Snow Man佐久間大介主演『スペシャルズ』Blu-ray＆DVDが11・25発売 260分超の特典映像を収録
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が映画初単独主演を果たした映画『スペシャルズ』のBlu-rayとDVDが、11月25日に発売される。260分を超える特典映像コンテンツが収録される。
【画像】特典も豪華！スペシャルズ Blu-ray＆DVD豪華版
劇場公開時、チケット争奪戦によりアクセス集中でサーバーがダウンするほど大きな話題となった伝説のイベント「アニキと観ようゼ！生コメンタリー付き応援上映」（登壇：青柳翔、小沢仁志、パークマンサー）。現在公式YouTubeでも公開されている映像に、未公開シーンを加えたロングバージョン（約25分）として本商品の特典ディスクに初収録される。
劇中で絶大な人気を誇る“スペシャルズ”5人の胸熱なチーム感はもちろん、ファンの間で「姫ポジ（ヒロイン的立ち位置）」と大反響を呼んだ小沢の意外なギャップや魅力など、作品愛・キャラ愛に溢れたプラチナイベントをご自宅でじっくりと楽しめる。
主演の佐久間、共演の中本悠太、そして内田英治監督の3人が再集結し、映画本編を観ながら撮影時の裏話やこだわりの演出、今だから明かせる秘話を語り尽くす約110分のビジュアルコメンタリーも収録。キャスト・監督ならではの熱い想いや和気あいあいとしたリアルな反応を、作品と一緒にじっくり堪能できるファン必聴のコンテンツだ。
また、メイキング＆イベント映像は計130分にわたりたっぷり収録。本格的なパフォーマンスの裏側に迫る「ダンスドキュメンタリー映像」（約35分）と、作品の制作舞台裏を追った「メイキング映像」（約30分）により、キャスト陣の情熱と軌跡を多角的に紐解く。
さらに、佐久間をはじめ、椎名桔平、中本、青柳翔、小沢仁志、内田監督ら豪華陣営が勢揃いした「初日舞台挨拶」（約35分）に加え、「公開御礼舞台挨拶」（約30分）の模様も完全網羅。作品への想いや撮影秘話がたっぷり語られた貴重なイベント映像集となっている。
本作は、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃い踏み。『ミッドナイトスワン』の内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品として「殺し屋がダンス!?」というダンスアクション・エンターテイメント。主題歌はSnow Manの「オドロウゼ！」。
年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを展開する。
劇中では、「センチメンタル・ジャーニー」（松本伊代）、「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）や、「EZ DO DANCE」（TRF）をはじめとした、昭和・平成を彩る往年の名曲から本作のために書き下ろされた新曲などが登場。映画公式TikTokのダンス動画の総再生数が8000万回を超えるなど大きな話題を呼んだ。
並み居る大作映画を押しのけて、公開初週“邦画実写興行収入No.1スタート”の勢いそのままにロングランヒット。韓国、台湾でも劇場公開され、フィンランド・「ヘルシンキ・シネアジア映画祭」やクロージング作品として招待されたアメリカ・シカゴの「アジアン・ポップアップ・シネマ」映画祭そして、ポルトガル・ポルト国際映画祭「ファンタスポルト2026」では観客賞を受賞した。
■映画『スペシャルズ』Blu-ray＆DVD
【発売日】2026年11月25日（水）
【収録内容】
＜Disc1：本編 ※共通＞
＜Disc2:特典映像＞
・ビジュアルコメンタリー（出演：佐久間大介（Snow Man）、中本悠太（NCT)、内田英治監督）
・アニキと観ようゼ！生コメンタリー付き応援上映【未公開映像追加！完全版】 出演：小沢仁志、青柳翔、パークマンサー
＜DISC3:特典映像＞
・ダンスドキュメンタリー ～あの夏、踊れるまでの軌跡～【未公開映像追加！完全版】
・メイキング映像
・初日舞台挨拶（出演：佐久間大介（Snow Man)、椎名桔平、中本悠太（NCT)、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督）
・公開御礼舞台挨拶（出演：佐久間大介（Snow Man)、中本悠太（NCT)）
※豪華版のみ（EYXF-15127～9、EYBF-15130～2）
【初回仕様・特典】
スペシャル三方背BOX ※豪華版のみ
