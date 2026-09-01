ロバート・パティンソン主演、A24製作の新作映画『PRIMETIME』の邦題が『プライムタイム』に決定し、2027年1月22日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開されることがわかった。あわせて、日本語字幕付きUS版本予告も公開された。

本作はもの。9月25日より全米公開され、オープニング3日間で約1,920万ドルを記録した。A24作品としては『バックルームズ』『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）に次ぐ歴代3位のオープニング成績となる大ヒットスタートを切っている。

本作の舞台は、テレビが全盛期だった2000年代初頭のアメリカ。パティンソンが演じるのは、米NBCのニュース番組「Dateline NBC」で知られる実在のジャーナリスト、クリス・ハンセンだ。

ハンセンが司会を務めた「To Catch a Predator」は、インターネット上で未成年者を狙う大人を“おとり”で誘い出し、隠しカメラで犯罪の瞬間を暴く企画。番組が社会現象となる一方、さらなる高視聴率と大スクープを追い求めるハンセンは、ターゲットへの追及を次第に過激化させていく。視聴者を熱狂させる反面、法とモラルの境界線を踏みにじるその手法は、やがてジャーナリズムとしての倫理を激しく問われることになる。

本作は、第83回ベネチア国際映画祭コンペティション部門でも上映。約8分間におよぶスタンディングオベーションを浴びたほか、パティンソンの演技をはじめ海外メディアから高い評価を集めた。

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公開された日本語字幕付きUS版本予告は、潜入取材の部屋へ足を踏み入れた男に、ハンセンが「Dateline NBCのクリス・ハンセンだ」と静かに告げる場面から始まる。

企画はたちまち人気を集め、一日のうちで最もテレビ視聴率が高くなる時間帯＝“プライムタイム”への昇格も決定。制作陣が「“LOST”よりデカくなる」と勢いづく一方、ハンセンはさらに大物のターゲットを求めて暴走していく。

大物を捕らえるため、おとり役の演者をマインドコントロールに近い形で追い込み、ついには警察まで巻き込んでいくハンセン。犯罪者を暴く“正義の報道”と、視聴率を稼ぐ“過激なエンターテインメント”の境界が崩れていく様子が、スリリングに映し出されている。

監督は、ドキュメンタリー映画『Some Kind of Heaven』（2020）などで知られるランス・オッペンハイム。本作が劇映画監督デビュー作となる。プロデューサーには『ヘレディタリー／継承』（2018）『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ねた。

共演は『マリッジ・ストーリー』（2019）のメリット・ウェヴァー、『スーパーマン』（2025）のスカイラー・ギソンド、グラミー賞歌手のフィービー・ブリジャーズら。

映画『プライムタイム』は2027年1月22日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。

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