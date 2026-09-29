寺西拓人が優しさあふれる表情にキュン！ キッコーマンソイフーズ「よりそいアーモンド」CM10.1放送開始
キッコーマンソイフーズ株式会社の新商品「よりそいアーモンド」のテレビCMに寺西拓人が出演。CM「ひといきつこっか」篇、「濃くてやさしい」篇が10月1日から全国で放送開始となる。
【動画】寺西拓人の優しさあふれる表情と「よりそいアーモンド」の“登場演出”が印象的なCMが完成！ 『ひといきつこっか』篇＆『濃くてやさしい』篇
キッコーマンソイフーズ株式会社は、9月28日より、アーモンド・豆乳・オーツの3種をブレンドした“穀物ナッツブレンド飲料”の「キッコーマン よりそいアーモンド 砂糖不使用」「キッコーマン よりそいアーモンド ほんのり甘い」の販売を全国で開始。
「よりそいアーモンド」は、アーモンド・豆乳・オーツの3種をブレンドした“穀物ナッツブレンド飲料”。アーモンド・豆乳・オーツの3種を一緒にとれる手軽さが特徴で、一口目から香ばしいアーモンドの風味をしっかりと感じられる、濃いめの味わいに仕上げ、たんぱく質、ビタミンE、食物繊維をとることができる。商品名「よりそいアーモンド」の「よりそい」には、人々の日常のさまざまなシーンによりそう商品になってほしいという思いと、Soy（ソイ＝大豆）を使用しているという意味が込められている。
こうした商品コンセプトと、寺西の優しい笑顔や包容力のある雰囲気がピッタリ合うことから、このたび「よりそいアーモンド」のCMに寺西を起用。「ひといきつこっか」とよりそうようにささやく寺西のセリフと、椅子に身体を沈ませてリラックスした優しい表情に、見ている誰もがほっとひといきつけるCMとなった。
なお、キッコーマンソイフーズのブランドサイトおよび公式YouTubeでは、TVCM・タテ型動画のほか、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開される。
また、9月28日より、抽選で「よりそいアーモンドオリジナル 寺西拓人チャーム付きポーチ」などが総計5000名に当たる「ひと息つこっか。よりそいアーモンドキャンペーン」を実施。加えて、10月には東京・大阪にて、寺西出演の大型ビジュアルを掲出予定だ。
CMの撮影は、アーモンドミルク、豆乳、オーツミルクの3つの紙パック飲料をテーブルに並べるシーンからスタート。寺西は、カメラに視線を合わせたまま、手元を見ずにテーブルに並べてほしいというリクエストを受けて、まずはリハーサルに臨んだ。「アーモンドも豆乳もオーツも…」と何気なく置いた3つの紙パック飲料は、きれいに一直線に並び、「できましたね！」とスタッフから声をかけられると、「今、（カメラで）撮ってました？」とお茶目な一面も見せてくれたという。
3つの紙パック飲料を両手で一つにし、その手の中から、「よりそいアーモンド 砂糖不使用」が登場するシーンの撮影では、真ん中の「よりそいアーモンド」のパッケージがズレたり潰れたりしないように両側の紙パック飲料を真ん中に寄せなければならず、力の加減と手の位置の両方を意識する必要があった。難易度の高い演技が求められる中で、本番直前にスタッフから「（撮影用の紙パックが）2個しかないんです」と伝えられた寺西さんは、「めちゃくちゃプレッシャーかけるじゃないですか…（笑）」と一瞬戸惑う様子を見せたが、柔和な表情を維持しつつ集中した動作で無事撮影は成功した。
撮影を終えると、「現場の皆さんが、“よりそいアーモンド”かのようにすごく優しくよりそってくださったので、リラックスして撮影に臨むことができました。（撮影現場の）柔らかくてほっこりした雰囲気がそのままCMにも活かされているんじゃないかと思います」と撮影を振り返った。
寺西は、一足早く「よりそいアーモンド」を飲んだ感想について、「とてもおいしかったです。一口目から香りが濃く、アーモンドの味わいも感じられて、おいしい！濃い！っていう素の表情が、そのまま皆さんに伝わればいいなと思います」と話した。