32Pスペシャルブックレット ※豪華版のみ
▼スペシャルズ Blu-ray豪華版
価格：9790円（税込）
商品形態：Blu-ray Disc3枚組
■スペシャルズ DVD豪華版
価格：7920円（税込）
商品形態：DVD3枚組
■スペシャルズ DVD通常版
価格：4400円（税込）
商品形態：DVD
【画像】特典も豪華！スペシャルズ Blu-ray＆DVD豪華版
劇場公開時、チケット争奪戦によりアクセス集中でサーバーがダウンするほど大きな話題となった伝説のイベント「アニキと観ようゼ！生コメンタリー付き応援上映」（登壇：青柳翔、小沢仁志、パークマンサー）。現在公式YouTubeでも公開されている映像に、未公開シーンを加えたロングバージョン（約25分）として本商品の特典ディスクに初収録される。
主演の佐久間、共演の中本悠太、そして内田英治監督の3人が再集結し、映画本編を観ながら撮影時の裏話やこだわりの演出、今だから明かせる秘話を語り尽くす約110分のビジュアルコメンタリーも収録。キャスト・監督ならではの熱い想いや和気あいあいとしたリアルな反応を、作品と一緒にじっくり堪能できるファン必聴のコンテンツだ。
また、メイキング＆イベント映像は計130分にわたりたっぷり収録。本格的なパフォーマンスの裏側に迫る「ダンスドキュメンタリー映像」（約35分）と、作品の制作舞台裏を追った「メイキング映像」（約30分）により、キャスト陣の情熱と軌跡を多角的に紐解く。
さらに、佐久間をはじめ、椎名桔平、中本、青柳翔、小沢仁志、内田監督ら豪華陣営が勢揃いした「初日舞台挨拶」（約35分）に加え、「公開御礼舞台挨拶」（約30分）の模様も完全網羅。作品への想いや撮影秘話がたっぷり語られた貴重なイベント映像集となっている。
本作は、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃い踏み。『ミッドナイトスワン』の内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品として「殺し屋がダンス!?」というダンスアクション・エンターテイメント。主題歌はSnow Manの「オドロウゼ！」。
年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを展開する。
劇中では、「センチメンタル・ジャーニー」（松本伊代）、「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）や、「EZ DO DANCE」（TRF）をはじめとした、昭和・平成を彩る往年の名曲から本作のために書き下ろされた新曲などが登場。映画公式TikTokのダンス動画の総再生数が8000万回を超えるなど大きな話題を呼んだ。
並み居る大作映画を押しのけて、公開初週“邦画実写興行収入No.1スタート”の勢いそのままにロングランヒット。韓国、台湾でも劇場公開され、フィンランド・「ヘルシンキ・シネアジア映画祭」やクロージング作品として招待されたアメリカ・シカゴの「アジアン・ポップアップ・シネマ」映画祭そして、ポルトガル・ポルト国際映画祭「ファンタスポルト2026」では観客賞を受賞した。
■映画『スペシャルズ』Blu-ray＆DVD
【発売日】2026年11月25日（水）
【収録内容】
＜Disc1：本編 ※共通＞
＜Disc2:特典映像＞
・ビジュアルコメンタリー（出演：佐久間大介（Snow Man）、中本悠太（NCT)、内田英治監督）
・アニキと観ようゼ！生コメンタリー付き応援上映【未公開映像追加！完全版】 出演：小沢仁志、青柳翔、パークマンサー
＜DISC3:特典映像＞
・ダンスドキュメンタリー ～あの夏、踊れるまでの軌跡～【未公開映像追加！完全版】
・メイキング映像
・初日舞台挨拶（出演：佐久間大介（Snow Man)、椎名桔平、中本悠太（NCT)、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督）
・公開御礼舞台挨拶（出演：佐久間大介（Snow Man)、中本悠太（NCT)）
※豪華版のみ（EYXF-15127～9、EYBF-15130～2）
【初回仕様・特典】
スペシャル三方背BOX ※豪華版のみ
32Pスペシャルブックレット ※豪華版のみ
▼スペシャルズ Blu-ray豪華版
価格：9790円（税込）
商品形態：Blu-ray Disc3枚組
■スペシャルズ DVD豪華版
価格：7920円（税込）
商品形態：DVD3枚組
■スペシャルズ DVD通常版
価格：4400円（税込）
商品形態：DVD