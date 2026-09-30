「楽して稼いでいる」は大きな誤解？キャバ嬢が話題になる裏に潜む大衆の嫉妬と批判のメカニズム
ビジネス書ライターの戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【時代が変わった】昔は話題性がほとんどなかった夜のお仕事の方達が、何かと話題な理由を分析しました」を公開した。動画では、昨今メディアやSNSでキャバ嬢が頻繁に話題になる理由について、業界の現状や大衆の心理から鋭く分析している。
戸田氏はまず、キャバ嬢が各種メディアで話題になる一方で、キャバクラ業界自体は過去最高の倒産件数を記録するなど、必ずしも好調ではないという現状を指摘。「キャバ嬢は流行っているが、キャバクラという企業の調子は良くない」と述べ、このねじれ現象の背景にSNSの普及があると語った。昔は水商売の世界の人々が表に出ることは少なかったが、現在では自ら発信できるようになり、自分と違う世界を見たい大衆の興味を惹きつけているという。
さらに、SNSで人気を集めるトップ層のキャバ嬢について、ルックスだけでなく人を惹きつける力やトークスキルが優れていると説明。一方で、彼女たちが話題になりやすい理由として、大衆の心理的な要因も指摘した。「学歴や資格がなくても、楽して稼ぎたい」と願う人々が、楽して稼いでいるように見える彼女たちを羨み、何か失敗すると鬱憤を晴らすために激しく批判する構造があると分析している。
戸田氏は、自身もYouTubeで楽して稼いでいると言われることがあると明かしつつ、トップ層の人々は実際には見えないところで多大な努力をし、リスクを背負っていると強調。「楽して稼いでいるわけではない」と強い言葉で語った。最後には、どんな業界でも魅力のあるトップ層が自ら発信し、ビジネスを伸ばせる時代になったと締めくくっている。
戸田氏はまず、キャバ嬢が各種メディアで話題になる一方で、キャバクラ業界自体は過去最高の倒産件数を記録するなど、必ずしも好調ではないという現状を指摘。「キャバ嬢は流行っているが、キャバクラという企業の調子は良くない」と述べ、このねじれ現象の背景にSNSの普及があると語った。昔は水商売の世界の人々が表に出ることは少なかったが、現在では自ら発信できるようになり、自分と違う世界を見たい大衆の興味を惹きつけているという。
さらに、SNSで人気を集めるトップ層のキャバ嬢について、ルックスだけでなく人を惹きつける力やトークスキルが優れていると説明。一方で、彼女たちが話題になりやすい理由として、大衆の心理的な要因も指摘した。「学歴や資格がなくても、楽して稼ぎたい」と願う人々が、楽して稼いでいるように見える彼女たちを羨み、何か失敗すると鬱憤を晴らすために激しく批判する構造があると分析している。
戸田氏は、自身もYouTubeで楽して稼いでいると言われることがあると明かしつつ、トップ層の人々は実際には見えないところで多大な努力をし、リスクを背負っていると強調。「楽して稼いでいるわけではない」と強い言葉で語った。最後には、どんな業界でも魅力のあるトップ層が自ら発信し、ビジネスを伸ばせる時代になったと締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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