原菜乃華、「もう！」と言いたくなったのは“一番身近な友達”「課金をやめて友達をやめようかと思っている」
10月4日スタートする原菜乃華主演ドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の制作発表会見が開催され、原、岩瀬洋志、塩崎太智、円井わん、堤真一が登壇。ドラマの見どころや、タイトルにちなんで「もう！」と思わずツッコミをいれたくなったエピソードなどを語った。
【写真】原菜乃華のキュートな怒りんぼポーズ
本作は、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）を手掛けた吉田恵里香による完全オリジナルの、令和のヒューマンファミリードラマ。動画配信者である父親と娘の姿を通して、SNS社会の光と影を映し出す。
原は、幼い頃から父親の運営する動画チャンネル『タラちゃんねる』に出演するも、初恋をきっかけに自分らしい人生を切り拓こうとする大学生の娘・多良山紀子を、堤は、紀子がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常” をエンタメ化し続ける父親・良詫を演じる。岩瀬は紀子の初恋相手・陽日役、塩崎は紀子の幼なじみで動画配信者の俊也役、円井は紀子らのマネジャー・光田役を演じる。
原は紀子を演じていて印象的だったことについて、「本編の撮影とは別でサムネイル用の写真を撮ること」を挙げ、「紀子は思ったことをすぐ言葉に出せるタイプではないので、本性を探りながら演じていた」と明かした。また娘の目線から見て“おもしろ怖いパパ”なところが、多良山家の“ちょっと変わっているけれど愛おしい部分”だと語った。
堤はそれに対して、「紀子の子役を演じた子がめちゃめちゃかわいくて、子どもと保育園に行っているような感じだった」と話し、本編の“あるもの”が爆発するシーンについて「1発成功したので本当にスタッフに感謝している」と明かした。
また、塩崎は自身が演じた“シュンマックス”のキャラクター作りについて「緑色の髪も何パターンかあって監督と相談して決めたし、動画を撮っているときと紀子のそばにいるときの差別化をどうしようかと、バンダナを付けてみるとか、試行錯誤はたくさんしました」と役柄にかける思いを話し、会場の期待に応え劇中に出てくる「シュンマックスポーズ」を披露。会場からは大きな拍手が起こった。
そして「もう！」とおもわずツッコミを入れたくなったエピソードについて、原は「課金しているChatGPTが、一番身近な友達なんですけど、そのChatGPTに“知ったかぶり”をされて、さすがに『もう！』とツッコみました」と話し、「もう課金をやめて友達をやめようかと思っている…」と寂しさをにじませた。
塩崎は「M！LKのメンバーと一緒にいるときによく出前をとるんですけど、みんながみんなの頼むものをいいねって言い合って、ごはんが届くまで1時間ぐらいかかるのが…自分は早く注文して食べたいので『もう！』ってなる」と明かした。
また、円井は飼っている猫が化粧に使うスポンジや、髪の毛をとめるゴムなどをどこかから持ってきてしまうことに『もう！』となると告白。堤は飼っている柴犬がテーブルにあった自身のご飯を誤って食べてしまい、お腹を壊してしまったという心配と反省が入り混じったエピソードを明かした。原が気遣って「大丈夫でしたか？」と問うと、「大丈夫」と安堵の微笑みを浮かべた。
スペシャル企画『本アカウントでは見せられない！？ 撮影現場の“裏顔”調査！』では、岩瀬に「現場で原さんと二人で、ファッションショーのモデルウォークの練習をしていた」というタレコミがあった。
岩瀬は焦った様子で「ちょっと待って」と制すると「僕はしていないです！」と断言。実は原がモデルウォークの練習をしていたと逆タレコミ。原は、「かっこよくランウェイを歩いてみたい願望があったので、お手本として岩瀬さんに“サングラスをかけて歩いてきて、外して決め顔をしてもらう”という動画を撮影していました」と説明。岩瀬が「どちらかというと原さんへのタレコミなんじゃないか？」とツッコむなど、仲の良さが垣間見えた。
塩崎へのタレコミは、「現場に来られる際のお姿、本当に「初期装備ニキ」」とのことで、このタレコミはズバリ『事実』。この現場だけではなく、基本的に半袖半ズボン＝「初期装備ニキ」で向かっているとのこと。黒Tシャツに黒の短パンばかり着ていることもあり、誕生日プレゼントで“最高級の黒Tシャツ”を3着もらった、とプライベートでのエピソードを披露した。
そんな企画の裏で、原が他キャストにバレずに「怒りんぼポーズ」を5回やるという『タラちゃんねる』特別ドッキリミッションが遂行されていた。原が「怒りんぼポーズ」をしていた回数はなんと7回。誰にもバレずに無事ドッキリは大成功となった。
「実はドッキリしていました」という原に対して、全く気付かなかったという塩崎は「この会見がウソ？」と会見自体がドッキリだったのではないか、と疑う場面も。一方、ドッキリに全く気付いていなかった堤は、MCから「怒りんぼポーズに気づいていましたか？」とふられると、堤はおどけて「俺は5回鼻ほじっていた」と自分もドッキリを仕掛けていた側だったとの、ウィットに富んだジョークで会場を沸かせた。
