HANA「青いマックの日」特別サポーターに就任！ 7人全員でライブ配信＆オリジナルダンスを披露
HANAが、10月18日に開催されるマクドナルドのチャリティイベント「青いマックの日」の特別サポーターに就任。あわせて、HANAとリアルタイムでマクドナルドのメニューを楽しむ「＃青いリアタイマクパ」や、新企画「＃青いマックの日ダンス」の開催が発表された。
【写真】HANAメンバーそれぞれのお気に入りを詰め込んだ、オリジナル募金付きセット「BLOOM SET」
「青いマックの日」は、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ロナルド・マクドナルド・ハウス」を支援するチャリティ活動。全国のマクドナルド店舗で開催され、5年目を迎える今年はHANAが特別サポーターとして参加する。
これまでメンバーは個々に、さまざまなメニューの魅力を伝えるTVCMに出演してきたが、7人全員そろっての起用は「青いマックの日」が初となる。NAOKOは「皆で揃って青いマックの日に参加できることが、本当にありがたい」と喜びを語った。
また、10月1日から31日まで、メンバーそれぞれのお気に入りのマクドナルドメニューを組み合わせた「BLOOM SET」が期間限定で登場。セルフオーダー端末、モバイルオーダー、マックデリバリーサービス限定で販売され、セットを購入することで「ロナルド・マクドナルド・ハウス」への募金につながる。
さらに、10月13日には「青いマックの日」に先駆け、ライブ配信イベント「＃青いリアタイマクパ」が開催される。リアルタイムで好きなメニューを食べながらマクドナルドパーティーを楽しむ「＃リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）」の特別版で、HANAのメンバー全員が出演する。
配信では、メンバーが「BLOOM SET」を味わいながら、選んだメニューのこだわりやおすすめポイントを紹介。さらに、メンバーが「ロナルド・マクドナルド・ハウス」を訪れ、ボランティア活動に参加した様子を収めた動画も公開される。
ハウスでは、CHIKA、YURI、KOHARUが、病気と向き合う子どもとその家族が過ごす空間の清掃を体験。本棚や廊下など、隅々まで丁寧に取り組んだ。一方、NAOKO、JISOO、MOMOKA、MAHINAはおにぎり作りに挑戦し、思い思いの具材を包みながら一つひとつ丁寧に仕上げた。さらに、メンバー全員でハウスの利用者と一緒に「＃青いマックの日ダンス」を踊る場面も収められている。
「青いマックの日」として初の取り組みとなる「＃青いマックの日ダンス」は、HANAがお手本として披露するオリジナルダンス。振り付けについてCHIKAは、「ポップで覚えやすいので、たくさんの方に真似していただけたらなと思っています。年齢関係なくたくさんの方にこのダンスを楽しんでいただけたら嬉しい」とアピールした。
10月1日9時から31日23時59分までの期間中、指定のエフェクトを使ってダンス動画を撮影し、「＃青いマックの日ダンス」を付けてTikTokに投稿すると、1投稿につき50円が日本マクドナルドからロナルド・マクドナルド・ハウス・ジャパンへ寄付される。
「＃青いリアタイマクパ」の配信内でもHANAが「＃青いマックの日ダンス」を披露。視聴者も一緒に楽しみながら参加できる企画を通じて、病気と向き合う子どもたちとその家族への応援の気持ちを届けるとともに、ハウスの活動を知ってもらい、支援の輪を広げていく。
※HANAのインタビュー全文は以下の通り。
＜HANAインタビュー全文＞
--HANAの皆さんはこれまでもそれぞれマクドナルドのCMに出演されてきましたが、今回初めて7人揃って「青いマックの日」の特別サポーターとなりました。特別サポーターに就任された感想を教えてください。
NAOKO：いちごの暴力というフレーズから始まって、CHIKA、MAHINA、色んなメンバーが順番にマクドナルドさんと一緒に、世の中をいっぱい盛り上げてきました。今回、皆で揃って青いマックの日に参加できることが、本当にありがたいなと思います。青いマックの日の取り組みや、温かい、優しい、そんな愛がみなさんに伝わったらいいなと心から思います。
--「青いマックの日」はチャリティイベントとして病気と向き合う子どもとそのご家族を応援しています。音楽などの活動を通してファンの皆さんにパワーを届けているHANAの皆さんですが、今回の企画を通してどんなパワーを届けたいですか？
MAHINA：決して1人じゃないよという気持ちを皆さんにお届けしたいです。治療を頑張っているお子さんにも、そばで支えているご家族の方々にも、こんなに応援している人がいるんだよということを皆さんにお伝えできたらとても嬉しいです。
