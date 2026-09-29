元和牛・水田が妻・山本萩子と離婚【コメント全文】
お笑いコンビ・和牛のメンバーだったお笑いタレントの水田信二が29日、自身のInstagramのストーリーズ、Xを更新し、妻でタレントの山本萩子と離婚したことを報告した。
【写真】かまいたち、和牛、アインシュタイン、天竺鼠、BKBら“同期旅”の様子
山本も自身のXで同じ書面を公開し、離婚を発表している。二人は2023年5月に結婚を発表していた。
【コメント全文】
関係者の皆様
並びにいつも応援してくださっている皆様へ
このたび私どもは離婚いたしましたことをご報告させていただきます。
時間をかけ丁寧に話し合いを重ね、前向きな決断として
別の道を選ぶことにいたしました。
私どもを支えてくださった周囲の皆様に心から感謝するとともに、
かけがえのない日々をともに歩んだ相手の、これからの幸せを互いに願っています。
皆様には結婚に際して多くの祝福のお言葉をいただき
このようなご報告となりますことを大変心苦しく思っておりますが、
どうかご理解いただけますと幸いです。
最後になりますが、皆様への感謝を忘れず、
それぞれの道でより一層精進してまいりますので、今後とも変わらぬ応援のほど
よろしくお願いいたします。
水田信二山本救子
引用：「水田信二」Instagram（＠mizuta.shinji）
【写真】かまいたち、和牛、アインシュタイン、天竺鼠、BKBら“同期旅”の様子
山本も自身のXで同じ書面を公開し、離婚を発表している。二人は2023年5月に結婚を発表していた。
【コメント全文】
関係者の皆様
並びにいつも応援してくださっている皆様へ
このたび私どもは離婚いたしましたことをご報告させていただきます。
時間をかけ丁寧に話し合いを重ね、前向きな決断として
別の道を選ぶことにいたしました。
かけがえのない日々をともに歩んだ相手の、これからの幸せを互いに願っています。
皆様には結婚に際して多くの祝福のお言葉をいただき
このようなご報告となりますことを大変心苦しく思っておりますが、
どうかご理解いただけますと幸いです。
最後になりますが、皆様への感謝を忘れず、
それぞれの道でより一層精進してまいりますので、今後とも変わらぬ応援のほど
よろしくお願いいたします。
水田信二山本救子
引用：「水田信二」Instagram（＠mizuta.shinji）