映画『超かぐや姫！』入場者特典第3弾「ツクヨミ」オープン記念写真風カード配布決定！
アニメ映画『超かぐや姫！』の入場者特典第3弾として、10月2日より「ツクヨミ」オープン記念写真風カードが配布されることが決まった。また、映画館限定の副音声アプリ「HELLO！ MOVIE」対応も決定。夏吉ゆうこ、永瀬アンナ＆制作スタッフ陣が、ここでしか聞けない裏話を届ける。
【写真】「ツクヨミ」オープン記念写真風カードの情報はこちら
本作は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション。Netflix映画として世界独占配信中で、劇場にて9月18日より特別フォーマット＆通常版の復活上映も行われている。
入場者特典第3弾として10月2日より配布されるのは、「ツクヨミ」オープン記念写真風カード。写真の質感を再現したカードにはオンラインイベント「ツクヨミ感謝祭」の一環としてVR空間に制作中のVRツクヨミワールドから先行公開されたチュートリアルエリアのオープンを記念して発表された新規ビジュアルを使用。本ビジュアルは実際のVR空間でかぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3名を撮影したもので、記念写真という表現がぴったりな仕上がりとなっている。
また、「ツクヨミ感謝祭」のメインイベントである無料オンラインライブ「ツクヨミ感謝祭～めちゃうまパンケーキパーティー～」が、12月26日21時よりYouTube＆VRChatにて同時開催される。
さらに、本作の新たな試みとして、「HELLO! MOVIE」を採用した副音声上映が決定。「HELLO！ MOVIE」は、スマートフォンで映画の字幕や音声ガイド、副音声を映画館で楽しむことができる無料アプリ。本作ではコメンタリーを新規収録し、映画館限定で聞くことができる副音声を用意。夏吉ゆうこ（かぐや役）、永瀬アンナ（酒寄彩葉役）、アニメーションプロデューサーの桃原一真の3名に加え、パートごとのゲスト出演者として監督の山下清悟、ツクヨミキャラクターデザインのへちま、現実キャラクターデザインの永江彰浩ら制作スタッフ陣を迎えながら全編を通して裏話や制作秘話を届ける。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中。特別フォーマット＆通常版が復活上映中。
【写真】「ツクヨミ」オープン記念写真風カードの情報はこちら
本作は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション。Netflix映画として世界独占配信中で、劇場にて9月18日より特別フォーマット＆通常版の復活上映も行われている。
また、「ツクヨミ感謝祭」のメインイベントである無料オンラインライブ「ツクヨミ感謝祭～めちゃうまパンケーキパーティー～」が、12月26日21時よりYouTube＆VRChatにて同時開催される。
さらに、本作の新たな試みとして、「HELLO! MOVIE」を採用した副音声上映が決定。「HELLO！ MOVIE」は、スマートフォンで映画の字幕や音声ガイド、副音声を映画館で楽しむことができる無料アプリ。本作ではコメンタリーを新規収録し、映画館限定で聞くことができる副音声を用意。夏吉ゆうこ（かぐや役）、永瀬アンナ（酒寄彩葉役）、アニメーションプロデューサーの桃原一真の3名に加え、パートごとのゲスト出演者として監督の山下清悟、ツクヨミキャラクターデザインのへちま、現実キャラクターデザインの永江彰浩ら制作スタッフ陣を迎えながら全編を通して裏話や制作秘話を届ける。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中。特別フォーマット＆通常版が復活上映中。