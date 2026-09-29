超特急、2023年アリーナツアー「Countdown」使用のSCREENX予告解禁 左右にも映像広がる臨場感【東京ドーム公演記念 乗車準備会 僕たちは、超特急です!!!!!!!!!】
【モデルプレス＝2026/09/29】超特急の4回限りの特別な全国映画館での上映イベント「東京ドーム公演記念 乗車準備会 僕たちは、超特急です!!!!!!!!!」。このたび、従来の正面スクリーンに加え、左右の壁面に配置されたスクリーンにより視界いっぱいに映像が広がる迫力たっぷりの「SCREENX」の予告編が完成した。
【写真】超特急メンバーの可愛すぎる幼少期
本作は、通常の「2D上映」のほかに、「SCREENX」「4DX」「ULTRA 4DX」といった多彩な形態で上映を楽しめる。今回解禁された【SCREENX予告編】では、本編に収録される「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era-」より、「Countdown」のライブ映像を使用。正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像が広がるSCREENXならではの臨場感をイメージできる、特別な映像に仕上がっている。
SCREENXは、正面スクリーンと左右の壁面スクリーン、計3面のスクリーンで構成され、視界いっぱいに映像が広がる上映システム。目の前だけではなく、左右にも広がる迫力の映像によって、まるで超特急のライブ空間の中に入り込んだかのような、深い没入感を味わうことができる。ステージ上を縦横無尽に駆け抜ける超特急のパフォーマンスを視界いっぱいに広がるスクリーンで体感。映画館という空間だからこそ味わえる、ライブとはまた違った迫力と臨場感で、超特急の音楽とパフォーマンスを楽しめる。
本作でも最新の上映技術を駆使し、超特急のライブパフォーマンスを、さまざまな形で楽しめる。超特急のライブに行った方はもちろん、行けなかった方、そしてこれまで超特急のライブを観たことがない方にも。迫力の映像と音響に包まれながら、映画館だからこそ味わえる“新たな超特急体験”となる。
本作は、15周年を迎える超特急の歴代ライブと新撮ドキュメントを交えた完全新作フィルム。彼らのひとつの目標であった“東京ドーム公演“を前に全国の映画館で開催される4回限りのこの特別な上映イベントは、その新撮フィルムの上映に加え、各回異なる「豪華入場者特典セット＆ボーナス映像」でファン（8号車）垂涎の内容となっている。（modelpress編集部）
10月14日19時30分上映回 乗車キット～出～：ボーナス映像A（仮）
10月24日14時上映回 乗車キット～発～：ボーナス映像B（仮）
11月1日14時上映回 乗車キット～進～：ボーナス映像C（仮）
11月12日19時30分上映回 乗車キット～行～：ボーナス映像D（仮）
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◆超特急上映イベント、SCREENX予告編解禁
本作は、通常の「2D上映」のほかに、「SCREENX」「4DX」「ULTRA 4DX」といった多彩な形態で上映を楽しめる。今回解禁された【SCREENX予告編】では、本編に収録される「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2023 T.I.M.E -Truth Identity Making Era-」より、「Countdown」のライブ映像を使用。正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像が広がるSCREENXならではの臨場感をイメージできる、特別な映像に仕上がっている。
本作でも最新の上映技術を駆使し、超特急のライブパフォーマンスを、さまざまな形で楽しめる。超特急のライブに行った方はもちろん、行けなかった方、そしてこれまで超特急のライブを観たことがない方にも。迫力の映像と音響に包まれながら、映画館だからこそ味わえる“新たな超特急体験”となる。
◆「東京ドーム公演記念 乗車準備会 僕たちは、超特急です!!!!!!!!!」
本作は、15周年を迎える超特急の歴代ライブと新撮ドキュメントを交えた完全新作フィルム。彼らのひとつの目標であった“東京ドーム公演“を前に全国の映画館で開催される4回限りのこの特別な上映イベントは、その新撮フィルムの上映に加え、各回異なる「豪華入場者特典セット＆ボーナス映像」でファン（8号車）垂涎の内容となっている。（modelpress編集部）
◆「東京ドーム公演記念 乗車準備会 僕たちは、超特急です!!!!!!!!!」開催概要
10月14日19時30分上映回 乗車キット～出～：ボーナス映像A（仮）
10月24日14時上映回 乗車キット～発～：ボーナス映像B（仮）
11月1日14時上映回 乗車キット～進～：ボーナス映像C（仮）
11月12日19時30分上映回 乗車キット～行～：ボーナス映像D（仮）
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