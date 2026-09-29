朝日奈央×新川優愛『妻を引退します』OPにhiro、 EDにyukaDD プロローグ放送決定！
朝日奈央と新川優愛がダブル主演を務める10月5日スタートのドラマ『妻を引退します』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）のオープニングテーマがhiroの“「大丈夫--。」”、EDテーマがyukaDDの「いま光った」に決定。本編をより楽しむためのプロローグ「この幸せ、ずっと続くと思っていた」の放送が決定したほか、第1話の場面写真も公開された。
【写真】EDテーマ担当のyukaDDが第1話にカメオ出演！ 朝日奈央、新川優愛とのオフショット
原作は、LINEマンガにて総合ランキング1位を獲得した赤石真菜原作の同名のWebtoonフルカラー電子漫画。2024年7月に同枠にて放送され好評を博した『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレ東が再びタッグを組み、実写ドラマ化する。
かつて天才子役として一世を風靡した主人公が夫の不倫相手から自分の幸せを守るため“完璧な妻”の仮面を脱ぎ捨て修羅の女となり芸能界へ再び戻る…。幸せとは、大切なものとは何なのか-痛快復讐エンタメ劇が繰り広げられる。
朝日が演じるのは元天才子役の鮎川穂奈未。新川は、イズマイの愛称で老若男女から愛されている人気俳優・泉舞花を演じる。
オープニングテーマは、hiroの新曲“「大丈夫--。」”に決定。SPEEDのメンバーとしてメジャーデビューし、今年でデビュー30周年を迎えたhiroの高音域まで美しく伸びる、パワフルな歌声は圧巻の一言。30周年記念ライブ「HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-」では変わらぬ透明感と自然体の美しさで多くのファンを魅了しています。なお、同曲は 9月30日0時に配信リリースされる。
hiroは「ドラマプレミア23『妻を引退します』オープニングテーマを歌わせていただくことになり、とても嬉しく思っています。『「大丈夫--。」』この楽曲には、傷ついたり、迷ったりすることがあっても、“あなたはひとりじゃないよ”“あなたらしく生きていればいい”と、そっと背中を押してくれるようなメッセージが込められています。ドラマの主人公が、自分自身の幸せと向き合い、新たな一歩を踏み出していくストーリーに、この曲が優しく寄り添ってくれるといいな、と思っております」とコメントしている。
そして、エンディングテーマは、yukaDDの新曲「いま光った」に決定。配信シングル「breath」がドラマ『五十嵐夫妻は偽装他人』(2025年／テレ東)の主題歌として高い人気を集めたyukaDDが、本作のために書き下ろされた新曲だ。力強さと迫力を兼ね備えた抜群の歌唱センスが魅力のyukaDDが、本作を勢いづける。
yukaDDは「このたび、EDテーマを担当することになりましたyukaDDです。EDテーマ曲『いま光った』は、自分を否定してきた過去から解放され、過去の傷や痛みさえも力に変えて、自分自身の光を見つけていくという楽曲です。芸能界という華やかな舞台の裏側で繰り広げられる復讐劇。一視聴者として、どのような展開が待っているのか、とてもワクワクしています。ドラマのエンディングを彩る楽曲になっていますので、ぜひドラマとともに『いま光った』も楽しんでいただけたら嬉しいです！」としている。
さらに、yukaDDが第1話にカメオ出演することが決定。朝日奈央、新川優愛と撮影したオフショットも公開された。yukaDDはどんな役柄で出演するのか？
また、10月5日の初回放送に先駆けて、10月1日24時から特別番組の放送が決定。トップ俳優のイズマイ（泉舞花）に憧れ、いつか共演することを望む穂奈未と蓮也の愛娘で子役の美由。イズマイの指名によりCMでの共演が決まった美由は歓喜するが、悲しい運命が待ち受ける-プロローグ「この幸せ、ずっと続くと思っていた」を届ける。穂奈未と舞花の因縁を描く本作。朝日奈央×新川優愛のスペシャルインタビューと共に楽しみたい。
ドラマ『妻を引退します』は、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分放送。
【写真】EDテーマ担当のyukaDDが第1話にカメオ出演！ 朝日奈央、新川優愛とのオフショット
原作は、LINEマンガにて総合ランキング1位を獲得した赤石真菜原作の同名のWebtoonフルカラー電子漫画。2024年7月に同枠にて放送され好評を博した『夫の家庭を壊すまで』の原作陣とテレ東が再びタッグを組み、実写ドラマ化する。
朝日が演じるのは元天才子役の鮎川穂奈未。新川は、イズマイの愛称で老若男女から愛されている人気俳優・泉舞花を演じる。
オープニングテーマは、hiroの新曲“「大丈夫--。」”に決定。SPEEDのメンバーとしてメジャーデビューし、今年でデビュー30周年を迎えたhiroの高音域まで美しく伸びる、パワフルな歌声は圧巻の一言。30周年記念ライブ「HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-」では変わらぬ透明感と自然体の美しさで多くのファンを魅了しています。なお、同曲は 9月30日0時に配信リリースされる。
hiroは「ドラマプレミア23『妻を引退します』オープニングテーマを歌わせていただくことになり、とても嬉しく思っています。『「大丈夫--。」』この楽曲には、傷ついたり、迷ったりすることがあっても、“あなたはひとりじゃないよ”“あなたらしく生きていればいい”と、そっと背中を押してくれるようなメッセージが込められています。ドラマの主人公が、自分自身の幸せと向き合い、新たな一歩を踏み出していくストーリーに、この曲が優しく寄り添ってくれるといいな、と思っております」とコメントしている。
そして、エンディングテーマは、yukaDDの新曲「いま光った」に決定。配信シングル「breath」がドラマ『五十嵐夫妻は偽装他人』(2025年／テレ東)の主題歌として高い人気を集めたyukaDDが、本作のために書き下ろされた新曲だ。力強さと迫力を兼ね備えた抜群の歌唱センスが魅力のyukaDDが、本作を勢いづける。
yukaDDは「このたび、EDテーマを担当することになりましたyukaDDです。EDテーマ曲『いま光った』は、自分を否定してきた過去から解放され、過去の傷や痛みさえも力に変えて、自分自身の光を見つけていくという楽曲です。芸能界という華やかな舞台の裏側で繰り広げられる復讐劇。一視聴者として、どのような展開が待っているのか、とてもワクワクしています。ドラマのエンディングを彩る楽曲になっていますので、ぜひドラマとともに『いま光った』も楽しんでいただけたら嬉しいです！」としている。
さらに、yukaDDが第1話にカメオ出演することが決定。朝日奈央、新川優愛と撮影したオフショットも公開された。yukaDDはどんな役柄で出演するのか？
また、10月5日の初回放送に先駆けて、10月1日24時から特別番組の放送が決定。トップ俳優のイズマイ（泉舞花）に憧れ、いつか共演することを望む穂奈未と蓮也の愛娘で子役の美由。イズマイの指名によりCMでの共演が決まった美由は歓喜するが、悲しい運命が待ち受ける-プロローグ「この幸せ、ずっと続くと思っていた」を届ける。穂奈未と舞花の因縁を描く本作。朝日奈央×新川優愛のスペシャルインタビューと共に楽しみたい。
ドラマ『妻を引退します』は、テレビ東京系にて10月5日より毎週月曜23時6分放送。