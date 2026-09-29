中山秀征、元タカラジェンヌ妻の誕生日お祝い「来年は還暦ですね!!笑」
タレントの中山秀征が28日にInstagramを更新。妻・白城あやかの誕生日を祝福したことを写真で報告した。
【写真】中山秀征、誕生日の美人妻との2ショット
中山が「妻、光希の誕生日会!!」と投稿したのは元宝塚歌劇団星組トップ娘役だった妻・白城との2ショット。写真には、笑顔の白城に明るい表情で寄り添う中山の姿が収められている。
投稿の中で中山は「家族みんなでお祝いできました!!」と報告しつつ「お互いに50代最後の一年笑 来年は還暦ですね!!笑 体に気をつけて頑張りましょう笑」と妻にメッセージを送っている。
中山は1986年6月に白城と結婚。長男の中山翔貴、次男の中山脩悟は俳優として活動している。
引用：「中山秀征」Instagram（@hidechan0731）
【写真】中山秀征、誕生日の美人妻との2ショット
中山が「妻、光希の誕生日会!!」と投稿したのは元宝塚歌劇団星組トップ娘役だった妻・白城との2ショット。写真には、笑顔の白城に明るい表情で寄り添う中山の姿が収められている。
投稿の中で中山は「家族みんなでお祝いできました!!」と報告しつつ「お互いに50代最後の一年笑 来年は還暦ですね!!笑 体に気をつけて頑張りましょう笑」と妻にメッセージを送っている。
中山は1986年6月に白城と結婚。長男の中山翔貴、次男の中山脩悟は俳優として活動している。
引用：「中山秀征」Instagram（@hidechan0731）