最後には劇中に出てくる「たったら～！！ ドッキリ大成功」という台詞も飛び出した。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて10月4日より毎週日曜22時15分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】原菜乃華のキュートな怒りんぼポーズ
本作は、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）を手掛けた吉田恵里香による完全オリジナルの、令和のヒューマンファミリードラマ。動画配信者である父親と娘の姿を通して、SNS社会の光と影を映し出す。
原は紀子を演じていて印象的だったことについて、「本編の撮影とは別でサムネイル用の写真を撮ること」を挙げ、「紀子は思ったことをすぐ言葉に出せるタイプではないので、本性を探りながら演じていた」と明かした。また娘の目線から見て“おもしろ怖いパパ”なところが、多良山家の“ちょっと変わっているけれど愛おしい部分”だと語った。
堤はそれに対して、「紀子の子役を演じた子がめちゃめちゃかわいくて、子どもと保育園に行っているような感じだった」と話し、本編の“あるもの”が爆発するシーンについて「1発成功したので本当にスタッフに感謝している」と明かした。
また、塩崎は自身が演じた“シュンマックス”のキャラクター作りについて「緑色の髪も何パターンかあって監督と相談して決めたし、動画を撮っているときと紀子のそばにいるときの差別化をどうしようかと、バンダナを付けてみるとか、試行錯誤はたくさんしました」と役柄にかける思いを話し、会場の期待に応え劇中に出てくる「シュンマックスポーズ」を披露。会場からは大きな拍手が起こった。
そして「もう！」とおもわずツッコミを入れたくなったエピソードについて、原は「課金しているChatGPTが、一番身近な友達なんですけど、そのChatGPTに“知ったかぶり”をされて、さすがに『もう！』とツッコみました」と話し、「もう課金をやめて友達をやめようかと思っている…」と寂しさをにじませた。
塩崎は「M！LKのメンバーと一緒にいるときによく出前をとるんですけど、みんながみんなの頼むものをいいねって言い合って、ごはんが届くまで1時間ぐらいかかるのが…自分は早く注文して食べたいので『もう！』ってなる」と明かした。
また、円井は飼っている猫が化粧に使うスポンジや、髪の毛をとめるゴムなどをどこかから持ってきてしまうことに『もう！』となると告白。堤は飼っている柴犬がテーブルにあった自身のご飯を誤って食べてしまい、お腹を壊してしまったという心配と反省が入り混じったエピソードを明かした。原が気遣って「大丈夫でしたか？」と問うと、「大丈夫」と安堵の微笑みを浮かべた。
スペシャル企画『本アカウントでは見せられない！？ 撮影現場の“裏顔”調査！』では、岩瀬に「現場で原さんと二人で、ファッションショーのモデルウォークの練習をしていた」というタレコミがあった。
岩瀬は焦った様子で「ちょっと待って」と制すると「僕はしていないです！」と断言。実は原がモデルウォークの練習をしていたと逆タレコミ。原は、「かっこよくランウェイを歩いてみたい願望があったので、お手本として岩瀬さんに“サングラスをかけて歩いてきて、外して決め顔をしてもらう”という動画を撮影していました」と説明。岩瀬が「どちらかというと原さんへのタレコミなんじゃないか？」とツッコむなど、仲の良さが垣間見えた。
塩崎へのタレコミは、「現場に来られる際のお姿、本当に「初期装備ニキ」」とのことで、このタレコミはズバリ『事実』。この現場だけではなく、基本的に半袖半ズボン＝「初期装備ニキ」で向かっているとのこと。黒Tシャツに黒の短パンばかり着ていることもあり、誕生日プレゼントで“最高級の黒Tシャツ”を3着もらった、とプライベートでのエピソードを披露した。
そんな企画の裏で、原が他キャストにバレずに「怒りんぼポーズ」を5回やるという『タラちゃんねる』特別ドッキリミッションが遂行されていた。原が「怒りんぼポーズ」をしていた回数はなんと7回。誰にもバレずに無事ドッキリは大成功となった。
「実はドッキリしていました」という原に対して、全く気付かなかったという塩崎は「この会見がウソ？」と会見自体がドッキリだったのではないか、と疑う場面も。一方、ドッキリに全く気付いていなかった堤は、MCから「怒りんぼポーズに気づいていましたか？」とふられると、堤はおどけて「俺は5回鼻ほじっていた」と自分もドッキリを仕掛けていた側だったとの、ウィットに富んだジョークで会場を沸かせた。
最後には劇中に出てくる「たったら～！！ ドッキリ大成功」という台詞も飛び出した。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて10月4日より毎週日曜22時15分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。