--今年は「＃青いマックの日ダンス」という新しい取り組みもあります。「青いマックの日」オリジナルダンスを踊ってみていかがでしたか？
CHIKA：今回の振り付けはポップで覚えやすいので、たくさんの方に真似していただけたらなと思っています。年齢関係なくたくさんの方にこのダンスを楽しんでいただけたら嬉しいです。また、皆さんが踊ってくださる様子も、ぜひSNSなどでたくさんシェアしていただき、一緒に盛り上げていきたいなと思います。
--「青いマックの日」は、誰かを思いやる気持ちを行動につなげる活動です。HANAのメンバーの皆さんの中で最近思いやりを感じたエピソードはありますか？
JISOO：最近1人での仕事があり、すごく緊張していました。でも、それを見たメンバーの皆がエールのコメントを送ってくれたり、MAHINAはその日オフだったのに、わざわざ私の現場に来てくれて、すごく思いやりを感じ、感動しました。みんなありがとう。
--「青いマックの日」はチャリティイベントとして病気と向き合う子どもとそのご家族を応援しています。普段からこういったチャリティ活動に参加されていますか？
MOMOKA：学生時代からチャリティ活動や、ボランティア活動に参加していました。少しでも幸せになってほしい、気持ちが軽くなってほしい、自分の気持ちがみんなに届けばいいなと思い、募金活動や、学校で行っていたお洋服を届けるボランティアに参加してきました。1度、海外の現地での活動に参加したこともあります。今回HANAとしてボランティア活動に携われることを心から嬉しく思っていますし、青いマックの日を通して色んな人にこのような活動があることを知ってもらえたらと思います。
--青いマックの日は支援の輪を広げていく日でもありますが、HANAの皆さんが「この人に支えられているな」と感じる存在を教えてください。
YURI：HANAに関わってくださっているすべての方に支えられていると日々感じています。ライブを楽しんでくださっているファンの方たちを見ると、私たちも元気づけられます。
--最後に、病気と向き合う子どもやそのご家族、ハウスのスタッフやボランティアの皆さま、そしてお客様など、「青いマックの日」にかかわる皆さまへのエールやメッセージをお願いします。
KOHARU：今回実際にロナルド・マクドナルド・ハウスに伺い、本当におうちのようなぬくもりを感じました。このぬくもりの空間一つひとつが、小さな募金や、人の思いやり、ボランティアが募り募ってでき上がったものなんだな、すごくかけがえのない空間だなと感じました。多くの人に青いマックの日を知っていただいて、これからも私たちにできることがあれば、皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思うので、よろしくお願いいたします。
【写真】HANAメンバーそれぞれのお気に入りを詰め込んだ、オリジナル募金付きセット「BLOOM SET」
「青いマックの日」は、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ロナルド・マクドナルド・ハウス」を支援するチャリティ活動。全国のマクドナルド店舗で開催され、5年目を迎える今年はHANAが特別サポーターとして参加する。
また、10月1日から31日まで、メンバーそれぞれのお気に入りのマクドナルドメニューを組み合わせた「BLOOM SET」が期間限定で登場。セルフオーダー端末、モバイルオーダー、マックデリバリーサービス限定で販売され、セットを購入することで「ロナルド・マクドナルド・ハウス」への募金につながる。
さらに、10月13日には「青いマックの日」に先駆け、ライブ配信イベント「＃青いリアタイマクパ」が開催される。リアルタイムで好きなメニューを食べながらマクドナルドパーティーを楽しむ「＃リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）」の特別版で、HANAのメンバー全員が出演する。
配信では、メンバーが「BLOOM SET」を味わいながら、選んだメニューのこだわりやおすすめポイントを紹介。さらに、メンバーが「ロナルド・マクドナルド・ハウス」を訪れ、ボランティア活動に参加した様子を収めた動画も公開される。
ハウスでは、CHIKA、YURI、KOHARUが、病気と向き合う子どもとその家族が過ごす空間の清掃を体験。本棚や廊下など、隅々まで丁寧に取り組んだ。一方、NAOKO、JISOO、MOMOKA、MAHINAはおにぎり作りに挑戦し、思い思いの具材を包みながら一つひとつ丁寧に仕上げた。さらに、メンバー全員でハウスの利用者と一緒に「＃青いマックの日ダンス」を踊る場面も収められている。
