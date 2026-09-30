「だから日本野球がうらやましい」韓国記者が漏らした本音 5連覇達成も“社会人”侍ジャパンの強さに感嘆「底力を確認した」【アジア大会】
決勝は3－1で韓国が勝利。大会5連覇を飾った(C)Getty Images
愛知・名古屋アジア大会で9月27日まで行われていた野球競技は、決勝で韓国が日本を3-1で下し、大会5連覇を達成した。だが、“オールプロ”の布陣で今大会を戦った韓国は、社会人選手でチームを組んだ日本にスーパーラウンドで完封負け（0-5）を喫し、母国ファンやメディアからの厳しい声に晒された。決勝では白星を掴んで雪辱を果たしたものの、日本の“トップアマ”が示したポテンシャルの高さは、韓国国内にも強烈な印象を残したようだ。
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韓国スポーツ紙『スポーツソウル』のキム・ドンヨン記者は、9月28日配信の記事の中で日本との2試合を振り返り、以下のような心境を綴っている。
「韓国野球代表がアジア大会5大会連続となる金メダルを獲得した。『快挙』だ。しかし、簡単ではなかった。やはり日本は強かった。プロでなくとも強い。だからこそ、日本野球がうらやましく感じられる」
スーパーラウンドで韓国は日本投手陣の前に無得点に封じられ、決勝でも7回までわずか1得点。8回にようやく勝ち越しに成功したが、最後まで日本の投手陣に苦しめられた。ドンヨン氏は日本チームの戦いぶりを称えるとともに、試合内容にも言及。「韓国の打者が打てなかったのは事実だ。ただし、チャンスを作れなかったわけではない。それを得点につなげられなかったことが悔やまれる」と指摘した。
また、韓国打線が抑えられた展開について、「逆に見れば、日本投手陣の危機管理能力が優れていたということでもある。精密なコントロールは見事だった。フォークボールの攻略にも、今回また苦しめられた。日本野球の『底力』を確認させられた瞬間だった」と綴っている。
さらに、日本代表が社会人選手のみでの編成だった点も強調し、「（韓国がスーパーラウンドで）『アマチュアに負けた』という表現そのものは間違いではない。しかし、それだけ日本野球が強いという意味としても受け止めなければならない」として、日本球界の選手層の厚さを評価。
そして記事の締めくくりでもドンヨン氏は、「答えは一つだ。韓国野球全体が、もっと強くならなければならない。そのためには長期的な計画が必要に思える」と自国球界の課題も投げかけている。
金メダルという結果こそ韓国が手にしたものの、今大会における“サムライジャパン”も攻守にわたり、一歩もひけをとらない戦いをみせた。日本の社会人選手が示したパフォーマンスは、海外の代表チームにとって大きな刺激になったことは間違いないだろう。