘘なのか。ぜひ劇場で確かめてほしいなと思っています。