「青いマックの日」として初の取り組みとなる「＃青いマックの日ダンス」は、HANAがお手本として披露するオリジナルダンス。振り付けについてCHIKAは、「ポップで覚えやすいので、たくさんの方に真似していただけたらなと思っています。年齢関係なくたくさんの方にこのダンスを楽しんでいただけたら嬉しい」とアピールした。
10月1日9時から31日23時59分までの期間中、指定のエフェクトを使ってダンス動画を撮影し、「＃青いマックの日ダンス」を付けてTikTokに投稿すると、1投稿につき50円が日本マクドナルドからロナルド・マクドナルド・ハウス・ジャパンへ寄付される。
「＃青いリアタイマクパ」の配信内でもHANAが「＃青いマックの日ダンス」を披露。視聴者も一緒に楽しみながら参加できる企画を通じて、病気と向き合う子どもたちとその家族への応援の気持ちを届けるとともに、ハウスの活動を知ってもらい、支援の輪を広げていく。
※HANAのインタビュー全文は以下の通り。
＜HANAインタビュー全文＞
--HANAの皆さんはこれまでもそれぞれマクドナルドのCMに出演されてきましたが、今回初めて7人揃って「青いマックの日」の特別サポーターとなりました。特別サポーターに就任された感想を教えてください。
NAOKO：いちごの暴力というフレーズから始まって、CHIKA、MAHINA、色んなメンバーが順番にマクドナルドさんと一緒に、世の中をいっぱい盛り上げてきました。今回、皆で揃って青いマックの日に参加できることが、本当にありがたいなと思います。青いマックの日の取り組みや、温かい、優しい、そんな愛がみなさんに伝わったらいいなと心から思います。
--「青いマックの日」はチャリティイベントとして病気と向き合う子どもとそのご家族を応援しています。音楽などの活動を通してファンの皆さんにパワーを届けているHANAの皆さんですが、今回の企画を通してどんなパワーを届けたいですか？
MAHINA：決して1人じゃないよという気持ちを皆さんにお届けしたいです。治療を頑張っているお子さんにも、そばで支えているご家族の方々にも、こんなに応援している人がいるんだよということを皆さんにお伝えできたらとても嬉しいです。
--今年は「＃青いマックの日ダンス」という新しい取り組みもあります。「青いマックの日」オリジナルダンスを踊ってみていかがでしたか？
CHIKA：今回の振り付けはポップで覚えやすいので、たくさんの方に真似していただけたらなと思っています。年齢関係なくたくさんの方にこのダンスを楽しんでいただけたら嬉しいです。また、皆さんが踊ってくださる様子も、ぜひSNSなどでたくさんシェアしていただき、一緒に盛り上げていきたいなと思います。
--「青いマックの日」は、誰かを思いやる気持ちを行動につなげる活動です。HANAのメンバーの皆さんの中で最近思いやりを感じたエピソードはありますか？
JISOO：最近1人での仕事があり、すごく緊張していました。でも、それを見たメンバーの皆がエールのコメントを送ってくれたり、MAHINAはその日オフだったのに、わざわざ私の現場に来てくれて、すごく思いやりを感じ、感動しました。みんなありがとう。
--「青いマックの日」はチャリティイベントとして病気と向き合う子どもとそのご家族を応援しています。普段からこういったチャリティ活動に参加されていますか？
MOMOKA：学生時代からチャリティ活動や、ボランティア活動に参加していました。少しでも幸せになってほしい、気持ちが軽くなってほしい、自分の気持ちがみんなに届けばいいなと思い、募金活動や、学校で行っていたお洋服を届けるボランティアに参加してきました。1度、海外の現地での活動に参加したこともあります。今回HANAとしてボランティア活動に携われることを心から嬉しく思っていますし、青いマックの日を通して色んな人にこのような活動があることを知ってもらえたらと思います。
--青いマックの日は支援の輪を広げていく日でもありますが、HANAの皆さんが「この人に支えられているな」と感じる存在を教えてください。
YURI：HANAに関わってくださっているすべての方に支えられていると日々感じています。ライブを楽しんでくださっているファンの方たちを見ると、私たちも元気づけられます。
--最後に、病気と向き合う子どもやそのご家族、ハウスのスタッフやボランティアの皆さま、そしてお客様など、「青いマックの日」にかかわる皆さまへのエールやメッセージをお願いします。
KOHARU：今回実際にロナルド・マクドナルド・ハウスに伺い、本当におうちのようなぬくもりを感じました。このぬくもりの空間一つひとつが、小さな募金や、人の思いやり、ボランティアが募り募ってでき上がったものなんだな、すごくかけがえのない空間だなと感じました。多くの人に青いマックの日を知っていただいて、これからも私たちにできることがあれば、皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思うので、よろしくお願いいたします。