中山秀征

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　タレントの中山秀征が28日にInstagramを更新。妻・白城あやかの誕生日を祝福したことを写真で報告した。

【写真】中山秀征、誕生日の美人妻との2ショット

　中山が「妻、光希の誕生日会!!」と投稿したのは元宝塚歌劇団星組トップ娘役だった妻・白城との2ショット。写真には、笑顔の白城に明るい表情で寄り添う中山の姿が収められている。

　投稿の中で中山は「家族みんなでお祝いできました!!」と報告しつつ「お互いに50代最後の一年笑　来年は還暦ですね!!笑　体に気をつけて頑張りましょう笑」と妻にメッセージを送っている。

　中山は1986年6月に白城と結婚。長男の中山翔貴、次男の中山脩悟は俳優として活動している。

引用：「中山秀征」Instagram（@hidechan0731）