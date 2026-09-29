なにわ男子・道枝駿佑＆安斉星来“W王子”、「うるわしい」の意味に悩みまくる 撮影秘話たっぷりの動画公開
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める、映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）のスペシャル動画が東宝公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】撮影秘話もたっぷり…『うるわしの宵の月』3択問題に挑む道枝駿佑＆安斉星来
原作は、やまもり三香氏の同名漫画。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉星来）の“W王子”が織りなす等身大ファーストラブストーリーを展開する。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描く。
公式Xでは、“#はじめまして映画うるわしキャンペーン”として、道枝と安斉が全10問の「うるわしの宵の月」早わかりクイズに何問正解できるのかを予想する企画を実施。今回、その答え合わせとなるスペシャル動画「映画公開記念！これを見れば映画がより楽しめる！『うるわしの宵の月』早わかりクイズ」が公開された。
動画を撮影した当日は、久しぶりの再会となった道枝と安斉。「お久しぶりです～」と笑顔であいさつを交わし、再会を喜ぶ。すると、本作の撮影中に使い捨てフィルムカメラ「写ルンです」で撮影したオフショットや、“月の欠片”をモチーフにした小さなオブジェを見つけ、「懐かしい～」「かわいい～」と盛り上がり。和やかな雰囲気でクイズ企画がスタートした。
2人が挑戦するクイズは、作品にまつわる3択問題。正解すると“月の欠片”を1つ獲得でき、獲得数（クイズの正解数）に応じて、視聴者へのプレゼントの数が決まる。
第1問は、本作のタイトルにちなみ「うるわしい」の意味を問う問題。「A.人間離れした神がかったビジュアル」「B.外見的な美しさだけではなく、精神的に豊かで気高い様」「C.ハッとするかわいさ」の3択を前に、2人は「せーの！」で、まずはそれぞれの答えを発表。すると、道枝はA、安斉はBと回答が分かれる結果に。「Aはビジュアルだけ。Bはビジュアル込みの精神的に豊かで気高い様だから、Bのほうが近いのかな…」（道枝）、「でも、ビジュアルだけにも思えません…？」（安斉）と、制限時間ギリギリまで悩み始める。互いの答えを確認しながら考えを巡らせ、最終的に2人が掲げたフリップはまさかのA。しかし、正解はB。“精神的に豊かで気高く、人に感銘を与えるさま。”という答えを知ると、「私、実は映画の撮影に入る前に調べました…すみません！」と安斉が告白。すると、「調べたんかい！」と道枝からすかさずツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
その後も、琥珀と宵の初めての出会いとなった体育館裏での印象的なシーンのセリフや、実家がカレー屋である宵に琥珀がつけたあだ名について、夏祭りで宵が着てきた浴衣の柄など、作品にまつわるさまざまなクイズに回答。クイズをきっかけに、2人が選ぶお気に入りのセリフや他キャストとの共演秘話など、撮影当時の思い出もたっぷり披露する。
机の上に並べられた「写ルンです」の写真や劇中の小道具を目にすると、「懐かしい～」と撮影当時を振り返りながら、ここでしか聞けないエピソードも飛び出す。
【動画】撮影秘話もたっぷり…『うるわしの宵の月』3択問題に挑む道枝駿佑＆安斉星来
原作は、やまもり三香氏の同名漫画。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉星来）の“W王子”が織りなす等身大ファーストラブストーリーを展開する。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描く。
動画を撮影した当日は、久しぶりの再会となった道枝と安斉。「お久しぶりです～」と笑顔であいさつを交わし、再会を喜ぶ。すると、本作の撮影中に使い捨てフィルムカメラ「写ルンです」で撮影したオフショットや、“月の欠片”をモチーフにした小さなオブジェを見つけ、「懐かしい～」「かわいい～」と盛り上がり。和やかな雰囲気でクイズ企画がスタートした。
2人が挑戦するクイズは、作品にまつわる3択問題。正解すると“月の欠片”を1つ獲得でき、獲得数（クイズの正解数）に応じて、視聴者へのプレゼントの数が決まる。
第1問は、本作のタイトルにちなみ「うるわしい」の意味を問う問題。「A.人間離れした神がかったビジュアル」「B.外見的な美しさだけではなく、精神的に豊かで気高い様」「C.ハッとするかわいさ」の3択を前に、2人は「せーの！」で、まずはそれぞれの答えを発表。すると、道枝はA、安斉はBと回答が分かれる結果に。「Aはビジュアルだけ。Bはビジュアル込みの精神的に豊かで気高い様だから、Bのほうが近いのかな…」（道枝）、「でも、ビジュアルだけにも思えません…？」（安斉）と、制限時間ギリギリまで悩み始める。互いの答えを確認しながら考えを巡らせ、最終的に2人が掲げたフリップはまさかのA。しかし、正解はB。“精神的に豊かで気高く、人に感銘を与えるさま。”という答えを知ると、「私、実は映画の撮影に入る前に調べました…すみません！」と安斉が告白。すると、「調べたんかい！」と道枝からすかさずツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
その後も、琥珀と宵の初めての出会いとなった体育館裏での印象的なシーンのセリフや、実家がカレー屋である宵に琥珀がつけたあだ名について、夏祭りで宵が着てきた浴衣の柄など、作品にまつわるさまざまなクイズに回答。クイズをきっかけに、2人が選ぶお気に入りのセリフや他キャストとの共演秘話など、撮影当時の思い出もたっぷり披露する。
机の上に並べられた「写ルンです」の写真や劇中の小道具を目にすると、「懐かしい～」と撮影当時を振り返りながら、ここでしか聞けないエピソードも飛び出す。