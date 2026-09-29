AKB48卒業→グラビア転身で大活躍の美女、キュートなドレス姿からキワどいチューブトップまで
「週刊SPA!」（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.32』が、本日発売。このたび、誌面カットが解禁となった。
【写真】カバーガールを務めた美女はロリータファッションを披露
今回も6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載していく。シリーズ第32号の表紙を飾るのは、本年多くのカバーガールを務め“2026年の顔”とも呼べる一ノ瀬瑠菜が務めており、おとぎ話の世界へと誘ってくれる。
さらにIカップのゴージャスボディで話題沸騰中の山田あい、岸明日香、池本しおり、鈴木優香、里仲菜月といった人気者が勢ぞろい！ 旬撮シリーズを盛り立てる。
■一ノ瀬瑠菜：文句なしのビジュ推し
2007年埼玉県生まれ。「ミスマガジン2023」で読者特別賞に選ばれ、各誌の表紙を飾る。
カバーガールも担当したるたんが、赤ずきんを被りながらセクシーなポージングで魅了⁉ おとぎ話の世界を連想させる衣装を身に纏い、キュートな顔立ちを際立たせるカットが目白押し！
不思議な国に迷い込んだヒロインを彷彿とさせる、青いドレスがアクセントとなり可憐なイメージがぴったりに。さらにドレス下に着ていたチューブトップのビキニ姿に大変身を果たすと、観る者のワクワクさせる。ページをめくりたくなる“文句なしのビジュ推し”カットを、たくさん味わってほしい。
■鈴木優香：ビカクシダを取りに来た君
2000年8月15日、静岡県生まれ。2021年9月、AKB48を卒業後、グラビアアイドルとして活躍。2022年よりスタートした自身のYouTubeチャンネルが話題となり、チャンネル登録者数は現在約60万人
「自宅の植物をもらってほしい」と言われ、会うことになり…。気づくと植物に囲まれて、一輪だけ咲く彼女の肢体。すらりと美しく、僕は見惚れる。妄想が膨らむシチュエーショングラビアに挑戦した、鈴木優香の艶やかな瞬間を切り取った！
植物に囲まれた空間で笑顔を見せる美女を写し、“ビカクシダを取りに来た君”を見て目を奪われる…。森林香のヒーリング効果が溢れる中でシャワー浴びながら、マイナスイオンを体感しあう。優しい表情と季節の移ろいにも注目だ。
■里仲菜月：グラビア界のミューズ
2003年茨城県生まれ。アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして2016年にデビュー。現在結成10周年を記念したライブツアー「Task have Fun 10th Anniversary Tour きみがいたから」を開催。
半袖ショートパンツ姿で森林浴を楽しみながら、インスピレーションを感じているカットを筆頭に、アトリエで絵画を描くミューズを投影していく。絵具の汚れを防ぐためにワンピーススイム姿で、一心不乱に描き起こす創作風景を撮影しており、身体に付いてしまった色とりどりの絵具が、彼女の圧倒的な熱意を感じ取れる。
一転して休憩時間になると、椅子にちょこんと座り、Tシャツの裾を膝から脛にかけて伸ばして微笑みを浮かべる。創作時とは違った一面を見せており、心の鼓動が忙しくなってしまう。“グラビア界のミューズ”を、ぜひその目で確認せよ！
【写真】カバーガールを務めた美女はロリータファッションを披露
今回も6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載していく。シリーズ第32号の表紙を飾るのは、本年多くのカバーガールを務め“2026年の顔”とも呼べる一ノ瀬瑠菜が務めており、おとぎ話の世界へと誘ってくれる。
■一ノ瀬瑠菜：文句なしのビジュ推し
2007年埼玉県生まれ。「ミスマガジン2023」で読者特別賞に選ばれ、各誌の表紙を飾る。
カバーガールも担当したるたんが、赤ずきんを被りながらセクシーなポージングで魅了⁉ おとぎ話の世界を連想させる衣装を身に纏い、キュートな顔立ちを際立たせるカットが目白押し！
不思議な国に迷い込んだヒロインを彷彿とさせる、青いドレスがアクセントとなり可憐なイメージがぴったりに。さらにドレス下に着ていたチューブトップのビキニ姿に大変身を果たすと、観る者のワクワクさせる。ページをめくりたくなる“文句なしのビジュ推し”カットを、たくさん味わってほしい。
■鈴木優香：ビカクシダを取りに来た君
2000年8月15日、静岡県生まれ。2021年9月、AKB48を卒業後、グラビアアイドルとして活躍。2022年よりスタートした自身のYouTubeチャンネルが話題となり、チャンネル登録者数は現在約60万人
「自宅の植物をもらってほしい」と言われ、会うことになり…。気づくと植物に囲まれて、一輪だけ咲く彼女の肢体。すらりと美しく、僕は見惚れる。妄想が膨らむシチュエーショングラビアに挑戦した、鈴木優香の艶やかな瞬間を切り取った！
植物に囲まれた空間で笑顔を見せる美女を写し、“ビカクシダを取りに来た君”を見て目を奪われる…。森林香のヒーリング効果が溢れる中でシャワー浴びながら、マイナスイオンを体感しあう。優しい表情と季節の移ろいにも注目だ。
■里仲菜月：グラビア界のミューズ
2003年茨城県生まれ。アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして2016年にデビュー。現在結成10周年を記念したライブツアー「Task have Fun 10th Anniversary Tour きみがいたから」を開催。
半袖ショートパンツ姿で森林浴を楽しみながら、インスピレーションを感じているカットを筆頭に、アトリエで絵画を描くミューズを投影していく。絵具の汚れを防ぐためにワンピーススイム姿で、一心不乱に描き起こす創作風景を撮影しており、身体に付いてしまった色とりどりの絵具が、彼女の圧倒的な熱意を感じ取れる。
一転して休憩時間になると、椅子にちょこんと座り、Tシャツの裾を膝から脛にかけて伸ばして微笑みを浮かべる。創作時とは違った一面を見せており、心の鼓動が忙しくなってしまう。“グラビア界のミューズ”を、ぜひその目で確認せよ！