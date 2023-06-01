土屋太鳳＆佐久間大介がコンテンポラリーダンスで魅せる 『マッチング TRUE LOVE』LiSAの主題歌MUSiC CLiP公開
LiSAが歌う映画『マッチング TRUE LOVE』の主題歌「ソフィリア」のMUSiC CLiPが公開。土屋太鳳と佐久間大介が劇中の役で出演し、狂えるほどの愛と、その愛が反転した憎しみによって繋がれた“赤い絆”を軸に、決して切れることのないふたりの関係をコンテンポラリーダンスで表現した。
【動画】土屋太鳳＆佐久間大介が劇中の役で出演 LiSA「ソフィリア」MUSiC CLiP
監督・脚本を内田英治が手がけた映画『マッチング TRUE LOVE』は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』（2024）の続編。舞台をマッチングアプリから南の島でのマッチングツアーへと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
解禁されたMUSiC CLiPには、本作で主人公・唯島輪花を演じた土屋と、永山吐夢を演じた佐久間が、それぞれ劇中と同じ役で出演。狂えるほどの愛と、その愛が反転した憎しみによって繋がれた“赤い絆”を軸に、決して切れることのないふたりの関係をコンテンポラリーダンスで表現している。
輪花と吐夢の微細な表情の変化と、繊細かつ力強いダンス、そしてLiSAが魅せるパフォーマンスが、それぞれの魅力を引き立て合う映像に仕上がっている。 主題歌の「ソフィリア」はLiSAが本作のために書き下ろした楽曲で、ギリシャ語で「ソ」＝「あなた」と「フィリア」＝「愛」をかけ合わせた造語から名付けられた。
“真実の愛”をテーマに描かれる本作の世界観と深く響き合いながら、映画の登場人物である輪花の吐夢への想いを表現した楽曲で、二人の“真実の愛”に対するアンサーにもなっている。 さらに、映画本編の監督でもある内田英治監督が本MUSiC CLiPの監督も務めており、「土屋太鳳、佐久間大介の圧倒的な踊りを彩る、LiSAさんのパフォーマンス。MVという新世界の撮影に終始没頭してしまいました」とコメント。
LiSAからも、「内田英治監督が生み出した世界、土屋太鳳さんと佐久間大介さんの湧き上がるようなエモーショナルな表現によって、物語りの中でも言葉にされていない輪花と吐夢を感じ、涙が溢れました。本当に特別で素晴らしいMUSiC CLiPになりました。」とコメントが寄せられた。
※内田英治監督、LiSAのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■内田英治監督
狂えるほどの愛、そして反転した憎しみで繋がった赤い絆。それは決して切れることはない、、。映画のテーマでもある感情を、LiSAさんが見事に歌に込めて表現してくれました。そして、土屋太鳳、佐久間大介の圧倒的な踊りを彩る、LiSA さんのパフォーマンス。MVという新世界の撮影に終始没頭してしまいました。本当にありがとうと伝えたい。
■LiSA
内田英治監督の想い、物語、そして役者の皆さんのエネルギーからバトンを受け取るような気持ちで、「ソフィリア」を制作しました。輪花と吐夢の関係には、複雑に絡まり合うさまざまな運命があり、それが二人をより強く結びつけているようにも感じます。そして、その執着にも似た心は、私自身の中にも確かにある感情です。内田英治監督が生み出した世界、土屋太鳳さんと佐久間大介さんの湧き上がるようなエモーショナルな表現によって、物語りの中でも言葉にされていない輪花と吐夢を感じ、涙が溢れました。そっと救われたような気持ちになりました。美しい真実です。本当に特別で素晴らしいMUSiC CLiPになりました。ありがとうございます。
【動画】土屋太鳳＆佐久間大介が劇中の役で出演 LiSA「ソフィリア」MUSiC CLiP
監督・脚本を内田英治が手がけた映画『マッチング TRUE LOVE』は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』（2024）の続編。舞台をマッチングアプリから南の島でのマッチングツアーへと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
輪花と吐夢の微細な表情の変化と、繊細かつ力強いダンス、そしてLiSAが魅せるパフォーマンスが、それぞれの魅力を引き立て合う映像に仕上がっている。 主題歌の「ソフィリア」はLiSAが本作のために書き下ろした楽曲で、ギリシャ語で「ソ」＝「あなた」と「フィリア」＝「愛」をかけ合わせた造語から名付けられた。
“真実の愛”をテーマに描かれる本作の世界観と深く響き合いながら、映画の登場人物である輪花の吐夢への想いを表現した楽曲で、二人の“真実の愛”に対するアンサーにもなっている。 さらに、映画本編の監督でもある内田英治監督が本MUSiC CLiPの監督も務めており、「土屋太鳳、佐久間大介の圧倒的な踊りを彩る、LiSAさんのパフォーマンス。MVという新世界の撮影に終始没頭してしまいました」とコメント。
LiSAからも、「内田英治監督が生み出した世界、土屋太鳳さんと佐久間大介さんの湧き上がるようなエモーショナルな表現によって、物語りの中でも言葉にされていない輪花と吐夢を感じ、涙が溢れました。本当に特別で素晴らしいMUSiC CLiPになりました。」とコメントが寄せられた。
※内田英治監督、LiSAのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■内田英治監督
狂えるほどの愛、そして反転した憎しみで繋がった赤い絆。それは決して切れることはない、、。映画のテーマでもある感情を、LiSAさんが見事に歌に込めて表現してくれました。そして、土屋太鳳、佐久間大介の圧倒的な踊りを彩る、LiSA さんのパフォーマンス。MVという新世界の撮影に終始没頭してしまいました。本当にありがとうと伝えたい。
■LiSA
内田英治監督の想い、物語、そして役者の皆さんのエネルギーからバトンを受け取るような気持ちで、「ソフィリア」を制作しました。輪花と吐夢の関係には、複雑に絡まり合うさまざまな運命があり、それが二人をより強く結びつけているようにも感じます。そして、その執着にも似た心は、私自身の中にも確かにある感情です。内田英治監督が生み出した世界、土屋太鳳さんと佐久間大介さんの湧き上がるようなエモーショナルな表現によって、物語りの中でも言葉にされていない輪花と吐夢を感じ、涙が溢れました。そっと救われたような気持ちになりました。美しい真実です。本当に特別で素晴らしいMUSiC CLiPになりました。ありがとうございます。