松村沙友理、入浴中に遭遇した“謎の飛行物体”のイラスト開示 「あれはUFO。スケベタイプの宇宙人」
タレントの松村沙友理が29日、都内で行われた映画『ディスクロージャー・デイ』の公開直前“開示”イベントにメイプル超合金のカズレーザーらと登壇。タイトルの「開示（ディスクロージャー）」にちなんだフリップ企画で、独自の珍説を披露した。
【写真】「きゅるるん～」ポーズで元気いっぱいにあいさつした松村沙友理
映画の見どころを語る場面で松村は、劇中でエミリー・ブラント演じる天気予報キャスターが生放送中にトラブルに見舞われるシーンに触れ、「私も生放送に出させていただく機会が多いのですが、よく『手振りが大きい』って言われるんです。でも別に意図してやっていなくて。もしかしたら無意識に何かの信号を送っているんじゃないかって……」と自身にも起こりうる事態だと真剣に告白。カズレーザーから「今後、生放送でしゃべれなくなったら（交信の）可能性がありますね。ただの事故映像かもしれないけど」とツッコまれる一幕があった。
イベントでは登壇者がそれぞれイメージする“UFO”をフリップに描いてマスコミ陣の前で開示する企画も実施された。
松村のフリップに描かれていたのは、中央のリンゴ（？）から放射状に伸びる8本の長い線。松村は「皆さん、人生で一度は見たことあるかもしれない、あの足が異常に長いクモです」と説明を始めた。
最近、自宅のお風呂場付近でその巨大なクモに遭遇したという松村。「見つけたら逃げていったんですけど、よくよく考えたら、生きるのにあんなに足が長い必要ないじゃないですか。絶対不便なのにあんなに長いのは、UFOじゃないとあり得ない！」と力説。さらに推理はヒートアップし、「中に宇宙人が乗って、地球人の生活を見に来ているんだと思います。私、ちょうどお風呂から出たところだったので……私のお風呂を覗きに来ていたんだと思います。スケベタイプでした！」と、“スケベな宇宙人”による覗き疑惑を大真面目に主張した。
クモにしては巨大で、UFOにしては極小（手のひらサイズ）という謎の飛行物体に、カズレーザーも苦笑い。しかし、特別ゲストとして登壇した超常現象研究者の角由紀子氏から「昆虫は進化の過程でミッシングリンクが多く、宇宙由来説もあります。真ん中のリンゴも『知恵の実』のメタファーに見える」と真顔で考察が飛び出し、事態は急展開。
「さゆりんごのかわいさを足しただけ」だったはずの「りんご」を専門家に深読みされた松村は、「冗談半分で描いたのに、私、知らない間に本物の真実を開示しちゃったのかも……！あのクモさんは宇宙人でした！」と謎の自信を深めていた。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日（木）より全国公開。
【写真】「きゅるるん～」ポーズで元気いっぱいにあいさつした松村沙友理
映画の見どころを語る場面で松村は、劇中でエミリー・ブラント演じる天気予報キャスターが生放送中にトラブルに見舞われるシーンに触れ、「私も生放送に出させていただく機会が多いのですが、よく『手振りが大きい』って言われるんです。でも別に意図してやっていなくて。もしかしたら無意識に何かの信号を送っているんじゃないかって……」と自身にも起こりうる事態だと真剣に告白。カズレーザーから「今後、生放送でしゃべれなくなったら（交信の）可能性がありますね。ただの事故映像かもしれないけど」とツッコまれる一幕があった。
松村のフリップに描かれていたのは、中央のリンゴ（？）から放射状に伸びる8本の長い線。松村は「皆さん、人生で一度は見たことあるかもしれない、あの足が異常に長いクモです」と説明を始めた。
最近、自宅のお風呂場付近でその巨大なクモに遭遇したという松村。「見つけたら逃げていったんですけど、よくよく考えたら、生きるのにあんなに足が長い必要ないじゃないですか。絶対不便なのにあんなに長いのは、UFOじゃないとあり得ない！」と力説。さらに推理はヒートアップし、「中に宇宙人が乗って、地球人の生活を見に来ているんだと思います。私、ちょうどお風呂から出たところだったので……私のお風呂を覗きに来ていたんだと思います。スケベタイプでした！」と、“スケベな宇宙人”による覗き疑惑を大真面目に主張した。
クモにしては巨大で、UFOにしては極小（手のひらサイズ）という謎の飛行物体に、カズレーザーも苦笑い。しかし、特別ゲストとして登壇した超常現象研究者の角由紀子氏から「昆虫は進化の過程でミッシングリンクが多く、宇宙由来説もあります。真ん中のリンゴも『知恵の実』のメタファーに見える」と真顔で考察が飛び出し、事態は急展開。
「さゆりんごのかわいさを足しただけ」だったはずの「りんご」を専門家に深読みされた松村は、「冗談半分で描いたのに、私、知らない間に本物の真実を開示しちゃったのかも……！あのクモさんは宇宙人でした！」と謎の自信を深めていた。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日（木）より全国公開。