さらに、「僕自身も仕事で忙しい時に“ひといきつきたいな”と思う瞬間があります。皆さんも日々生活していて、家事、仕事、学校などですごく忙しいと思うので、『よりそいアーモンド』によりそってもらって、『よりそいアーモンド』とともに“ほっとひといき”ついてもらえるような、そんな瞬間に飲んでいただけたらなと思います」とコメントした。
寺西拓人が出演する「よりそいアーモンド」テレビCM「ひといきつこっか」篇、「濃くてやさしい」篇は、10月1日より放送開始。
【動画】寺西拓人の優しさあふれる表情と「よりそいアーモンド」の“登場演出”が印象的なCMが完成！ 『ひといきつこっか』篇＆『濃くてやさしい』篇
キッコーマンソイフーズ株式会社は、9月28日より、アーモンド・豆乳・オーツの3種をブレンドした“穀物ナッツブレンド飲料”の「キッコーマン よりそいアーモンド 砂糖不使用」「キッコーマン よりそいアーモンド ほんのり甘い」の販売を全国で開始。
こうした商品コンセプトと、寺西の優しい笑顔や包容力のある雰囲気がピッタリ合うことから、このたび「よりそいアーモンド」のCMに寺西を起用。「ひといきつこっか」とよりそうようにささやく寺西のセリフと、椅子に身体を沈ませてリラックスした優しい表情に、見ている誰もがほっとひといきつけるCMとなった。
なお、キッコーマンソイフーズのブランドサイトおよび公式YouTubeでは、TVCM・タテ型動画のほか、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開される。
また、9月28日より、抽選で「よりそいアーモンドオリジナル 寺西拓人チャーム付きポーチ」などが総計5000名に当たる「ひと息つこっか。よりそいアーモンドキャンペーン」を実施。加えて、10月には東京・大阪にて、寺西出演の大型ビジュアルを掲出予定だ。
CMの撮影は、アーモンドミルク、豆乳、オーツミルクの3つの紙パック飲料をテーブルに並べるシーンからスタート。寺西は、カメラに視線を合わせたまま、手元を見ずにテーブルに並べてほしいというリクエストを受けて、まずはリハーサルに臨んだ。「アーモンドも豆乳もオーツも…」と何気なく置いた3つの紙パック飲料は、きれいに一直線に並び、「できましたね！」とスタッフから声をかけられると、「今、（カメラで）撮ってました？」とお茶目な一面も見せてくれたという。
3つの紙パック飲料を両手で一つにし、その手の中から、「よりそいアーモンド 砂糖不使用」が登場するシーンの撮影では、真ん中の「よりそいアーモンド」のパッケージがズレたり潰れたりしないように両側の紙パック飲料を真ん中に寄せなければならず、力の加減と手の位置の両方を意識する必要があった。難易度の高い演技が求められる中で、本番直前にスタッフから「（撮影用の紙パックが）2個しかないんです」と伝えられた寺西さんは、「めちゃくちゃプレッシャーかけるじゃないですか…（笑）」と一瞬戸惑う様子を見せたが、柔和な表情を維持しつつ集中した動作で無事撮影は成功した。
撮影を終えると、「現場の皆さんが、“よりそいアーモンド”かのようにすごく優しくよりそってくださったので、リラックスして撮影に臨むことができました。（撮影現場の）柔らかくてほっこりした雰囲気がそのままCMにも活かされているんじゃないかと思います」と撮影を振り返った。
寺西は、一足早く「よりそいアーモンド」を飲んだ感想について、「とてもおいしかったです。一口目から香りが濃く、アーモンドの味わいも感じられて、おいしい！濃い！っていう素の表情が、そのまま皆さんに伝わればいいなと思います」と話した。
さらに、「僕自身も仕事で忙しい時に“ひといきつきたいな”と思う瞬間があります。皆さんも日々生活していて、家事、仕事、学校などですごく忙しいと思うので、『よりそいアーモンド』によりそってもらって、『よりそいアーモンド』とともに“ほっとひといき”ついてもらえるような、そんな瞬間に飲んでいただけたらなと思います」とコメントした。
寺西拓人が出演する「よりそいアーモンド」テレビCM「ひといきつこっか」篇、「濃くてやさしい」篇は、10月1日より放送開始。